Britney Spears volvió a Instagram con una misteriosa foto en medio de especulaciones

Britney Spears volvió a Instagram, pero no dio información sobre su salud o las razones detrás del cierre de su cuenta (captura de pantalla Instagram/@britneyspears)

Britney Spears volvió a Instagram en medio de todas las especulaciones por parte de sus admiradores, quienes en redes sociales calificaron como inquietantes y preocupantes las últimas publicaciones de la cantante en su perfil.

La princesa del pop mantuvo inactiva su cuenta durante al menos dos días después del 6 de diciembre. Una enigmática fotografía de Coco Chanel marcó el regreso de Britney a esta red social, en la cual tiene más de 41 millones de seguidores.

“¿Quién está hablando a mis espaldas? ¡Jesucristo! Creo que estoy asustada de voltear atrás. Dios, los amo a todos”, escribió este 8 de diciembre. Cabe señalar que esta imagen ya no está disponible en su perfil, pues fue borrada después de casi una hora sin explicación alguna.

Esta es la imagen con la que volvió a Instagram, en ella aparece Coco Chanel (captura de pantalla Instagram/@britneyspears)

Durante el tiempo en que estuvo disponible la imagen de Coco Chanel en el perfil de la cantante se pudieron leer mensajes como “Esta cuenta la tiene Sam”, es decir, el esposo de la cantante e incluso “¿Dónde está la VERDADERA Britney?”, “Deja de jugar y haz una transmisión en vivo de Instagram” y “Sabemos que alguien tiene su cuenta secuestrada”.

Cabe señalar que hace un tiempo, Britney Spears colocó “Chanel 8” como su nombre de Instagram en lugar de usar el propio, desde entonces dejó ver que la famosa diseñadora francesa es un modelo de admiración para ella, pero hay algunos fans que aseguraron que se trataría de algo más profundo.

Y es que en su publicación, Britney no aclaró si su salud estaba en orden, si perdió acceso a su cuenta, si sufrió algún hackeo, si pasó por un momento difícil emocionalmente o si simplemente fue una estrategia para lanzar alguna canción. Únicamente reactivó su cuenta y lanzó un mensaje que borró casi de inmediato.

El Instagram de la cantante de pop volvió a estar disponible el 8 de diciembre (captura de pantalla Instagram/@britneyspears)

Cuáles fueron las últimas publicaciones de Britney Spears antes de cerrar su cuenta de Instagram

El detonante de la preocupación por la icónica artista se desató en su cumpleaños, pues en una grabación únicamente apareció su esposo Sam Asghari hablando sobre la cotidianeidad junto a su pareja y apenas habló para decir “Sí cariño” con voz en volumen bajo, por lo que a muchos les pareció que era solo una grabación.

En redes sociales, algunas personas aseguraron que este comportamiento es ajeno a la característica carisma y deseos de protagonismo de la intérprete de Hold me closer.

Algunas personas aseguraron que Sam Asghari estuvo solo y que el paradero de Britney es desconocido, pero son solo especulaciones

Además, otro aspecto que llamó la atención de sus más fieles seguidores fue una publicación por parte de Britney hacia su hermana, Jamie Lynn Spears (protagonista de la serie de Nickelodeon, Zoey 101).

En su mensaje —que aún aparece disponible en Instagram —, la cantante escribió que a pesar de su distanciamiento y abierta rivalidad, su cumpleaños número 41 la había hecho pensar en ella, además la felicitó por sus proyectos.

“Es mi cumpleaños pero tu eres mi corazón, he estado pensando en ti, felicidades por ser tan valiente, inspiradora y mostrar agallas y gloria en tu programa. No estás sola, si alguien sabe lo que se siente, soy yo. ¡Mi hermanita! ¡Te amo!”, le escribió.

A pesar de que la llamó "psicótica", Britney lanzó un tierno mensaje para su hermana durante su celebración (captura de pantalla)

Según la opinión de sus fans, esto tampoco sería una actitud esperada para la cantante, quien hace pocos meses estaba celebrando un año de la finalización de la tutela de su padre, James Parnell Spears. En diversas entrevistas, Jamie Lynn describió como “psicótico” el comportamiento de Britney, además de que lanzó un libro titulado Things I should have said, en el que mencionó diversos temas privados de su familia.

Por otra parte, Britney también publicó algunas fotografías inéditas de sus hijos e incluso se dejó ver con un velo de novia, asegurando que “se había casado consigo misma”.

Los fans más observadores de la intérprete de Toxic notaron que las publicaciones más recientes son de su casa anterior, por lo que aseguraron que tal vez la famosa no está en el espacio físico desde dónde se están subiendo las fotos y videos de su cuenta. Este último aspecto podría desmentirse porque ella sigue siendo la dueña de ambos domicilios.

Todos estos aspectos hicieron que en redes sociales, las personas comenzaran a crear todo tipo de ideas, desde la posibilidad de que Britney Spears hubiera fallecido hasta el hecho de que sus familiares tuvieran otra vez control sobre su vida. La única constante es señalar que la cantante dio varias señales que de “algo” estaría fuera “de control”.

