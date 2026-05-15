CDMX se consolida como escenario de atractivo internacional tras grabación de U2 en el Centro Histórico

U2 en la Ciudad de México

La decisión de U2 de grabar el video de “Street of Dreams” en las calles del Centro Histórico de la Ciudad de México no fue producto del azar ni resultado de una campaña improvisada, de acuerdo con Julia Emilia Palacios Franco, investigadora especializada en historia de los medios, cultura popular y música de la Universidad Iberoamericana (IBERO).

La presencia de Bono, The Edge, Adam Clayton y Larry Mullen Jr. en la Plaza de Santo Domingo reflejó una suma de motivos sociales, culturales y políticos que colocan a la capital del país en el centro del interés mundial.

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“México y particularmente la Ciudad de México están muy presentes hoy en la conversación global. Hay reflectores puestos sobre la ciudad por muchísimas razones, desde procesos culturales y turísticos hasta fenómenos como la gentrificación. Es una ciudad que hoy el mundo está mirando”, afirmó la especialista.

La grabación del videoclip estuvo marcada por estrictas medidas de confidencialidad y una logística cuidadosamente estructurada, lejos de la espontaneidad que circularon en redes sociales.

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El acceso estaba restringido, los acuerdos de confidencialidad regulaban la participación y la convocatoria se dirigió a admiradores específicos de la banda irlandesa.

U2 y el simbolismo social en la Ciudad de México

De acuerdo con la académica, la selección de la CDMX también se vincula con la participación de U2 como patrocinador de la Street Child World Cup, torneo de fútbol para niños y jóvenes en situación de calle.

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El título de la canción encierra un juego simbólico entre la “calle” y los “sueños”, reflejando el mensaje social que caracteriza el trabajo del grupo. Palacios Franco explicó que la canción aborda la búsqueda de justicia a través de la esperanza, estableciendo un lazo directo con jóvenes de contextos difíciles que ven en el arte y el deporte una posibilidad de futuro.

U2 en CDMX

Asimismo, subrayó que U2 ha cimentado su identidad en mensajes políticos, espirituales y humanitarios con profundas raíces en la historia de Irlanda y las vivencias personales de sus integrantes.

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Canciones emblemáticas como “Sunday Bloody Sunday” y “Where the Streets Have No Name” representan esa búsqueda constante de reconciliación y justicia en sociedades afectadas por la desigualdad y la violencia.

“Siempre hay una intención simbólica detrás de sus canciones y de sus videos. Nunca son imágenes gratuitas”, sostuvo la especialista.

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Un punto relevante de la producción fue la intervención del artista hidalguense Chavis Mármol en el autobús que aparece en el video.

“Eso también estaba planeado. Chavis Mármol es un artista joven con reconocimiento internacional y una obra crítica muy fuerte. No eligieron cualquier intervención urbana”, explicó la académica.

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U2 se ha caracterizado por construir mensajes universales a partir de escenarios cotidianos y sencillos, como ya lo hizo en proyectos anteriores. Aunque han actuado en recintos de alta tecnología como la Sphere en Las Vegas, la banda mantiene su esencia visual enfocada en la cercanía y la carga emotiva de los lugares.