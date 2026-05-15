Misterioso objeto captado en cielo de México desata debate sobre posible OVNI

El caso se sumó a otros registros relacionados con fenómenos extraños en el cielo latinoamericano.

Un nuevo video viral relacionado con la ufología comenzó a circular en redes sociales y rápidamente despertó la curiosidad de miles de usuarios. La grabación muestra un extraño objeto oscuro suspendido entre las nubes mientras se desplaza lentamente por el cielo en territorio mexicano.

El material audiovisual, que dura cerca de un minuto, presuntamente fue captado por un turista que se encontraba observando el paisaje cuando notó la presencia de una figura inusual flotando a gran altura. Las imágenes comenzaron a difundirse en distintas plataformas digitales y provocaron una intensa discusión entre usuarios interesados en fenómenos paranormales y posibles avistamientos extraterrestres.

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Lo que más llamó la atención del caso fue la apariencia del objeto. A diferencia de los tradicionales “platillos voladores” asociados popularmente con los OVNIS, esta figura tenía una forma mucho más extraña. Posteriormente, una imagen procesada con inteligencia artificial comenzó a viralizarse junto con el video original, mostrando una estructura similar a una estrella metálica envejecida, con varios picos sobresaliendo alrededor de su superficie.

Internautas debaten si las imágenes muestran un fenómeno real o un montaje digital.

La apariencia oxidada y poco convencional del supuesto objeto aumentó todavía más el misterio alrededor del caso. Algunos internautas aseguraron que podría tratarse de un fenómeno aéreo no identificado, mientras que otros afirmaron que todo podría ser producto de efectos digitales o manipulación por computadora.

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Las teorías no tardaron en aparecer. Algunos usuarios señalaron que el desplazamiento lento y estable del objeto resultaba extraño para cualquier aeronave convencional, mientras que otros consideraron que la grabación carece de elementos suficientes para confirmar su autenticidad.

A pesar de la controversia, el video logró colocarse entre los temas más comentados relacionados con ufología durante las últimas horas. Diversos creadores de contenido y páginas dedicadas al análisis de fenómenos paranormales retomaron el clip para debatir sobre la posible naturaleza del objeto.

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México ha sido durante décadas uno de los países latinoamericanos donde más reportes de avistamientos extraños se han registrado. Desde luces misteriosas hasta figuras no identificadas en volcanes o zonas montañosas, el territorio mexicano suele aparecer constantemente en relatos vinculados con actividad extraterrestre.