De Hermosillo a Arizona: cómo se entregó el general Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Sinaloa acusado por EEUU

Gerardo Mérida Sánchez pidió a los habitantes de Sinaloa no usar disfraces con armas.

El Gabinete de Seguridad informó que Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, ingresó a Estados Unidos el 11 de mayo por la garita de Nogales, después de salir de Hermosillo, Sonora.

Según las autoridades mexicanas, incluyendo la Secretaría de Relaciones Exteriores y el Gabinete de Seguridad, mantienen comunicación con sus contrapartes estadounidenses mediante mecanismos de cooperación internacional.

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