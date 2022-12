Así reaccionó Mauricio Mancera al enterarse que Arturo López Gavito hablaba mal de él en “MasterChef Celebrity México”

El presentador de televisión se quedó a un paso de la semifinal. (Twitter/@MasterChefMx)

Mauricio Mancera fue el más reciente eliminado en MasterChef Celebrity y, la polémica alrededor del famoso concurso de cocina no ha terminado, pues aunque el show se perfila hacia sus últimas etapas, el exparticipante rompió el silencio sobre los duros comentarios que Arturo López Gavito dio a lo largo de las transmisiones.

Los mejores memes con los que los fans esperan la semifinal de MasterChef Celebrity Arturo, Alejandra, Lorena, Karla y Ricardo buscarán coronarse como la celebridad con el mejor sazón del concurso VER NOTA

Fue durante una entrevista para el podcast De lo que uno se entera donde Mancera aseguró que quedó anonadado cuando comenzó a ver la transmisión de los capítulos, pues durante el rodaje nunca logró percatarse de que no era del agrado del juez de La Academia.

“Arturo era de las personas con las que menos conviví fuera de la grabación, pero según yo todo estaba bien. Me enteré como todos ustedes en las transmisiones del programa, nunca lo vi venir”, destacó ante el Chicken Muñoz.

Anette Michel reapareció en foro de “MasterChef” y desató rumores sobre su regreso Usuarios de redes sociales pidieron que vuelva a conducir el reality gastronómico tras el trabajo realizado por Rebecca de Alba y Tatiana VER NOTA

En este sentido, Mancera relató que si bien no entabló durante todo el programa una íntima relación con Gavito, tampoco esperaba que la percepción que el famoso tenía de él fuera tan negativa como se ha mostrado a lo largo de la temporada.

Arturo López Gavito ha perdido apoyo de algunos fans (Foto: Instagram/@masterchefmx)

“La neta como fue con los que menos conviví no lo sé leer. No sé si fue su show porque viene de hacer shows en reality y sabe cómo se maneja esto o si realmente tengo que poner orden de restricción”, añadió.

Mauricio Mancera fue eliminado de MasterChef Celebrity y se quedó a un paso de la semifinal Esta noche la suerte no acompañó al presentador de televisión, por lo que tuvo que decirle adiós a la cocina más famosa de México VER NOTA

Asimismo, Mauricio destacó que le gustaría conocer los motivos por los cuales Arturo López Gavito lo ofendió de esa manera, sin embargo, destacó que iba a presionarlo para que le diera las razones.

“Si él me quiere decir por qué lo dijo, tampoco le voy a preguntar porque cada quien es libre de decir lo que quiera. Tendría que ser yo muy tóxico para querer convivir con alguien se ha expresado así de mí. Seguramente lo voy a ver cuando tengamos que ver el capítulo final o me lo toparé en el pasillo. Con él no tengo ningún problema, pero tampoco lo voy a invitar a cenar a mi casa”, sentenció.

Cómo fue la eliminación de Mauricio Mancera en MasterChef Celebrity

Después de un reto de eliminación lleno de tropiezos, angustia y estrés, Mauricio Mancera fue eliminado de MasterChef Celebrity México a sólo una semana de la semifinal del concurso.

De esta manera, Arturo López Gavito, Lorena Herrera, Alejandra Ávalos, Karla Gascón y Ricardo Peralta serán quienes lucharán por un lugar en la final durante el penúltimo episodio de este reality show, pues se consolidaron como las y los cinco mejores cocineros de la temporada.

En su último reto de eliminación de la competencia, Mauricio se enfrentó a Alejandra y Ricardo. El desafío que tuvieron que superar fue la preparación de platillos petit four, término utilizado para referirse a postres de tamaño pequeño, típicos de la gastronomía francesa.

Sin embargo, además de las exigencias que contempla la repostería, la y los jueces aumentaron el nivel de dificultad, pues les pidieron que utilizaran técnicas muy específicas, como son la espuma, el aire y la esferificación.

Las complicaciones se le presentaron a Mauricio desde el inicio del desafío, pues tuvo que cambiar su receta dos veces debido a la falta de ingredientes como el chocolate para los brownies que planeaba hacer.

Pese a la experiencia de Mancera en este tipo de situaciones, y a que logró rescatar su postre y presentarle algo totalmente inesperado a la y los chefs, no le alcanzó para colarse entre los posibles finalistas.

SEGUIR LEYENDO