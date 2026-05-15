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De TikTok a Cannes: Carlos Meléndez representará a México con cine de terror en formato vertical

El director mexicano fue seleccionado en el Fantastic Pavilion Vertical Cinema Cannes 2026 con obras creadas en formato 9:16 para plataformas móviles

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El director mexicano fue seleccionado en el Fantastic Pavilion Vertical Cinema Cannes 2026 con obras creadas en formato 9:16 para plataformas móviles
El director mexicano fue seleccionado en el Fantastic Pavilion Vertical Cinema Cannes 2026 con obras creadas en formato 9:16 para plataformas móviles

El cineasta mexicano Carlos Meléndez llevará el horror hecho para celulares hasta uno de los escenarios más importantes de la industria audiovisual mundial. El director fue seleccionado oficialmente para participar en el Fantastic Pavilion Vertical Cinema Cannes 2026, una nueva plataforma internacional dedicada al cine fantástico en formato vertical, que formará parte del prestigioso Marché du Film.

Las piezas elegidas son “The Offering” y “The Blind Alley”, dos cortometrajes de terror creados específicamente en formato 9:16, una propuesta audiovisual diseñada para consumo móvil y redes sociales. Ambas producciones integran la primera edición de este showcase internacional, donde participarán 28 proyectos provenientes de 17 países.

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La presentación oficial se realizará el próximo 17 de mayo dentro del Fantastic Pavilion, uno de los espacios especializados del mercado cinematográfico de Festival de Cannes, considerado uno de los encuentros más relevantes para productores, distribuidores y creadores de contenido a nivel global.

El cine vertical gana terreno en la industria audiovisual

Durante los últimos años, el formato vertical ha dejado de ser exclusivo de redes sociales para convertirse en un espacio de experimentación cinematográfica. Directores, productores y plataformas digitales han comenzado a explorar nuevas maneras de contar historias pensadas para teléfonos inteligentes, especialmente entre las generaciones más jóvenes.

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El cineasta mexicano Carlos Meléndez representará a México en Cannes 2026 con los cortometrajes de terror vertical “The Offering” y “The Blind Alley”, seleccionados en el Fantastic Pavilion Vertical Cinema
El cineasta mexicano Carlos Meléndez representará a México en Cannes 2026 con los cortometrajes de terror vertical “The Offering” y “The Blind Alley”, seleccionados en el Fantastic Pavilion Vertical Cinema

En ese contexto, Carlos Meléndez se ha consolidado como una de las voces mexicanas que apuesta por esta evolución narrativa. A través de su canal de TikTok @beat_melendez, el realizador ha desarrollado cortometrajes de horror que trasladan la tensión, la atmósfera y los códigos del cine fantástico tradicional a contenidos breves e inmersivos.

Su trabajo ha llamado la atención por adaptar elementos clásicos del terror psicológico y la fantasía a un lenguaje inmediato, diseñado para el consumo digital y las pantallas verticales.

La selección en Cannes confirma que este tipo de formatos comienza a abrirse paso dentro de circuitos internacionales que históricamente habían estado reservados al cine convencional.

“Estoy muy contento de que se sigan abriendo nuevas ventanas para crear contenido de género que llegue a todo tipo de públicos y formas de consumo. Es un honor ser parte de esta selección representando a México de una manera fiel y orgulloso del alcance que puede tener este proyecto”, expresó el director mexicano tras darse a conocer su participación.

Carlos Meléndez y su trayectoria dentro del horror mexicano

La carrera de Carlos Meléndez se ha caracterizado por explorar el horror, la ciencia ficción, el humor negro y las narrativas cercanas al absurdo. El director ha participado en distintos formatos audiovisuales, incluyendo largometrajes, documentales, series y cortometrajes.

Entre sus proyectos más reconocidos se encuentran el largometraje Histeria y la serie de Netflix Mi encuentro con el mal, producciones que fortalecieron su presencia dentro del género fantástico en México.

Además, en 2024 estrenó la obra teatral “El valle inquietante”, proyecto que le valió el reconocimiento del Micrófono de Oro otorgado por la Asociación Nacional de Locutores debido a su éxito teatral.

El cineasta mexicano Carlos Meléndez representará a México en Cannes 2026 con los cortometrajes de terror vertical “The Offering” y “The Blind Alley”, seleccionados en el Fantastic Pavilion Vertical Cinema
El cineasta mexicano Carlos Meléndez representará a México en Cannes 2026 con los cortometrajes de terror vertical “The Offering” y “The Blind Alley”, seleccionados en el Fantastic Pavilion Vertical Cinema

Actualmente, Meléndez trabaja en el estreno de dos nuevos largometrajes y una serie para plataforma digital. Paralelamente, también fue seleccionado para participar en una antología de terror en Estados Unidos, ampliando así su presencia internacional.

Con la llegada de “The Offering” y “The Blind Alley” a Cannes 2026, el director mexicano confirma que el cine vertical ya no es únicamente una tendencia digital, sino una nueva forma de narrar historias capaz de conectar con audiencias globales desde la pantalla de un celular.

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