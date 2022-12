El árbitro mexicano que encaro a Cristiano Ronaldo en 2018 y que se reencontrarán para el Portugal vs Suiza

Cesar Arturo Ramos se reencontrará con Cristiano Ronaldo en los octavos de final de Qatar 2022 (REUTERS/Toru Hanai)

A pesar de que la selección mexicana ya no tendrá más participación en el Mundial de Qatar 2022, el arbitraje que representa a la Liga MX seguirá teniendo participación en el Mundial. César Arturo Ramos es uno de los jueces mexicanos que continuará teniendo actividad en los octavos de final, así que se encargará de pitar el partido de Portugal vs Suiza.

A través de redes sociales, la FIFA hizo oficial el anuncio de cómo estará compuesto el cuerpo arbitral para el duelo en el que Cristiano Ronaldo buscará llegar a la siguiente ronda de la competencia. El silbante principal será Arturo Ramos, acompañado de Alberto Morín, Miguel Hernández y de István Kovács, árbitro rumano.

En el VAR estarán Drew Fischer, Massimiliano Irrati, Ciro Carbone y Pol Van Boekel. Pero, entre las particularidades del juego se trata que el silbante mexicano volverá a reencontrarse con CR7. La relación entre Arturo Ramos y Cristiano Ronaldo en Copas Mundiales ya tuvo un capítulo que generó el reconocimiento de Arturo Ramos por la manera en la que reaccionó al enojo del delantero portugués.

Match officials designations @FIFAWorldCup - Round of 16 - 6 December - Lusail Stadium



POR🇵🇹🆚SUI🇨🇭



Referee: Cesar RAMOS 🇲🇽

AR 1: Alberto MORIN 🇲🇽

AR 2: Miguel HERNANDEZ 🇲🇽

4th: Istvan KOVACS 🇷🇴



1/2 pic.twitter.com/mbjOk9Mzs7 — FIFA Media (@fifamedia) December 4, 2022

¿Qué pasó entre César Arturo Ramos y Cristiano Ronaldo?

Fue en la Copa Mundial de Rusia 2018 cuando se disputó el juego de Uruguay vs Portugal de los octavos de final. En el duelo Arturo Ramos se encargó de silbar el duelo, el cual empezó a generar una serie de jugadas polémicas por la relevancia de la competencia.

Sin embargo, no se había sacado ninguna tarjeta y el encuentro se mantenía sin ninguna amonestación. Pero un reclamo de Ronaldo generó que el silbante mexicano lo encarara. En una jugada se cometió una infracción contra Ricardo Quaresma, por lo que el ex delantero del Manchester United F. C. se acercó a exigirle al juez principal que marcara una infracción.

A pesar de los reclamos, Arturo Ramos mantuvo firme su postura. Pero no imaginó que aquello desencadenaría una reacción negativa de Cristiano, quien le gritó en el rostro por no haber señalado alguna infracción.

A pesar de los reclamos de Cristiano Ronaldo, Arturo Ramos mantuvo firme su postura (REUTERS/Murad Sezer)

Tal acto llevó a César Ramos a mostrarle a CR7 la tarjeta amarilla, así que la reacción del jugador quedó grabada en una fotografía que demostró el carácter del árbitro mexicano.

Sin mayores incidentes, el partido transcurrió su curso. Una vez concluida su participación en el juego y calmada la polémica, el silbante mexicano ofreció unas palabras a la prensa mexicana de cómo vivió ese momento. Lo primero que explicó que como árbitro mundialista no hay espacio para sentir miedo.

“El árbitro no puede sentir miedo en la cancha. Era un partido muy dinámico, era tanto la trascendencia de ese día, que no habíamos amonestado a nadie. Llevábamos un Uruguay- Portugal sin tarjeta”, recordó.

El árbitro de la Liga MX comentó qué fue lo que le dijo Cristiano Ronaldo en ese momento. “Arranca el ‘7′ —que era el capitán— y venía con una frustración muy fuerte. Me empieza a gritar: ‘¡Míster, míster!’, hasta se le marcaba la vena, se me planta enfrente ‘es falta y la tienes que pitar’”, explicó el silbante.

Arturo Ramon confesó qué le dijo CR7 durante el partido (REUTERS/Jorge Silva)

Karen Díaz, la primera árbitra mexicana en una Copa Mundial

En el Mundial de Qatar 2022, Karen Díaz debutó como silbante en un juego varonil mundial pues participó en la primera terna arbitral femenina que pitó el Alemania contra Costa Rica (4-2) dentro de la Copa del Mundo.

La originaria de la capital de Aguascalientes compartió en una entrevista con la Concacaf cómo fue que se animó a ser árbitra y cuál fue su sentir al ser elegida para sumarse a Qatar 2022.

“Amo al futbol. Desde que tengo memoria, yo me veo petando el futbol con mi papá. Trabaja en una cafetería que estaba en un pequeño estadio, al árbitro encargado del partido no llego. Yo estaba ahí, trabajando, y la persona de la canchita me preguntó: ‘¿no quieres arbitrar?’, inmediatamente dije sí, me gustó muchísimo y esa fue la primera vez que yo arbitré un partido”, confesó.

