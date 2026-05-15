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Louis Tomlinson regresará a México en 2027: fecha y sede de su concierto

El cantante causó furor tras el anuncio en sus redes sociales

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Louis Tomlinson hace historia en México
Louis Tomlinson hace historia en México. (Foto: cortesía Mariana García @marianagphoto)

Louis Tomlinson anunció que volverá a México en 2027 y con esta noticia consolidó el entusiasmo de sus seguidores y marcó lo que será una de las giras más esperadas del próximo año en América Latina.

El álbum que impulsó la gira

Durante la promoción de la gira, Louis Tomlinson presentó su más reciente material discográfico titulado How Did I Get Here?, que salió al mercado en 2026.

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En entrevista para Apple Music, el intérprete admitió: “Por primera vez sentí lo que era realmente estar en una banda”, refiriéndose a su etapa en One Direction.

Louis Tomlinson

El disco incluyó nuevas canciones que generan gran expectativa entre los fans de México y América Latina.

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Fechas y ciudades: Tomlinson eligió México para cerrar la gira latinoamericana

La gira de Louis Tomlinson en 2027 incluye cuatro fechas clave en América Latina.

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El recorrido iniciará el 31 de marzo en el Movistar Arena de Santiago, continuará el 2 de abril en el Movistar Arena de Buenos Aires, seguirá el 6 de abril en el Suhai Music Hall de São Paulo.

En cuanto a México, la gira concluirá el 10 de abril en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México.

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