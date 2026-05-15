México

De Hermosillo a Arizona: cómo se entregó el general Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Sinaloa acusado por EEUU

El Gabinete de Seguridad confirmó que el general se entregó a las autoridades estadounidenses

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Sinaloa Gerardo Mérida apología del delito
Gerardo Mérida Sánchez pidió a los habitantes de Sinaloa no usar disfraces con armas.

El Gabinete de Seguridad informó que Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, ingresó a Estados Unidos el 11 de mayo por la garita de Nogales, después de salir de Hermosillo, Sonora.

Según las autoridades mexicanas, incluyendo la Secretaría de Relaciones Exteriores y el Gabinete de Seguridad, mantienen comunicación con sus contrapartes estadounidenses mediante mecanismos de cooperación internacional.

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