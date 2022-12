Andrea Escalona se despidió de “Hoy” luciendo su baby bump a ritmo de Ricky Martin

Andy adelantó que su bebé podría nacer el 20 de diciembre. (Foto Instagram: @andy_escalona)

Después de aproximadamente ocho meses de espera llegó el momento, Andrea Escalona abandonó sus actividades en el programa Hoy para descansar y alistar hasta el último detalle para recibir su primer hijo en óptimas condiciones. Como era de esperarse, la conductora no se despidió con un ‘hasta luego’, sino que preparó todo un espectáculo en compañía de su ex compañero de Las Estrellas Bailan en Hoy, Pablo Montero.

Todo sucedió durante una emisión del matutino de Televisa del jueves 01 de diciembre. La presentadora participó en todas sus secciones con sentimientos encontrados por dejar el programa que durante unos años produjo su fallecida madre, Magda Rodríguez, e iniciar una nueva etapa como madre primeriza junto a su pareja, y padre de su hijo, Marco.

La presentadora disfrutó todo su embarazo y constanmente compartía avances con sus fans a través de redes sociales. (Foto Instagram: @andy_escalona)

Antes de irse sorprendió al aparecer sobre el escenario de Las Estrellas Bailan en Hoy All Stars en compañía de su ex compañero Pablo Montero. Y es que ambos tuvieron la oportunidad de participar en una temporada anterior y, aunque no ganaron, era una de las parejas favoritas. Por esa razón, decidieron regresar para dar una última presentación antes de que la conductora diera a luz.

Para ello, eligieron una canción de Ricky Martin. Se trato de Una Mordidita, tema que el puertorriqueño lanzó en 2015 y se convirtió en un hit. Aunque ambos dieron lo mejor de sí resaltó Andrea Escalona, pues se movió con mucha agilidad como si no estuviera embarazada. También presumió su baby bum en un pequeño traje morado.

Incluso, durante su coreografía Andrea Escalona se atrevió a ser cargada por un grupo de bailarines con todos los riesgos que conllevaba por su estado. Afortunadamente todo salió muy bien y se despidió entre aplausos de sus compañeros, además de los buenos deseos que le desearon los jueces del reality: Latin Lover, Ema Pulido y Ariel López Padilla.

La conductora y el cantante recibieron dos puntos que le otorgaron a una pareja que se encuentra concursando en esta temporada.

Andrea Escalona con Marco, el padre de su hijo (Foto: Instagram/@andy_escalona)

Horas después Andy Escalona recurrió a su cuenta de Instagram para compartir un fragmento de su presentación en Hoy. La presentadora aprovechó el espacio para pedir un alto a las fuertes críticas que ha recibido en los últimos meses por enseñar su pancita de embarazo e invitó a respetar los cuerpos ajenos.

“El respeto al embarazo ajeno es la paz. Dejemos de normalizar el meternos con el cuerpo, la salud, y las decisiones de una mujer embarazada. Eso le incumbe a ella y a su médico. Una mujer embarazada carga con tantas expectativas; cómo se debería sentir, verse y vivir el embarazo, en el fondo nadie sabe lo que hay en la olla excepto la cuchara”, escribió.

La conductora será suplida por Mariana Ochoa (Foto: Instagram/@andy_escalona)

Nada es “perfecto”, ejemplo, las redes debería servir para conectarnos, no para compáranos. Todos estamos trabajando, entre dolores, incertidumbre y crecimiento. A ti mujer embarazada te van a decir “Si deberías de chambear”, “perrera”, “usar tacones” o “subir no sé cuántos kilos”. Hay embarazos como mujeres en el mundo, cada uno es diferente, respetar tu esencia, reconoce tu cuerpo que es totalmente nuevo, escucha a ti cuerpo

También reconoció que son muy valiosos todos aquellos consejos que parten desde el amor y alzó la voz por todas las mujeres embarazadas para pedir respeto, pues cada una sabe cómo es el proceso que está viviendo.

“[El] ‘Ahora si te ves cansada’, ‘ya se te reventó la palomita’, ‘¿Puedes comer eso?’, ‘¿Puedes hacer eso? ¡Deberías!’. Si lo cambiamos por: ¿Cómo te sientes? ¿Cómo vas? ¿Cómo estás? ¿En qué te puedo ayudar? Eso cambiaría todo, si tienes una amiga embarazada aplícalo”, concluyó.

