Pablo Lyle podría tener una segunda oportunidad antes de recibir su sentencia

La jueza del caso de Pablo Lyle fijó que la nueva audiencia del actor será hasta el 12 de diciembre (Cuartoscuro)

Nuevamente la lectura de la sentencia de Pablo Lyle se postergó, en esta ocasión debido a que la jueza del caso dio a conocer que considerará si se iniciará un segundo juicio como lo solicitó la defensa del actor.

Este 8 de diciembre se llevó una nueva audiencia para que Pablo Lyle recibiera su sentencia por haber asesinado involuntariamente a Juan Ricardo Hernández, hombre cubano de 63 años; no obstante, la jueza Marisa Tinkler no pudo dar la sentencia ya que, informó, primero tendrá que resolver si el protagonista de Mirreyes vs Godínez pasará por un nuevo juicio.

Debido a que los abogados del actor mexicano informaron que solicitaron un nuevo proceso, la jueza dio a conocer que aún no tomaba esa decisión y ya que no quería hacerlo en el momento de la audiencia, tendrían que volver a verse hasta dentro de cuatro días para conocer qué sucederá con el caso de Lyle.

La defensa del actor volvió a argumentar que el actor actuó en defensa de sus hijos, quienes se asustaron porque el cubano golpeó su ventana (Captura de pantalla: Twitter/Noticias Telemundo)

“No he pensado en eso y en cuanto a la decisión, tendré que revisar todas mis notas, no quisiera hacerlo todo hoy”, comentó y fijo la nueva audiencia para la mañana del próximo lunes 12 de diciembre.

Según trascendió, la defensa del actor solicitó un nuevo juicio porque el primero tuvo demasiada atención mediática y pudo haberse viciado por esto, es decir, la resolución del jurado pudo haber sido manipulada por la cobertura que tuvo el caso. Aunado a ello, se sumó el argumento de que el sinaloense actuó en defensa de su familia.

Si es que la corte decide aceptar que lleve a cabo un segundo juicio, Pablo podría tener la oportunidad de que su sentencia se reduzca.

El actor podría estar en la cárcel desde 9 años hasta 15, según se dio a conocer en su juicio (EFE)

Desde el pasado 26 de octubre ya se sabía que el equipo defensor de Lyle había solicitado este segundo juicio, por ello es que la lectura de la sentencia se ha ido postergado, pues en Estados Unidos no se puede continuar con el proceso cuando este tipo de peticiones son iniciadas.

La pena máxima en Estados Unidos por el delito de homicidio culposo, del que fue hallado Pablo Lyle, es de 15 años, tiempo que el fiscal del casó solicitó a la jueza; no obstante, la máxima autoridad del juzgado informó que podría ser de entre 9 años y medio hasta 10.

El comportamiento del protagonista de Mi adorable maldición también podría ser tomado en cuenta para determinar cuántos estará tras las rejas el histrión, algo que podría beneficiarlo ya que él se entregó a las autoridades y ha seguido las órdenes que le han impuesto desde 2019.

¿Por qué Pablo Lyle fue declarado culpable de asesinar a Juan Ricardo Hernández?

Según se reconstruyeron los hechos del 31 de marzo de 2019, Juan Ricardo Hernández golpeó la ventana de la camioneta de Lucas Delfino, cuñado de Pablo, cuando la familia iba camino al aeropuerto de Miami, Florida, esto debido a que le cerraron el paso y se molestó.

Luego de una fuerte discusión, el actor le dio un puñetazo al hombre de 63 años, lo que causó que éste cayera en seco y se golpeara la cabeza con el pavimento. El sinaloense regresó al automóvil de su cuñado y continuaron su viaje.

Hernández tuvo que ser trasladado de emergencia al Hospital Jackson Memorial, donde falleció cinco días después de estar bajo cuidados intensivos.

La muerte del cubano provocó que Lyle tuviera que regresar a Miami para ser aprehendido por las autoridades. Desde entonces y, hasta que fue hallado culpable el 4 de octubre de 2022, estuvo en arresto domiciliario.

