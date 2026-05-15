Gerardo Mérida Sánchez compartirá cárcel con El Mayo Zambada en Nueva York: ya tiene número de recluso

Gerardo Mérida Sánchez e Ismael "El Mayo" Zambada compartirán centro penitenciario en Nueva York. (Jovani Perez - Infobae México)

Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad de Sinaloa, compartirá prisión con el narcotraficante Ismael Mario Zambada García, alías el “Mayo”, de acuerdo con información publicada por el Buró Federal de Prisiones de Estados Unidos.

Según los datos publicados a través del portal web, el exfuncionario mexicano detenido este 15 de mayo por las autoridades estadounidenses en Arizona, será trasladado al Centro Metropolitano de Detención de Brooklyn (MDC Brooklyn), ubicado en Nueva York.

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Otro de los datos importantes que se pueden observar en la ficha, es el número de recluso que tiene asignado tras su arresto, siendo el 62685-512 su identificación.

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