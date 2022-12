Todo sobre Bad Bunny en México: con sombrero charro y bandera en mano inició Worl’s Hottest Tour

Así arrancó el tour en México (Foto: Twitter/@suconejitomalo)

La espera terminó para el público mexicano: Bad Bunny inició su gira World’s Hottest Tour y Monterrey, Nuevo León, se convirtió en la primer sede oficial del cantante en poder dejar ver cómo será el espectáculo preparado para la tierra Azteca y cómo es el posible fin del exitoso recorrido que lo ha consagrado como el hispano más exitoso del 2022.

El Conejo Malo se presentó en el Estadio BBVA de Monterrey este fin de semana causando gran emoción entre los asistentes e internautas que ya pudieron ver en redes sociales, todo lo que el cantante de reguetón trae preparado para los fans de la Ciudad de México, pues la expectativa ha aumentado ante lo que será su primer Estadio Azteca, que en realidad tendrá doble participación con lleno total en ambas fechas.

Con la máxima insignia mexicana, el puertorriqueño enloqueció a los regios ya que más de uno ha hecho comparaciones de lo que pasó años atrás, cuando aún su carrera no despegaba, y tenía poca audiencia y conocedores de su música, siendo un cambio rádical, que es más que aplaudido en redes sociales.

Así fue una de sus primeras participaciones en México años atrás (Foto: Twitter/@legendsbad)

“Quien lo viera varios años atrás cuando sus conciertos costaban nada y ahora todos querían hasta ‘vender un riñón’ con tal de tener acceso”. “Que intenso estuvo el arranque del World’s Hottest Tour en México, pero siento que no es nada a lo que veremos muchos en el Azteca, porque literal es uno de los estadios más grandes del mundo”. “Monterrey solo tuvo una muestra, los de CDMX vamos a recibir al Conejo Malo dando todo para perrear hasta abajo”. “Ya la espera mata, más con tantas fotos y videos de lo que vivieron los regios”, escribieron fans.

Tras dos conciertos en Monterrey, la siguiente parada es la CDMX (Foto: Twitter/@suconejitomalo)

Además Bad Bunny portó un sombrero charro durante la presentación, siendo otra insignia, informal pero muy particular del país en el mundo, que le ha dado el toque más mexicano que sus fans en las primeras filas buscaban. Para sorpresa de más de uno el momento se repitió en varias ocasiones, elevando aún más los gritos y euforia de los asistentes.

La duración de su concierto y qué canciones canta

Sus conciertos, se tiene estimado que duran cerca de 2 horas con aproximadamente 35 canciones que también podrían ser las siguientes:

MONTERREY le cantó “Cielito Lindo” a Bad Bunny. 🥹🫶🏼🇲🇽pic.twitter.com/5RsolAxgxy — 🌴BadBunnyTour🌴 (@tourbadbunny) December 4, 2022

200 mph, Bichiyal Bookert, Callaita, Chambea, Dakiti, Después de la playa, Diles, Dos mil 16, Efecto, El apagón, Enséñame a bailar, Estamos bien, Interlude, La canción, La corriente, La difícil, La romana, La santa, Me fui de vacaciones, Me porto bonito, Moscow Mule, Neverita, Ni bien ni mal, No te hagas, Ojitos lindos, Un coco Remix, Un ratito, Party, Safaera, Si veo a tu mamá, Soy peor, Tarot, Titi me preguntó, Te boté, Tú no metes cabra, UVST, Vete, Vuelve, Yo no soy celoso, Yo perreo sola y Yonaguni.

De boletos de 20 pesos al furor por sus conciertos

Las primeras visitas de Bad Bunny se remontan al año 2018, cuando su nombre aún no figuraba entre los exponentes del reggaetón y el trap comenzaba a ganar terreno entre los géneros musicales emergentes. Aunque su primer álbum de estudio, X100pre, salió ese mismo año, el Conejo Malo se presentó en el Pepsi Center de la Ciudad de México a interpretar algunas de sus colaboraciones que comenzaban a ponerlo sobre el mapa.

Bad Bunny con sombrero charro (Foto: Twitter/@suconejitomalo)

Por este motivo, se espera que las siguientes fechas en la Ciudad de México cuenten con más sorpresas, debido a lo emblemática que es la sede y al hecho de que será uno de los conciertos de la gira que mayor aforo y expectativa tiene del cantante.

