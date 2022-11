El mensaje de Checo Pérez a Memo Ochoa después de la atajada a Robert Lewandowski

Checo Pérez reconoció la labor de Memo Ochoa en el Mundial de Qatar 2022 por su actuación ante Polonia

La trascendencia de Guillermo Ochoa como portero de la Selección Mexicana en Mundiales de Futbol volvió a quedar de manifiesto en el encuentro contra Polonia. La atajada al penal ejecutado por Robert Lewandowski implicó la repartición de unidades entre los combinados y el papel del jugador del Club América fue ampliamente reconocido. Incluso, el piloto de la Fórmula 1, Sergio Pérez, destacó su admiración por Paco Memo.

Por medio de su cuenta verificada de Instagram, el corredor de Red Bull Racing emitió una transmisión en vivo donde reaccionó a los comentarios y preguntas de sus seguidores. Algunos de ellos mencionaron el papel de Ochoa en el debut de la selección dirigida por Gerardo Martino y Checo Pérez no dudó en dar a conocer su opinión acerca del experimentado arquero.

“Paco Memo siempre demuestra la experiencia que tiene. Creo que nos salvó el Mundial, todavía tenemos esperanza. Hay que seguir apoyando a la selección”, pronunció ante las personas que se dieron cita en la red social para escuchar la opinión del tercer lugar en el Campeonato Mundial de Pilotos 2022 de la Fórmula 1.

El arquero fue el mejor jugador del encuentro por su atajada en el disparo de Robert Lewandowski (Danielle Parhizkaran/REUTERS)

Cabe mencionar que el compañero de Max Verstappen atestiguó el crucial momento de la Selección en vivo y a todo color desde las gradas del Estadio 974. Un par de días antes, el tapatío encaminó la última carrera de la temporada 2022 de la Fórmula 1 en Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos, y aprovechó su estancia en la región para apoyar al combinado Tricolor.

Su experiencia desde el recinto deportivo ubicado en la capital qatarí, Doha, fue documentada por medio de sus redes sociales. En las historias efímeras de su perfil compartió un par de imágenes referentes a la ceremonia protocolaria previa al arranque del encuentro, con las banderas de las naciones en cada extremo del campo y separadas por el trofeo de la Copa del Mundo en el medio terreno.

Al término del partido, la jugada protagonizada por Ochoa fue determinante pues, ante la falta de contundencia de los delanteros mexicanos, no permitió que los polacos se quedaran con los tres puntos en el debut. Robert Lewandowski no pudo materializar su buen momento futbolístico en el FC Barcelona y sembraron la semilla de la emoción para los dos encuentros pendientes en el Grupo C del Mundial de Qatar.

En la primera jornada, la sorpresiva selección de Arabia Saudita finalizó en la primera posición después de haber vencido a Argentina por dos a uno. La derrota de los albicelestes los obligará a jugar dos finales en sus duelos contra México y Polonia, por lo que el combinado tricolor vivirá un encuentro crucial cuando Gerardo Tata Martino enfrente a Lionel Scaloni el sábado 26 de noviembre de 2022.

Si los mexicanos logran repetir la buena actuación que con Polonia y consiguen el empate, entonces estarán a expensas de que los árabes venzan a los europeos para aspirar a octavos de final. En el mejor de los escenarios, si los del Tata se quedan con los tres puntos entonces eliminarán a los sudamericanos y se sacudirán una mala racha que los aqueja desde el Mundial de Alemania 2006.

Cuatro días después, la Selección Mexicana cerrará su participación en la fase de grupos en contra de la sorpresa del sector. Para entonces, ya sabrán cuál es su destino posterior a la primera ronda y, en el mejor de los casos, estarán a la espera de confirmar quién será su rival del Grupo D en los octavos de final.

