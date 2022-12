De Jenna Ortega en “Merlina” a John Travolta en “Saturday Night Fever”: los bailes más icónicos que marcaron generaciones

(Infobae// Jovani Pérez)

Cada película o serie tiene buenos y malos momentos que trascienden de generación en generación. Algunos ocurren por accidente, otros son planeados, pero en general son esos instantes los que han marcado varias historias al grado de convertirse en referencias indiscutibles para el público. Por esa razón, en muchas ocasiones resulta complicado hablar sobre algunos clásicos de cine y televisión sin recordar sus icónicas escenas.

Desde que se estrenó Merlina [Wednesday] -una nueva serie de Tim Burton disponible en Netflix- su protagonista se ha posicionado entre las principales tendencias de redes sociales por una escena donde sacó a relucir sus mejores pasos de baile. Se trata de una coreografía que la propia Jenna Ortega creó inspirada en la contracultura musical de los años 80 a ritmo de Goo Goo Muck de The Cramps.

Con tan solo ocho años incursionó en el mundo de la actuación presentándose en varios castings. Así logró trabajar en "Jane The Virgin" y "You", pero su primer protagónico llegó hasta que coincidió con la integrante de "La Familia Addams". (Foto Instagram: @jennaortega)

“En realidad me sentí muy insegura al respecto. Lo coreografié yo misma. Creo que es bastante obvio que no soy bailarina ni coreógrafa”, dijo en entrevista para Netflix.

Su inseguridad no traspasó la pantalla chica, pues tanto sus compañeros como el público han aplaudido su desempeño sobre la pista de baile. De hecho, el fragmento se viralizó en internet tan solo unas horas después del estreno de la serie en la plataforma de streaming y se convirtió en todo un trending, pues desde ese momento varios usuarios han tratado de replicar todos sus movimientos.

La actriz estadounidense de ascendencia mexicana y puertorriqueña no se quedó con todo el crédito, pues a través de su cuenta de Twitter confesó que se inspiró en Siouxsie Sioux, Bob Fosee en Rich Man’s Frug, Lisa Loring, Lene Lovich, Denis Lavat y videos de góticos bailando en clubs de los 80 para sacar los pasos que fueron acorde a la personalidad de Merlina.

Aunque solo se estrenó la primera temporada de la serie, todo indica que el espectacular baile de Jenna Ortega será un precedente en su naciente carrera como actriz y será una escena imperdible de Merlina bajo los ojos de Tim Burton.

No es la primera vez que un actor trasciende por sus pasos de baile en una producción fuera del género musical, pues durante la historia del cine sobresalieron escenas que continúan siendo aplaudidas a nivel internacional.

John Travolta y Olivia Newton-John protagonizaron la versión más popular de "Vaselina" en 1978. (Foto: REUTERS/Mario Anzuoni)

John Travolta “El Rey de la Pista”

El actor que sin lugar a dudas es considerado como un estupendo bailarín por sus envidiables movimientos de cadera para la pantalla grande es John Travolta. Todo comenzó en 1977, cuando con tan solo 23 años protagonizó Fiebre de sábado por la Noche [Saturday Night Fever] junto a Karen Lynn Gorney.

La trama fue aderezada con un concurso de baile, por esa razón muchas escenas ocurren en estudios y antros. En esa época el mundo se movía a ritmo de la música disco, por lo que necesariamente sobresalieron los pasos más icónicos del género realizados por ambos actores estadounidenses. Fue así que John Travolta se desenvolvió sobre el escenario con You Should Be Dancing y More Than Woman de Bee Gees.

Su participación estelar enloqueció al público y valió para que Randal Kleiser lo eligiera para interpretar a Danny Zuko en la versión más popular de Vaselina [Grease] junto a Olivia Newton-John. Después del musical empezó a ser considerado como El Rey de la Pista, un apodo que difícilmente se pudo quitar en sus posteriores proyectos.

Aunque en Tiempos Violentos [Pulp Fiction] dejó las tramas románticas para darle vida a un matón, no pudo despegarse del baile y realizó una icónica coreografía con Uma Thurman a ritmo de You Never Can Tell de Chuck Berry.

Aunque la escena duró muy poco, fue parte importante para que la película ganara popularidad. De hecho, los protagonistas bromearon al respecto en una ceremonia de los premios Oscar.

Joaquín Phoenix mostró una nueva cara del “Guasón”

Uno de los personajes más famosos de DC Comics es Guasón [Joker], un archienemigo de Batman que ha sido odiado por muchos, amado por otros. Durante su historia en producciones audiovisuales ha marcado un antes y un después en las carreras de los actores que lo interpretan y con Joaquín Phoenix no fue la excepción, pues se logró mover multitudes con una nueva versión del trastornado payaso.

Entre las escenas más recordadas que realizó el actor estadounidense en 2019 resalta una persecución donde se detuvo el tiempo para que bajara las escaleras muy al estilo del Guasón, bailando. Por primera vez se pudo apreciar otra versión del villano sumergido en su locura, disfrutando del aquí y el ahora.

La versión de Joaquín Phoenix sumó puntos para que ganara el premio Oscar a “Mejor Actor” y recibió reconocimiento a nivel mundial por muchos espectadores que recrearon su escena.

Tobey Maguire convirtió a Spider-Man en un meme

El primer actor que interpretó al superhéroe arácnido fue Tobey Maguire y aunque ya pasaron más de aproximadamente dos décadas desde que protagonizó la primera película de su trilogía, sigue siendo considerado como el favorito por muchos fans. Entre todas sus escenas resalta una en especial que, incluso, se transformó en un meme.

Se trata del pequeño baile que hizo por calles de Estados Unidos en la tercera película de Spider-Man cuando Venon se apoderó de su cuerpo. Si bien el actor no realizó grandes movimientos, el contexto hizo que se convirtiera en uno de los mejores momentos para sus fans.

Jim Carrey y Cameron Diaz brillaron con mambo

En 1994 se estrenó La Máscara, una comedia donde Jim Carrey interpretó al banquero Stanley Ipkiss y Cameron Díaz dio vida a Tina Carlyle. Al igual que otras películas estelarizadas por el actor estadounidense, su sentido del humor y nivel de interpretación influyó para que fuera todo un éxito que llegó hasta las fiestas de XV años en México.

Y es que sus escenas de baile fueron tan sobresalientes que se convirtieron en toda una tradición entre las quinceañeras más comprometidas con sus espectáculos para sus quince primaveras. En general, hay dos secuencias de mambo que comúnmente son replicadas: su fuga en centro nocturno junto a la actriz que también prestó su voz a Fiona en Shrek y su persecución.

Existen muchas más escenas que hicieron la diferencia en su película y que, sin importar el paso del tiempo y los avances tecnológicos, siguen siendo recordadas por el público. Tal es el caso del atrevido baile que hicieron Patrick Swayze y Jennifer Grey en Baile caliente; Kate Winslet y Leonardo DiCaprio en otro mundo dentro del Titanic y Jennifer Gardner junto a Mark Ruffalo recordando su infancia a ritmo de Michael Jackson en Si tuviera 30.

Seguir leyendo: