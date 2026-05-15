De Hermosillo a Arizona: cómo se entregó el general Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Sinaloa acusado por EEUU

El Gabinete de Seguridad informó que Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, ingresó a Estados Unidos el 11 de mayo por la garita de Nogales, después de salir de Hermosillo, Sonora.
Según las autoridades mexicanas, incluyendo la Secretaría de Relaciones Exteriores y el Gabinete de Seguridad, mantienen comunicación con sus contrapartes estadounidenses mediante mecanismos de cooperación internacional.
PUBLICIDAD
Información en desarrollo...
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Más Noticias
Pedro Sola sufre accidente y termina hospitalizado: esto le pasó al conductor de Ventaneando
El presentador de espectáculos preocupó a sus fans
De TikTok a Cannes: Carlos Meléndez representará a México con cine de terror en formato vertical
El director mexicano fue seleccionado en el Fantastic Pavilion Vertical Cinema Cannes 2026 con obras creadas en formato 9:16 para plataformas móviles
Louis Tomlinson regresará a México en 2027: fecha y sede de su concierto
El cantante causó furor tras el anuncio en sus redes sociales
¿Cuánto ganará un maestro en México tras el aumento salarial de la SEP? Así quedarían los sueldos en 2026
El Gobierno federal anunció un incremento salarial para docentes de educación básica; maestros de secundaria podrían superar los 20 mil pesos mensuales
Alertó al Cártel de Sinaloa de 10 redadas en un año: así protegía Mérida Sánchez los laboratorios de fentanilo de Los Chapitos
El ex funcionario de Sinaloa es acusado de haber recibido 100 mil dólares mensuales por parte de Los Chapitos, a cambio, les avisaba cuando había operativos
MÁS NOTICIAS