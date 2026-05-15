Gobierno activa plan para promover a México en China: en esto consiste la estrategia de oferta turística

Un grupo de turistas chinos sonríe alegremente en Chichén Itzá, celebrando la cultura mexicana con banderas y artesanías, con la bandera de China de fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Josefina Rodríguez Zamora, secretaría de Turismo anunció la implementación de un plan para promover un incremento de visitantes originarios de China a tierras mexicanas, durante la mañanera del pueblo este 15 de mayo en Palacio Nacional.

“El mercado de China es muy importante para nosotros en tocar y sobre todo consolidar este mercado. Primero, es el más grande del mundo. Viajan más o menos 155 millones de turistas chinos alrededor del mundo. Tienen ellos una meta de 200 millones, una proyección para el 2028. Gastan 50% más que todos los turistas de otros países”, señaló la funcionaria.

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Asimismo, manifestó que el país durante 2025 recibió a 107 mil viajeros de esta nacionalidad, incrementando un 8.2% anual y 5% mensual, estas cifras esperan ser aumentadas tras la promoción del “Tianguis Turístico en China”.

La funcionaria reveló que el mercado chino es el emisor número 14 de México, por lo que la meta planteada para 2029 es convertirlo en el número 10.

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¿Cuáles son los estados más visitados por ciudadanos chinos?

De acuerdo a datos brindados por la Secretaría de Turismo, estos son los destinos más visitados por personas con esta nacionalidad en el país.

Ciudad de México

Estado de México

Nuevo León

Jalisco

Baja California

Chiapas

Querétaro

Guanajuato

Quintana Roo

Chihuahua

Michoacán en el Día de Muertos

“Ellos no buscan sol y playa como tal, buscan cultura, gastronomía y experiencias, que eso es muy importante. Por eso es un mercado que estaremos promocionando”, expresó Rodríguez Zamora.

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China

Por otro lado, anunció que la siguiente semana viajará por primera vez a la Feria Internacional de Turismo celebrada en Shanghái, asegurando que llegan a este evento con una preparación muy precisa para cumplir los objetivos mencionados.

“Hicimos el certificado, que es el sello de China, que ya existía en la Secretaría de Turismo, pero lo actualizamos. Y lo hicimos con el Ministerio de China y con la Embajada de China aquí en nuestro país. Este sello se va a entregar a partir del próximo mes a hoteles, restaurantes y agencias de viaje que cumplan ya no con cuatro indicadores, son con diez indicadores, que va desde idioma, menú, hospitalidad, calidad, mejora continua, digitalización", indicó.

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La funcionaria también declaró que se le dará la bienvenida a las plataformas de Weibo, WeChat y de RedNote, sitios donde se promocionan los países en el mercado asiático. “Estará Visit México concentrada en estas tres redes, dando a conocer la riqueza con una campaña digital muy precisa, con una red de influencers mexicanos que viven en los diferentes puntos de China”, comunicó.