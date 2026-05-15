Terry Crews prueba dulces mexicanos y su reacción se vuelve viral en redes

El famoso actor vivió una inesperada experiencia al probar populares golosinas mexicanas.

El actor estadounidense, Terry Crews volvió a conquistar las redes sociales, pero esta vez gracias a una experiencia gastronómica muy mexicana.

El conductor protagonizó un video viral donde aparece degustando distintos dulces típicos de México, provocando una ola de comentarios y reacciones entre los usuarios de internet.

PUBLICIDAD

Durante la grabación, el también exjugador de futbol americano mostró expresiones de sorpresa, emoción e incluso confusión al probar golosinas con sabores picantes, ácidos y enchilados, algo que rápidamente llamó la atención de miles de personas, especialmente de los fanáticos mexicanos.

El actor confesó cuál fue el dulce mexicano que menos disfrutó durante el video viral.

Las reacciones del actor no tardaron en hacerse tendencia. Comentarios como “ya es mexicano” y “nadie está listo para el chile en polvo” comenzaron a inundar TikTok, Instagram y otras plataformas donde circuló el clip.

PUBLICIDAD

Uno de los primeros productos que Terry Crews probó fueron los famosos Kranky, conocidos por estar elaborados con hojuelas de maíz inflado cubiertas de chocolate. El actor quedó sorprendido por la textura crujiente y el sabor dulce del producto, comparándolo incluso con unas “palomitas de chocolate”.

Más adelante, el artista estadounidense degustó las populares Chocoretas, una combinación de chocolate con menta que terminó encantándolo. En el video confesó que es fanático de esa mezcla de sabores, por lo que este dulce se convirtió rápidamente en uno de sus favoritos.

PUBLICIDAD

El carisma de Terry Crews convirtió el momento en uno de los clips más compartidos del día.

Sin embargo, la verdadera sorpresa llegó cuando aparecieron los famosos Pelonetes, pequeños caramelos enchilados con tamarindo y un toque acidito. Terry reaccionó con una mezcla de asombro y desconcierto debido a la intensidad del sabor, ya que aparentemente no esperaba algo tan fuerte.

El actor sorprendió a fans mexicanos al degustar golosinas enchiladas, ácidas y con chile en polvo.

El momento más comentado del video ocurrió cuando el actor probó el clásico Pelón Pelo Rico. Aunque intentó disfrutar la combinación agridulce con chile, su expresión dejó claro que el sabor no terminó de convencerlo del todo.

PUBLICIDAD

Posteriormente, el propio Terry Crews confirmó que ese fue el dulce que menos le gustó de todos los que degustó durante el vuelo donde grabó el contenido.