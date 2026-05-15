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Pumas vs Pachuca: cuándo, a qué hora y dónde ver EN VIVO la semifinal de vuelta del Clausura 2026

Los universitarios buscarán darle vuelta al marcador global en CU para mantenerse con vida

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El conjunto auriazul buscará aprovechar la localía en una cancha históricamente complicada para los Tuzos. (Ilustración: Jovani Pérez)
El conjunto auriazul buscará aprovechar la localía en una cancha históricamente complicada para los Tuzos. (Ilustración: Jovani Pérez)

La tensión se apoderará este domingo del Estadio Olímpico Universitario, donde Pumas UNAM intentará revertir la serie frente a Pachuca para mantenerse con vida en el Clausura 2026 y conseguir el ansiado boleto a la Gran Final.

El duelo de Ida dejó una eliminatoria completamente abierta, aunque fueron los Tuzos quienes lograron salir con ventaja mínima tras imponerse 1-0 en un encuentro muy disputado y con pocas oportunidades claras de gol. Ahora, el cuadro universitario está obligado a responder frente a su afición si quiere evitar la eliminación.

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Jugadores de Pachuca celebran con Oussama Idrissi tras anotar el gol con el que Pachuca ganó a Pumas UNAM en la semifinal de ida del torneo mexicano. Estadio Hidalgo, Pachuca, México. 14 de mayo de 2026. REUTERS/Eloisa Sánchez
Jugadores de Pachuca celebran con Oussama Idrissi tras anotar el gol con el que Pachuca ganó a Pumas UNAM en la semifinal de ida del torneo mexicano. Estadio Hidalgo, Pachuca, México. 14 de mayo de 2026. REUTERS/Eloisa Sánchez

El conjunto hidalguense buscará aprovechar la ventaja obtenida en casa para completar la obra en territorio capitalino y regresar a una Final del futbol mexicano. Sin embargo, el reto no luce sencillo debido a que históricamente la cancha del Pedregal ha sido complicada para los visitantes.

La escuadra de la Bella Airosa apenas presume dos triunfos en sus últimas diez visitas al Olímpico Universitario, una estadística que alimenta la esperanza de los aficionados auriazules rumbo al partido más importante del semestre.

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Soccer Football - Liga MX - Semi Final - First leg - Pachuca v Pumas UNAM - Estadio Hidalgo, Pachuca, Mexico - May 14, 2026 Pumas UNAM players react after the match REUTERS/Eloisa Sanchez
Soccer Football - Liga MX - Semi Final - First leg - Pachuca v Pumas UNAM - Estadio Hidalgo, Pachuca, Mexico - May 14, 2026 Pumas UNAM players react after the match REUTERS/Eloisa Sanchez

Además del respaldo de su gente, Pumas también llega con la confianza de haber sido uno de los equipos más sólidos como local durante la campaña. Esa fortaleza en casa podría convertirse en un factor determinante para intentar darle vuelta al marcador global.

Soccer Football - Liga MX - Semi Final - First leg - Pachuca v Pumas UNAM - Estadio Hidalgo, Pachuca, Mexico - May 14, 2026 Pachuca's Oussama Idrissi celebrates scoring their first goal with teammates REUTERS/Eloisa Sanchez
Soccer Football - Liga MX - Semi Final - First leg - Pachuca v Pumas UNAM - Estadio Hidalgo, Pachuca, Mexico - May 14, 2026 Pachuca's Oussama Idrissi celebrates scoring their first goal with teammates REUTERS/Eloisa Sanchez

Por su parte, Pachuca apostará por mantener el orden defensivo que mostró en la Ida y aprovechar cualquier espacio para aumentar la ventaja en el contragolpe. Los Tuzos saben que un gol podría cambiar completamente el panorama de la serie y poner contra las cuerdas a los universitarios.

Soccer Football - Liga MX - Semi Final - First leg - Pachuca v Pumas UNAM - Estadio Hidalgo, Pachuca, Mexico - May 14, 2026 Pumas UNAM fans in the stands before the match REUTERS/Eloisa Sanchez
Soccer Football - Liga MX - Semi Final - First leg - Pachuca v Pumas UNAM - Estadio Hidalgo, Pachuca, Mexico - May 14, 2026 Pumas UNAM fans in the stands before the match REUTERS/Eloisa Sanchez

El enfrentamiento entre Pumas UNAM y CF Pachuca comenzará a las 19:00 horas, tiempo del centro de México. La transmisión podrá seguirse a través de Canal 5 de TUDN, Canal 7 de Azteca Deportes y también mediante la plataforma de streaming ViX Premium.

Con el pase a la Final en juego, el Olímpico Universitario promete vivir un ambiente espectacular en una noche donde Pumas intentará hacer valer la localía, mientras que Pachuca buscará dar el golpe definitivo para eliminar a uno de los equipos más populares del país.

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