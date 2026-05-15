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Alertó al Cártel de Sinaloa de 10 redadas en un año: así protegía Mérida Sánchez los laboratorios de fentanilo de Los Chapitos

El ex funcionario de Sinaloa es acusado de haber recibido 100 mil dólares mensuales por parte de Los Chapitos, a cambio, les avisaba cuando había operativos

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Hombre de mediana edad con bigote y gafas en primer plano, con dos figuras masculinas borrosas al fondo y una bandera de Estados Unidos ondeando.
Gerardo Mérida Sánchez se habría entregado en EEUU, donde se le acusa de haber protegido a Los Chapitos cuando fue secretario de Seguridad de Sinaloa.

Este viernes 15 de mayo, se informó que Gerardo Mérida Sánchez, ex secretario de Seguridad de Sinaloa y uno de los 10 altos funcionarios y ex funcionarios de ese estado señalados por autoridades de Estados Unidos por cargos relacionados a narcotráfico, se había entregado a las autoridades del país vecino del norte.

De acuerdo con los reportes, Mérida Sánchez se entregó el pasado lunes 11 de mayo a las autoridades de EEUU, en el estado de Arizona. Tras su detención, habría sido llevado a Nueva York.

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Así protegía Mérida Sánchez a Los Chapitos

De acuerdo con la información difundida en un documento por el Departamento de Justicia de Estados Unidos en el que se hace la acusación formal contra 10 funcionarios y ex funcionarios de Sinaloa, dado a conocer hace unas semanas, Mérida Sánchez protegía a Los Chapitos, la facción del Cártel de Sinaloa encabezada por los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán, y a cambio de eso, cuando estuvo al frente de la Secretaría de Seguridad de Sinaloa (entre 2023 y 2024), recibió sobornos de 100 mil dólares mensuales.

En el documento se explica que Mérida Sánchez era responsable de supervisar a la Policía Estatal de Sinaloa y de nombrar al director de esa dependencia de seguridad.

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Como secretario, se acusa, recibió sobornos de Los Chapitos, y a cambio, les proporcionó, entre otros elementos, notificaciones previas de los operativos de las autoridades del orden público en los laboratorios de drogas, para que Los Chapitos pudieran trasladar drogas y el equipo de laboratorio antes de sichos operativos.

Gerardo Mérida Sánchez
Mérida Sánchez se entregó el lunes en Arizona. (Foto: Coordinación de Comunicación Social de Sinaloa)

En el documento del Departamento de Justicia, donde se acusa a otros nueve funcionarios y ex funcionarios de alto rango en Sinaloa, entre ellos el Gobernador de Sinaloa con licencia, Rubén Rocha Moya, de proteger a Los Chapitos, se señala a Mérida Sánchez de haber recibido más de 100 mil dólares estadounidenses en sobornos mensuales en efectivo de Los Chapitos.

A cambio de esto, “no interfirió en las operaciones de tráfico de drogas de los Chapitos, entre otras cosas, al no realizar detenciones de sus miembros, y les dio notificación previa de las próximas operaciones de las autoridades del orden público, incluyendo notificación previa de redadas en laboratorios de drogas”.

En el año 2023, se ejemplifica, Mérida Sánchez habría advertido a Los Chapitos, con antelación, de al menos 10 redadas a laboratorios de drogas, lo que permitió a miembros de ese grupo delictivo, evacuar al personal y las drogas de los laboratorios, antes de que la policía pudiera incautar los materiales o realizar detenciones de los miembros de esa facción del Cártel de Sinaloa.

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