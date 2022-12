Usuarios de Instagram pidieron a Karely Ruiz que deje en paz a Kevin Álvarez, defensa del Tri

Karely Ruiz coqueteó con Kevin Álvarez en Instagram. (Instagram/@karelyruiz/Twitter/@Tuzos)

La Selección Mexicana concluyó su participación en el Mundial de Qatar 2022 en la fase de grupos. El combinado tricolor no pudo acceder a los octavos de final, por lo que muchos futbolistas agradecieron el apoyo de la afición mexicana. Kevin Álvarez compartió en su cuenta de Instagram un mensaje en el que expresó su felicidad por haber representado a México en una Copa del Mundo. Una respuesta inesperada fue de la influencer Karely Ruiz, que le dejó un emoji de dos manos que forman un corazón. De inmediato los internautas la criticaron por querer “coquetear” con el jugador.

Los comentarios de los usuarios se enfocan en que la estrella de OnlyFans tiene novio y que no valoraría al futbolista de 23 años de edad: “Consíguete a cualquiera, pero a él déjalo en paz, es un niño muy lindo”, “te defendería, pero lo que le hiciste a Jay Lee no te lo perdono”, se puede leer en los comentarios.

Aunque otros lo tomaron de mejor manera y apoyaron la idea de que exista una relación entre el jugador de Pachuca y la influencer: “Llévalo a la Luna por mí, Karely”, “Por qué son así, él tiene derecho de andar con quien quiera, y si es ella, les vale, cada quién hace su vida cómo quiere”, destacaron estas respuestas.

Cabe destacar que Kevin Álvarez actualmente es soltero, mantuvo una relación con Nailea Vidrio, futbolista de Cruz Azul Femenil, pero terminó hace unos meses. En tanto, Karely Ruiz tiene una relación con el reguetonero Jaylee, así lo dejó ver el músico en sus redes sociales.

¿Cuál fue el mensaje del defensor del Tri que generó el coqueteo de Karely Ruiz?

Kevin Álvarez es actualmente campeón de la Liga MX con Pachuca, tuvo una temporada destacada, lo que lo llevó a ser llamado constantemente en el proceso mundialista con la Selección Mexicana. El lateral derecho originario de Colima jugó de titular el segundo compromiso del Tri ante la Albiceleste y destacó por su labor defensivo y ofensivo. La publicación del futbolista que comentó Karely Ruiz dice lo siguiente:

“Triste por no lograr el objetivo, pero feliz de haber logrado un sueño que tuve desde niño. Orgulloso de este grupo y de representar a mi país. Muchas gracias a la afición que siempre estuvo alentando hasta el último, lamentablemente no pudimos regalarles esa alegría que se merecían, pero así es el fútbol. Queda levantarse y seguir creciendo y soñando”.

Karely Ruiz respondió a controversia por “romper” un matrimonio

El tiktoker @icefire_oficial llevó a cabo una entrevista casual a una mujer en Puebla. La señora habló sobre su vida personal, y uno de los temas que tocó fue sobre su divorcio, pues sorpresivamente involucró a la modelo regiomontana.

“Karely Ruiz destruyó mi matrimonio porque yo encontré sus fotografías en el teléfono de mi ex esposo, porque nos separamos. Yo le reclamé, pero él me dijo que era una famosa, no sé qué cosa, pero nos separamos por culpa de Karely Ruiz”, expresó la mujer en el material audiovisual.

La influencer de 22 años dejó ver a través de sus redes sociales que estaba enterada de la polémica, y lamentó la situación. “Me siento culpable porque por mí se divorciaron”, aunque sus seguidores tomaron como sarcasmo esta frase, y uno de los comentarios que resaltó fue el de una mujer que le confesó que teme porque le quiten a su esposo: “Tú tuviste la culpa por decir que te gustan feos, pobres y panzones. Ahora ya todos tenemos la inseguridad de que en cualquier momento nos robas al marido”, “Yo hasta le mando tus fotos al mío y no por eso me voy a divorciar”, se lee.

