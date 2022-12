Fernando Ortiz confirmó que Memo Ochoa “peleará” por renovar con el América

Ochoa quiere renovar con el club América (REUTERS/Amr Abdallah Dalsh)

En el club América ya reanudaron actividades para empezar la pretemporada correspondiente al Clausura 2023 de la Liga MX y una de las principales interrogativas del conjunto azulcrema para la siguiente temporada es sobre la continuidad de Guillermo Ochoa.

Fernando Ortiz, entrenador de las Águilas, habló en conferencia de prensa y reveló qué ha pasado con la renovación de Memo Ochoa para que siga como arquero titular del América. De acuerdo con el Tano Ortiz, el portero de la selección mexicana “está peleando” su continuidad en el club.

De acuerdo con la explicación del Tano Ortiz, Ochoa está en la posibilidad de tener la renovación que desea y así jugar con América para el siguiente torneo de 2023, será cuestión de tiempo para que se dé a conocer los pormenores de su contrato y el tiempo que estará vinculado con el club América.

Fernando Ortiz aseguró que Ochoa quiere seguir con América para el Clausura 2023 (Foto: Club América)

“Solo resta esperar, esto es así. La situación que Memo afronta hoy en día es la posibilidad de renovar con el club que él quiere estar y hay que esperar”, sentenció el técnico.

Cabe apuntar que el contrato de Ochoa con el América finalizó cuando terminó el Apertura 2022, así que antes de su participación en el Mundial de Qatar 2022, la directiva azulcrema ya estaba trabajando el tema de la renovación. Fernando Ortiz aseguró que a lo largo de las semanas en las que el Tri compitió en Qatar 2022 estuvo en contacto con él.

“Memo finalizó contrato, de en más es lo que me corresponde. Él sabe lo que pienso, él y yo estamos conectados previo al Mundial, toca esperar”, agregó.

Desde el Nido de Coapa, con todo. Pretemporada Águila 🦅 #SomosAmérica 🔵🟡 pic.twitter.com/FSecJLf9PS — Club América (@ClubAmerica) December 5, 2022

Por otra parte apuntó que está consiente de lo que implican las negociaciones, así que defendió a Paco Memo en el caso de que elija otra opción que se acomode a sus necesidades pues insistió en que tiene todo el derecho de “pelear su contrato”, por lo que no descartó que el cancerbero del Tri tenga un “plan b” si no continúa en el Nido águila.

“Si se puede cerrar antes, mejor. ¿'Plan b’?, siempre hay un ‘plan b’, esperamos que se pueda solucionar para Memo o quien sea. Tiene derecho de pelear su contrato. Son tiempos de negociación y hasta que no se cierre el libro de pases siempre hay esa posibilidad”

Fernando Ortiz reprochó el recibimiento que tuvo el Tata Martino en el Aeropuerto de la CDMX

El técnico argentino que dirige a las Águilas del América compartió brevemente su postura sobre el recibimiento que tuvo su compatriota Gerardo Tata Martino cuando regresó de Qatar y llegó a la Ciudad de México, ya que la afición lo encaró y le reclamó la eliminación del Tricolor.

Fernando Ortiz reprochó el recibimiento que tuvo el Tata Martino al llegar a México (Daniel Augusto/ Cuartoscuro.com)

Para el Tano Ortiz no debieron haber exhibido al ex técnico de la selección de tal forma ya que apuntó que aquella imagen solo perjudicó al deporte mexicano, así que reprochó la situación que vivió el cuerpo técnico del Tata, pero no quiso hablar más del tema ya que agregó que no “es de opinar” pues no es parte de su esencia como entrenador.

“Sí considero que estamos mal la forma en la que expusieron a un entrenador, sea de cualquier nacionalidad, creo que eso es malo para todos en el deporte. Con respecto a lo demás, son opiniones, no soy de opinar”, expresó Fernando Ortiz.

