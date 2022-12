Leticia Calderón rompió el silencio sobre señalamientos de dinero en su testamento que podría venir de Juan Collado

Juan Collado vivió Casi 8 años con la actriz Leticia Calderón y tuvieron dos hijos (Foto: Especial)

Leticia Calderón causó gran controversia recientemente al confesar todos los detalles sobre el testamento que ya ha establecido después de pensar que “estaba apunto de morir”. La actriz platicó que hace tiempo sintió que no podía respirar por lo que pensó en tomar medidas drásticas, aunque eso también provocó señalamientos en su contra debido a la relación que mantuvo con Juan Collado.

Tras sus declaraciones en Venga La Alegría, más de un internauta cuestionó que el dinero que podría haber dejado en dicho legado sería “mal habido”, pues los beneficiarios son los dos hijos que tuvo en común con el abogado que está sujeto a dos procesos penales y actualmente mantiene prisión preventiva, antes de su divorcio en el año 2007.

Él fue detenido 12 años después, el 9 de julio de 2019, por aparentemente cometer los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, por lo que más de uno considera que Luciano y Carlo serían beneficiarios de dichos recursos, algo por lo que la actriz de Televisa ha decidido romper el silencio y frenar todo tipo de especulación.

Luciano y Carlo son fruto de su relación con el abogado

A través de Twitter, un usuario le escribió “Creo que el dinero mal habido de Juan Collado tiene mucho que ser investigado en este testamento. Andorra, Caja Libertad, etcétera”,a lo que ella con una frase breve, pero contundente, negó dicha suposición: “En el mío no”, y añadió un emoji de labios rojos.

Tras la respuesta, sus fans han mostrado un respaldo a las palabras de la actriz, incluso sumando a la actual esposa del abogado al tema, quien también es famosa y formó parte de la misma empresa de telecomunicaciones donde ha laborado Lety Calderón gran parte de su trayectoria artística: Yadhira Carrillo.

“Es clara y ella no tiene problemas con hablar sobre lo bueno o malo que ha hecho el marido”. “Sí Lety realizó un testamento fue por lo claro que expresó cuando hizo la noticia pública, no por el hecho de que el padre de sus hijos esté en la cárcel por cargos que tiene que ver justo con eso, dinero”. “Leticia Calderón sólo está defendiendo a su familia, algo que a lo mejor es diferente con Yadhira Carrillo, pero al final eso le corresponde juzgar a las instituciones correspondientes y no a nosotros”, externaron internautas.

Así respondió la actriz a los señalamientos (Foto: Captura Twitter)

Estas especulaciones y señalamientos surgieron en medio de otras declaraciones en las que la actriz de En Nombre del Amor externó sus deseos de que sus hijos puedan ver a Juan Collado en una visita al reclusorio, pues no han podido ver a su padre desde que éste fuera remitido por las autoridades al Reclusorio Norte, en Ciudad de México.

Y es que el llamado “abogado de la mafia del poder” le tiene prohibido el acceso a la actriz de Esmeralda al centro penitenciario, por lo que la artista ha desistido de llevar a los adolescentes a visitar a su padre.

“A mí no se me permite entrar para llevar a mis hijos” dijo la actriz y argumentó que no puede permitir que los jóvenes visiten a su padre sin que ella esté presente. “Podría ser una situación incómoda, muy difícil para mis hijos. No voy a dejarlos a la deriva. No puedo acusar a nadie. Yo lo que digo en este momento, es que a mí no se me permite entrar, por lo menos la primera vez (que vean a Juan Collado) sí tengo que llevarlos y espero que lo entiendan”, expresó ante diversos medios de comunicación.

La actriz aseguró que se le ha negado la entrada al reclusorio con sus hijos (Foto: Instagram@leticiacalderon_actriz/Cuartoscuro)

Esta no es la primera vez que Leticia Calderón ha expresado que no tienen manera de comunicarse con él, y expresó que en las ocasiones en que ella y sus hijos -fruto de la relación que sostuvo con Collado de 2002 a 2010- se han presentado en el reclusorio, el personal del lugar le ha notificado que tiene instrucciones para no permitirle la entrada al penal.

