“Noche de Fuego” de Tatiana Huezo fue nominada a Mejor Película Iberoamericana en los Goya 2023

La película se encuentra disponible en Netflix. (Foto AP/Fernando Llano, archivo)

En medio del escándalo que está enfrentando la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMACC) tras anunciar que se pospondrán los Premios Ariel 2023 hasta nuevo aviso, una talentosa mexicana fue reconocida a nivel internacional por su nueva producción audiovisual. Se trata de Tatiana Huezo, quien recibió una nominación al Goya por Noche de Fuego.

Durante la mañana del 01 de diciembre se dieron a conocer los proyectos, creadores, directores y actores que fueron considerados para la premiación que se llevará a cabo el sábado 11 de febrero de 2023 en Sevilla, España. Entre las categorías resaltó “Mejor Película Iberoamericana” porque brilló Noche de fuego.

ARCHIVO – Tatiana Huezo recibió el premio a mejor dirección por "Tempestad" en la 59ª entrega del Premio Ariel en el Palacio de Bellas Artes en la Ciudad de México el 11 de julio de 2017. (Foto AP/Rebecca Blackwell, archivo)

El proyecto de la directora de cine mexicana competirá directamente con dos cintas argentinas: 1976 de Manuela Martelli y 1985 de Santiago Mitre. También con La Jauría del colombiano Andrés Ramírez Pulido y Utama del boliviano Alejandro Loayza Grisi.

Tatiana Huezo no ha hecho declaraciones al respecto. No obstante, su nominación llegó en un momento crucial para el cine mexicano, pues existe todo un debate en torno al apoyo que reciben propuestas comerciales y no comerciales en México y el significado detrás de las estatuillas doradas de los premios Ariel.

De hecho, el reconocido director tapatío Guillermo del Toro se pronunció a favor de preservar la entrega anual y propuso cubrir los gastos de todos los galardones: “Hay voces nuevas y fuertes en el cine mexicano. Esas voces están atrapadas y los Arieles, la academia y los festivales, las mantienen vivas y urgentes. Si les parece alto el costo de una identidad, no se imaginan el costo de no tenerla”.

El mexicano no se quedó con las manos cruzadas y propuso pagar las estatuillas doradas para que no se pierda la premiación en 2023. (Getty Images/Twitter/@AcademiaCineMx)

Lista de nominados al Goya 2023

MEJOR DIRECCIÓN

- Carla Simón por Alcarràs

- Rodrigo Sorogoyen por As bestas

- Pilar Palomero por La Maternal

- Carlos Vermut por Mantícora

- Alberto Rodríguez por Modelo 77

MEJOR DIRECCIÓN NOVEL

- Carlota Pereda por Cerdita

- Alauda Ruiz de Azúa por Cinco lobitos

- Elena López Riera por El agua

- Juan Diego Botto por En los márgenes

- Mikel Gurrea por Suro

La directora de cine es salvadoreña nacionalizada mexicana. (Foto: EFE/ Giorgio Viera)

MEJOR ACTRIZ PROTAGONISTA

- Marina Foïs por As bestas

- Laia Costa por Cinco lobitos

- Anna Castillo por Girasoles silvestres

- Bárbara Lennie por Los renglones torcidos de Dios

- Vicky Luengo por Suro

MEJOR ACTOR PROTAGONISTA

Denis Ménochet por As bestas

Luis Tosar por En los márgenes

Nacho Sánchez por Mantícora

Javier Gutiérrez por Modelo 77

Miguel Herrán por Modelo 77

MEJOR GUION ORIGINAL

Arnau Vilaró y Carla Simón por Alcarràs

Isabel Peña y Rodrigo Sorogoyen por As bestas

Alauda Ruiz de Azúa por Cinco lobitos

Carlos Vermut por Mantícora

Alberto Rodríguez y Rafael Cobos por Modelo 77

El elenco de "Noche de fuego" en la alfombra roja antes del estreno. (AP Foto/Fernando Llano)

MEJOR GUION ADAPTADO

Carlota Pereda por Cerdita

Paul Urkijo Alijo por Irati

Guillem Clua y Oriol Paulo por Los renglones torcidos de Dios

David Muñoz y Félix Viscarret por No mires a los ojos

Fran Araújo, Isa Campo e Isaki Lacuesta por Un año, una noche

MEJOR ACTRIZ DE REPARTO

Marie Colomb por As bestas

Carmen Machi por Cerdita

Susi Sánchez por Cinco Lobitos

Penélope Cruz por En los márgenes

Ángela Cervantes por La Maternal

MEJOR ACTOR DE REPARTO

Diego Anido por As bestas

Luis Zahera por As bestas

Ramón Barea por Cinco lobitos

Fernando Tejero por Modelo 77

Jesús Carroza por Modelo 77

El debut de Huezo en el género de ficción "La noche de fuego" recibió una mención especial en la sección Un Certain Regard del Festival de Cine de Cannes el 16 de julio de 2021. (Foto AP/Berenice Bautista, archivo)

MEJOR ACTOR REVELACIÓN

Albert Bosch (Alcarràs)

Jordi Pujol Dolcet (Alcarràs)

Mikel Bustamante (Cinco lobitos)

Christian Checa (En los márgenes)

Telmo Irureta (La consagración de la primavera)

MEJOR PELÍCULA DE ANIMACIÓN

Black is Beltza II: Ainhoa, de Fermín Muguruza

Inspector Sun y la maldición de la viuda negra, de Julio Soto Gurpide

Los demonios de barro, de Nuno Beato

Tadeo Jones 3. La tabla esmeralda, de Enrique Gato

Unicorn Wars, de Alberto Vázquez

MEJOR PELÍCULA DOCUMENTAL

A las mujeres de España. María Lejárraga, de Laura Hojman

El sostre groc (El techo amarillo), de Isabel Coixet

Labordeta, un hombre sin más, de Paula Labordeta y Gaizka Urresti

Oswald. El falsificador, de Kike Maíllo

Sintiéndolo mucho, de Fernando León de Aranoa

MEJOR PELÍCULA EUROPEA

Belfast (Reino Unido), de Kennet Branagh

Fue la mano de Dios (Italia), de Paolo Sorrentino

La peor persona del mundo (Noruega), de Joachim Trier

Las ilusiones perdidas (Francia), de Xavier Giannoli

Un pequeño mundo (Bélgica), de Laura Wandel

