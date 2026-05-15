México

Pedro Sola sufre accidente y termina hospitalizado: esto le pasó al conductor de Ventaneando

El presentador de espectáculos preocupó a sus fans

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Pedro Sola -México- 15 mayo
(Instagram)

Pedro Sola, querido conductor de Ventaneando, sufrió un accidente que lo llevó al hospital y causó preocupación entre sus seguidores.

El presentador compartió en sus redes sociales detalles de lo ocurrido, generando una ola de mensajes de apoyo y bromas sobre su bienestar.

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Pedro Sola relató lo que pasó en Instagram

En su perfil de Instagram, Pedro Sola publicó una fotografía desde la cama del hospital y explicó:

“Me caí. No cabe duda que cuando uno envejece adquiere nuevos retos, caminar a toda prisa en la calle se vuelve deporte de alto riesgo. Afortunadamente me encuentro bien, solo requerí unas puntadas y un bolillo para el susto. Anden con cuidado”.

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Pedro Sola aparece con collarín en Ventaneando; conductor relata qué le ocurrió (Foto: TV Azteca)
Pedro Sola aparece con collarín en Ventaneando; conductor relata qué le ocurrió (Foto: TV Azteca)

El conductor mostró una actitud tranquila y agradeció que el accidente no tuvo mayores consecuencias. Solo necesitó atención médica menor antes de regresar a su rutina habitual.

Reacciones y mensajes de apoyo en redes sociales

Tras la publicación, usuarios y colegas de la industria del entretenimiento expresaron su preocupación y buenos deseos por la pronta recuperación de Pedro Sola.

Entre los comentarios, una seguidora escribió: “Que te mejores Pedrito”. Otros mensajes destacaron el cariño del público: “Cuídese mucho tío Pedrito” y “Que se recupere Pedrito”.

Pedro Sola se molestó con una reportero, quien le cuestionó si era cierto que habría despidos en "Ventaneando"
Pedro Sola se molestó con una reportero, quien le cuestionó si era cierto que habría despidos en "Ventaneando". (@tiopedritosola)

No faltaron las bromas relacionadas con episodios virales de la carrera del conductor. Un usuario preguntó: “¿Es mermelada McCormick?” y otro comentó: “Tío Pedrito, la mayonesa McCormick haciendo de las suyas. Recupérate pronto”.

Algunos seguidores advirtieron con humor que debe cuidarse: “Ay tío, ya cuídese, ya no está en edad de andar bailando”.

Las muestras de apoyo y los mensajes llenos de afecto reflejaron la cercanía que mantiene Pedro Sola con su audiencia, quienes siguieron atentos su estado de salud después del incidente.

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