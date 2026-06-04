Las dos caras de AMLO: celebró investigación de EEUU contra García Luna, pero tacha de injerencista la de Rocha Moya

El pasado miércoles, el ex presidente López Obrador dioa conocer una carta en la que menciona que Donald Trump era diferente al que había conocido.

El pasado miércoles, el expresidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), reapareció en sus redes sociales con una carta en la que respaldó a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ante lo que llamó prácticas intervencionistas y nada escrupulosas, “con el pretexto del combate a la migración y al narcoterrorismo” por parte de Estados Unidos.

Aseguró que algunos funcionarios estadounidenses traman debilitar a Morena y fortalecer a la oposición de derecha en el país, “con la idea de volver a disponer de un gobierno entreguista, corrupto, mafioso y cruel”.

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Señaló que le había sorprendido la actitud del presidente Donald Trump, y dijo que el mandatario era diferente al que había tratado durante su administración. En su carta, AMLO aseguró que con el simple señalamiento de narcoterrorista o de representar una supuesta amenaza para la seguridad de Estados Unidos, se contaba con licencia para secuestrar, cazar y ajusticiar de manera extraterritorial a cualquier persona sin pruebas, juicio o sentencia alguna, comparando esto con “la ley fuga” o el “mátalos en caliente”.

Con esto, el exmandatario dio a conocer que ya no celebraba las investigaciones que hace el gobierno de Estados Unidos, como lo hizo cuando se detuvo y condenó a Genaro García Luna, ex titular de la Policía Federal y ex secretario de Seguridad Pública, durante los gobiernos de Vicente Fox Quesada y Felipe Calderón.

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Así lo explica el periodista Héctor de Mauleón en su columna “En tercera persona” de este jueves, titulada "Cuando a AMLO le gustaban las investigaciones de EU".

De Mauleón recordó la reacción de AMLO con la detención de García Luna. FOTO: ROGELIO MORALES /CUARTOSCURO.COM

En su texto, De Mauleón recuerda que cuando un jurado federal de la Corte de Brooklyn emitió un veredicto unánime de culpabilidad en contra de García Luna, en febrero de 2023, AMLO, entonces presidente, celebró la decisión.

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Recordó que en su siguiente mañanera, el exmandatario dijo que eso era solo el inicio y afirmó que el juicio contra García Luna ayudaba a seguir limpiando la corrupción en el país.

“AMLO vivía aquello como un triunfo histórico”, asegura el periodista. En los siguientes meses volvería al tema en múltiples ocasiones, y en junio de 2024, cuando se pospuso la lectura de la sentencia porque la defensa ofreció presentar nuevas pruebas, AMLO dijo que había pruebas suficientes de que las organizaciones del narcotráfico se habían infiltrado en el Gobierno.

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Para el 16 de octubre de ese año, García Luna fue sentenciado por narcotráfico a 38 años de prisión. Sheinbaum, quien acababa de llegar a la presidencia, dijo que la sentencia emitida por la Corte de Nueva York demostraba que el exsecretario era un narcotraficante y que no había diferencia entre él y El Chapo.

De Mauleón, en su texto, dice que ahora han terminado los días de celebración por la ayuda de Estados Unidos “para seguir limpiando la corrupción en México”.

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El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, líder de Morena, aparece pensativo con el eslogan 'La esperanza de México' y la bandera de Estados Unidos atenuada al fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Señala que, a solo unas semanas de la acusación contra Rocha Moya y nueve funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa, a solo unos años de la entrega de un general de cinco estrellas al gobierno de Donald Trump, y el mismo día en el que se dieron a conocer presuntas investigaciones de Estados Unidos contra funcionarios mexicanos, presuntamente involucrados con el crimen organizado, alcanzaron a los gobernadores de Sonora, Alfonso Durazo, y de Tamaulipas, Américo Villarreal, “el ansia de justicia terminó”.

El periodista señala que con la carta publicada ayer por AMLO, el poderoso expresidente que dio por válidos los testimonios de narcotraficantes y avaló sin reservas los mecanismos del sistema judicial estadounidense en el caso García Luna, las investigaciones de EEUU ahora le parecen prácticas intervencionistas y nada escrupulosas.

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“En los hechos, el otro López Obrador habría dicho que estamos frente a un narcogobierno. Ahora sale con un paraguas a tratar de frenar la tempestad. Qué tan grave será lo que saben, hasta dónde llegará lo que viene”, concluye De Mauleón.