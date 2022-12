Ingrid Coronado y Fernando del Solar fueron uno de los conductores favoritos de "Venga la Alegría" FOTO: Miguel Dimayuga/CUARTOSCURO.COM

Ingrid Coronado ha generado gran revuelo al sincerarse sobre el pasado de su vida, siendo en particular el tema de su ex marido, Fernando del Solar, lo que mayor impacto ha tenido en redes sociales. El afamado conductor de matutinos falleció el pasado 30 de junio de 2022, pero ahora su también compañera de Venga La Alegría confesó cómo fueron sus últimos momentos antes de que terminara su relación.

La también escritora decidió hablar acerca del tema después de ocho años y de haber sido fuertemente señalada por no apoyar al también presentador mientras enfrentaba cáncer linfático. Sin embargo el inicio de su versión comenzó con un “En ese momento creí que me estaba muriendo”, siendo Yordi Rosado el responsable de guiar las preguntas de la historia.

Tras años casados, hijos en común e incluso ser consideradas como una de las parejas más sólidas del mundo del espectáculo mexicano por ser los presentadores estelares del matutino de TV Azteca, Ingrid Coronado confesó que Fernando del Solar la culpó del cáncer que padeció justo cuando todo entre ambos terminó.

El afamado conductor de matutinos falleció el pasado 30 de junio de 2022 (Foto: Instagram/@fernandodelsolar)

“Me dijo ‘Quiero el divorcio, por tu culpa tengo cáncer, ya les dije a los niños que ya no voy a vivir con ellos y ya me voy’ y agarró sus cosas y se fue”, contó en el programa del presentador de Otro Rollo en YouTube.

En ese momento su relación terminó después de haber tenido dos hijos -Luciano y Paolo-, mientras él enfrentaba cáncer y la controversia por una supuesta infidelidad de parte de ella aumentaba por el silencio que ambos mantenían acerca de todo lo que había provocado el quiebre inesperado de la relación, sin embargo las nuevas palabras de la presentadora han dado un giro completo a la historia.

“No puedo estar con alguien más si no siento conexión real como para que sea mi pareja; no puedo tener relaciones si la persona tiene pareja, pero me acusaron a mí y hasta 5 años después, en una entrevista con Mónica Garza, fue que él confesó que su error fue no defenderme en ese momento”, agregó.

La ex conductora de Venga La Alegría retomó los ataques hacia su persona ya que argumentaban que se había metido en el primer matrimonio de Fernando, mismo que había acabado meses antes, pero que provocó que su sociedad conyugal no iniciara “con el pie derecho”, algo que se vio reflejado justo en el final.

Los conductores se separaron por algunos problemas con la familia de Fernando (Foto: Twitter)

Una separación que intentó ser ocultada

Ingrid Coronado aseguró que en un principió intentó intentar hacer que todo fuera privado y los medios de comunicación no supieran nada, para evitar que los menores se vieran involucrados en una guerra que aún así sucedió. Según cuenta la también cantante, acordaron no decir nada sobre su separación durante varios meses. Después sucedió dos veces más que él se alejó de ella y sus hijos y no les informaba de su estado de salud.

“Al otro día me llega la portada de una revista de que yo lo abandoné, pero él se fue tres veces, él me había pedido el divorcio tres veces, inocentemente creía que la revista había inventado eso, pero a partir de ese momento él empezó a decirme ‘es que tú me abandonaste’”, contó.

Fernando del Solar e Ingrid Coronado finalizaron su matrimonio uno meses después (Foto: Twitter@AllAccessMex)

La situación derivó en problemas que pasaron de ser “de pareja” a de las familias de cada uno, teniendo ella serias dificultades con el círculo de Fernando del Solar: “Me dijeron zorra, inhumana, en mi cumpleaños hicieron un trending que se llamaba ‘Ingrid Coronado muérete’, no me puedo explicar cómo no me aventé por la ventana”, recordó.

