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UNAM presenta exposición que revive el pasado oculto del Valle de México

La muestra explora la relación entre agua, volcanes y el crecimiento de la capital mexicana

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El recorrido artístico conmemora los 700 años de Tenochtitlán desde una mirada territorial y cultural.
El recorrido artístico conmemora los 700 años de Tenochtitlán desde una mirada territorial y cultural.

En el marco de los 700 años de la fundación de México-Tenochtitlán, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) inauguró la exposición “Patrimonio: Agua y Fuego”, un proyecto fotográfico encabezado por Santiago Arau que busca reconectar a los visitantes con el pasado geográfico, cultural y natural del Valle de México.

La muestra fue presentada en el Museo Universitario de Ciencias y Arte (MUCA), dentro de Ciudad Universitaria, y plantea una reflexión sobre la transformación del territorio que alguna vez estuvo dominado por lagos, volcanes y canales.

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La muestra visual reflexiona sobre la transformación territorial de la capital a lo largo de los siglos.
La muestra visual reflexiona sobre la transformación territorial de la capital a lo largo de los siglos.

A través de fotografías aéreas y paisajes de gran formato, Arau retrata zonas emblemáticas como Texcoco, Xochimilco y Chalco, además de distintas sierras y montañas que rodean la capital mexicana.

El proyecto surge como una invitación a cuestionar la manera en que actualmente se habita la Ciudad de México y cómo gran parte de su memoria natural ha quedado oculta bajo el crecimiento urbano.

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El recorrido artístico explora el legado natural que aún permanece oculto bajo la capital.
El recorrido artístico explora el legado natural que aún permanece oculto bajo la capital.

Durante la inauguración, el Dr. Alejandro Valenzuela, presidente del Consejo de Administración de Banco Azteca y Azteca Servicios Financieros, destacó la importancia de impulsar proyectos culturales que acerquen el arte a más sectores de la población.

“Nuestra misión trasciende lo financiero”, afirmó Valenzuela durante la inauguración. “Creemos firmemente que la cultura es el espacio privilegiado y fundamental para la libertad individual y la expresión del talento y, al final de cuentas, de nuestra identidad”, agregó.

El directivo también resaltó la necesidad de democratizar el acceso a las expresiones culturales y fortalecer la identidad mexicana a través del arte.

“Buscamos acercar la riqueza cultural y artística de México a más personas. Preservar y disfrutar de nuestras tradiciones fortalece nuestra identidad y proyecta nuestro México hacia el futuro”.

El proyecto artístico invita a redescubrir lagos, montañas y paisajes olvidados del Valle de México.
El proyecto artístico invita a redescubrir lagos, montañas y paisajes olvidados del Valle de México.

Por su parte, el rector de la UNAM, Leonardo Lomelí Vanegas, subrayó el valor histórico de la exposición y su conexión con el pasado geológico de la capital.

“A veces se nos olvida que habitamos en lo que fue una cuenca lacustre. Esta exposición nos remite a ese pasado geológico, a los volcanes que configuran nuestro paisaje y a los ríos que siguen corriendo por el subsuelo de nuestra ciudad. Santiago Arau nos da un testimonio que vale la pena difundir”, comentó el rector.

La exposición está dividida en dos grandes ejes: el sistema lacustre del Valle de México y las montañas que rodean la metrópoli. Ambas partes buscan mostrar cómo el pasado sigue presente en el paisaje actual.

El recorrido artístico conmemora los 700 años de Tenochtitlán desde una mirada territorial y cultural.
El recorrido artístico conmemora los 700 años de Tenochtitlán desde una mirada territorial y cultural.

Santiago Arau también aprovechó el evento para hablar sobre la relevancia del respaldo institucional y privado en proyectos culturales de gran escala.

“Siempre me he sentido como en casa con el Dr. Alejandro Valenzuela. El interés de los directivos por impulsar la cultura refleja la conciencia social que existe en la institución”, señaló el fotógrafo.

El proyecto propone reflexionar sobre la identidad geográfica y cultural de la metrópoli.
El proyecto propone reflexionar sobre la identidad geográfica y cultural de la metrópoli.

Además, envió un mensaje a jóvenes artistas y científicos sobre la importancia de acercarse a la iniciativa privada para desarrollar proyectos culturales y educativos en México.

“Les recomiendo investigar sobre los programas de apoyo y que se apoyen en la iniciativa privada, que tiene total disposición para impulsar cultura y educación en México”.

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