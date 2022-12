Calendario SEP: ¿habrá clases el 12 de diciembre para alumnos de educación básica?

Alumnos de educación básica en sus clases. (FOTO: HILDA RÍOS /CUARTOSCURO.COM)

En este último mes del año se aproximan las vacaciones para las niñas, niños, y adolescentes de educación básica en el país, por lo que los padres, madres de familia, y tutores están atentos para conocer cuáles son los últimos días de asueto en el calendario de la Secretaría de Educación Pública (SEP). Y con mayor atención, conocer si el 12 de diciembre, el Día de la Virgen de Guadalupe habrá clases para los estudiantes de educación básica.

Este 12 de diciembre será lunes, y la expectativa porque haya un puente vacacional ha llamado la atención de los padres, madres de familia, y tutores. De acuerdo con el calendario de la SEP 2022-2023, los infantes y jóvenes entrarán en el periodo vacacional de invierno desde el lunes 19 de diciembre hasta el viernes 30 del mismo mes. Y tendrán que regresar a sus clases el lunes 9 de enero de 2023. Cabe destacar que del lunes 2 de enero al viernes 6, está marcado en el calendario de la SEP el Taller Intensivo de Formación Continua para Docentes, Nuevos Planes y Programas de Estudio.

Y de acuerdo con dicho programa emitido por la dependencia de Educación Pública, el Día de la Virgen de Guadalupe no está marcado como un día festivo, aunque es celebrado por millones de personas de la religión católica en territorio mexicano. Asimismo, no se considera como día feriado porque no es considerado por las empresas ni por la Ley Federal de Trabajo (LFT).

Peregrinos en la Basílica de Guadalupe durante la celebración a la Virgen de Guadalupe. (Foto: Galo Cañas/Cuartoscuro)

Por lo que el lunes 12 de diciembre sí hay clases en las escuelas de educación pública, así lo marca la SEP en su calendario. Las niñas, niños, y adolescentes deberán acudir a sus planteles escolares de preescolar, primaria y secundaria para que les impartan las clases respectivas. No habrá un puente de descanso para las alumnas y alumnos en lo que resta de este 2022.

Días inhábiles para alumnos de la SEP en 2023

En junio de este año, la Secretaría de Educación Pública dio a conocer el calendario que seguirá tomando en cuenta hasta el 2023, ya que los calendarios escolares para el ciclo 2022-2023 son aplicables en todo el país, para la educación preescolar, primaria, secundaria de enseñanza pública y privada, así como para las normales y la formación de maestras y maestros de educación básica. Las fechas inhábiles para el siguiente año se otorgarán a los menores por diversas razones, entre las que están fechas festivas.

Calendario OK 2022-2023 SEP. (Infobae)

Días sin clases en 2023:

Febrero

-Lunes 6 de febrero (Día feriado a causa de la conmemoración de la Constitución Mexicana).

-Viernes 24 de febrero (reunión de CTE).

Marzo

-Viernes 17 de marzo (suspensión de clases por descarga administrativa).

-Lunes 20 de marzo (fecha de descanso oficial que se recorre por el natalicio de Benito Juárez).

-Viernes 31 de marzo (CTE).

Abril

-Lunes 3 al viernes 14 de abril (Vacaciones de Semana Santa).

-Viernes 28 de abril (CTE).

Mayo

-Lunes 1 de mayo (Día del Trabajo).

-Viernes 5 de mayo (Conmemoración de la Batalla de Puebla).

-Lunes 15 de mayo (Día del Maestro).

-Viernes 26 de mayo (CTE).

Junio

-Lunes 5 al viernes 9 de junio (Taller Intensivo de Formación Continua para Docentes).

-Viernes 30 de junio (CTE).

En el calendario de la autoridad educativa marca que los alumnos concluirán el ciclo escolar el miércoles 26 de julio y durante las primeras dos semanas del mismo mes se impartirá un Taller Intensivo de Formación Continua para Docentes con presencia del alumnado.

