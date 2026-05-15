Pedro Sola sufre accidente y termina hospitalizado: esto le pasó al conductor de Ventaneando

(Instagram)

Pedro Sola, querido conductor de Ventaneando, sufrió un accidente que lo llevó al hospital y causó preocupación entre sus seguidores.

El presentador compartió en sus redes sociales detalles de lo ocurrido, generando una ola de mensajes de apoyo y bromas sobre su bienestar.

PUBLICIDAD

Pedro Sola relató lo que pasó en Instagram

En su perfil de Instagram, Pedro Sola publicó una fotografía desde la cama del hospital y explicó:

“Me caí. No cabe duda que cuando uno envejece adquiere nuevos retos, caminar a toda prisa en la calle se vuelve deporte de alto riesgo. Afortunadamente me encuentro bien, solo requerí unas puntadas y un bolillo para el susto. Anden con cuidado”.

PUBLICIDAD

Pedro Sola aparece con collarín en Ventaneando; conductor relata qué le ocurrió (Foto: TV Azteca)

El conductor mostró una actitud tranquila y agradeció que el accidente no tuvo mayores consecuencias. Solo necesitó atención médica menor antes de regresar a su rutina habitual.

Reacciones y mensajes de apoyo en redes sociales

Tras la publicación, usuarios y colegas de la industria del entretenimiento expresaron su preocupación y buenos deseos por la pronta recuperación de Pedro Sola.

PUBLICIDAD

Entre los comentarios, una seguidora escribió: “Que te mejores Pedrito”. Otros mensajes destacaron el cariño del público: “Cuídese mucho tío Pedrito” y “Que se recupere Pedrito”.

Pedro Sola se molestó con una reportero, quien le cuestionó si era cierto que habría despidos en "Ventaneando". (@tiopedritosola)

No faltaron las bromas relacionadas con episodios virales de la carrera del conductor. Un usuario preguntó: “¿Es mermelada McCormick?” y otro comentó: “Tío Pedrito, la mayonesa McCormick haciendo de las suyas. Recupérate pronto”.

PUBLICIDAD

Algunos seguidores advirtieron con humor que debe cuidarse: “Ay tío, ya cuídese, ya no está en edad de andar bailando”.

Las muestras de apoyo y los mensajes llenos de afecto reflejaron la cercanía que mantiene Pedro Sola con su audiencia, quienes siguieron atentos su estado de salud después del incidente.

PUBLICIDAD