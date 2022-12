Bárbara de Regil confesó su gusto por los tamales de dulce y causó controversia

Bárbara de Regil tendrá su primer protagónico en Televisa (Foto: Instagram/@barbaraderegil)

Bárbara de Regil es una de las actrices más polémicas en la farándula mexicana y suele destacarse en redes sociales por promover un estilo de vida saludable. Ante esto, la famosa confesó que a pesar de sus hábitos no está exenta de uno de los alimentos mexicanos más populares: los tamales.

Fue desde su cuenta de Instagram donde la actriz de Cabo realizó una dinámica de preguntas y respuestas, en la cual uno de sus seguidores la cuestionó respecto a si comía este tipo de platillos.

A esto, Bárbara contestó que efectivamente le gustaban los tamales y señaló cuáles eran sus sabores favoritos.

“Amo los tamales, de dulce y más el de pollo con salsa verde”, escribió.

No obstante, la influencer ahondó en que llevaba un largo periodo de tiempo sin comerlos, pues no se le había presentado la oportunidad.

“Hace años (como 3 años) no me como ni uno. No me han invitado”, colocó.

(IG barbaraderegil)

Y es que, aunque comer tamales podría parecer algo cotidiano para la población, Bárbara de Regil ha sido duramente criticada en varias ocasiones por opinar sobre los hábitos alimenticios de otras personas.

Tal fue el caso en 2019 cuando realizó una publicación en sus historias de Instagram y empezó a hablar sobre una pregunta que le realizó una niña: “¿Cómo le puede hacer para amarse más?”

A esto, Bárbara contestó de forma tajante que una buena alimentación y no cometer ciertos excesos era un punto esencial.

“Tienes que comer sano, tienes que alimentarte bien, tienes que hacer ejercicio, tienes que cuidarte, tienes que ponerte bloqueador, te tienes que querer a ti. Quien se va de borracha y se toma 25 vodkas y luego al día siguiente se traga unos tacos fritos, te estas destruyendo amiga”, al final rio un poco.

En varias ocasiones, Bárbara de Regil se ha dirigido a usuarios en redes sociales para solicitarles que detengan los malos comentarios hacia su persona.

En abril de 2022, la actriz que dio vida a Rosario Tijeras exigió respeto hacia su persona y hacia otras en su Instagram.

“Que estoy operada, qué abs tan asquerosos, sus cirujano está en palmas, está obsesionada, qué falsa…. ¿Qué más fácil criticar no?, es más fácil juzgar a los demás que corregir tus errores”, mencionó, haciendo alusión a los diversos mensajes hostiles que recibió en internet.

(Foto: Instagram/@barbaraderegil)

Con su característico temple, la actriz dejó ver que tiene suficiente autoestima “Yo Bárbara soy la cosa más bonita que he visto porque me amo y sé quien soy, la opinión de nadie define la persona que soy. Todos merecemos respeto, empieza a respetar… por lo menos a los demás”, dijo.

Sin embargo, dejó en claro que ya no está dispuesta a soportar agresiones de personas desconocidas y pidió que cese el bullying. En la descripción de uno de sus videos, la influencer incluso le dio consejos a sus “haters”:

“Real- TOMA TERAPIA- HAZ LAS PACES CONTIGO Y LOS DEMÁS , LEE te recomiendo : inteligencia emocional, auto conciencia, heridas emocionales , el poder del ahora , la ley del éxito etc . LEVÁNTATE AGRADECE VALORA HAS EJERCICIO BAILA CANTA SACA TU RABIA EN BOX”, escribió.

