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Dalilah Polanco responde a la polémica con Mar Contreras y aclara sus declaraciones: “No somos moneditas de oro”

La actriz habló sobre los comentarios que generaron especulaciones y explicó el contexto de sus palabras

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Dalílah Polanco regresa a Cuéntamelo Ya! (Instagram: @polancodalilah)
Dalilah Polanco aclaró que sus declaraciones sobre aprenderse los textos no iban dirigidas a Mar Contreras. (Instagram: @polancodalilah)

Las declaraciones de Dalilah Polanco sobre Mar Contreras encendieron la conversación entre seguidores del espectáculo luego de que una frase relacionada con el trabajo actoral fuera interpretada como una indirecta. Sin embargo, la actriz decidió aclarar el contexto de sus palabras y aseguró que la situación ha sido llevada mucho más lejos de lo que realmente ocurrió.

Todo comenzó cuando resurgió un comentario en el que mencionó que esperaba que una compañera “se aprendiera sus textos”. La frase fue vinculada directamente con Contreras, con quien mantiene diferencias desde su participación en La Casa de los Famosos México. No obstante, Polanco sostuvo que su respuesta fue general y que aplica para cualquier colega con quien comparte un proyecto.

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“A ver, creo que se está yendo esto a un lugar muy lejos. O sea, ni siquiera iba por ahí”, explicó ante medios de comunicación, dejando claro que nunca buscó enviar un mensaje particular a la actriz.

La frase que desató la controversia

Mar Contreras explotó con Dalílah Polanco en La Casa de los Famosos México
La frase de Dalilah Polanco sobre el trabajo actoral fue vinculada con Mar Contreras por las diferencias surgidas en La Casa de los Famosos México. - (IG)

Dalilah Polanco reconoció que sí pronunció la expresión que ha dado pie a múltiples interpretaciones. Sin embargo, insistió en que la observación estaba relacionada con una exigencia profesional que tiene hacia cualquier integrante de un elenco.

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“Si te hacen una pregunta, a mí me preguntan de cualquier actor, cualquier actriz, qué espero de un actor cuando estoy en el escenario o cuando estoy en foros, es que se aprendan sus textos”, declaró. Para la intérprete, esa expectativa forma parte natural de cualquier producción.

La actriz reiteró que sus palabras no estaban dirigidas exclusivamente a Mar Contreras. “Eso sí lo dije, pero me refería justamente a eso. Lo puedo decir de quien sea”, señaló al intentar poner fin a las especulaciones surgidas en los últimos días.

“Es la primera vez que hay una rencilla con una persona”

Dalílah Polanco
Dalilah Polanco sostuvo que pedir que un actor o una actriz se aprenda sus textos es una exigencia profesional en cualquier producción. - (La Casa de los Famosos México)

Durante la conversación, Polanco también habló sobre la percepción pública de su relación con Contreras. La actriz reconoció que existen diferencias entre ambas, aunque restó importancia al tema y aseguró que no forma parte de sus principales preocupaciones.

“Nunca me habían visto que alguien no fuera... siempre me llevo bien con todo el mundo y ustedes lo saben. No tengo broncas con nadie”, comentó. Según explicó, la atención mediática se ha concentrado en esta situación precisamente porque no es común verla involucrada en conflictos públicos.

“Es la primera vez que hay una rencilla con una persona porque no a todo el mundo le caes bien, no somos moneditas de oro”, afirmó. Aun así, consideró que el tema ha recibido una relevancia desproporcionada. “La verdad, créanme, no tiene ni tantita importancia, no es importante”, agregó.

Así será el encuentro entre Dalilah Polanco y Mar Contreras en el foro

(La Casa de los Famosos / ViX)
Dalilah Polanco aseguró que, si comparte foro con Mar Contreras más adelante, ambas trabajarán con profesionalismo como actrices. - (La Casa de los Famosos / ViX)

Pese a las especulaciones, Dalilah Polanco reveló que hasta ahora no ha coincidido con Mar Contreras durante las grabaciones de Tierra de amor y coraje. Según explicó, ambas desarrollan sus escenas en espacios distintos dentro de la producción.

“No nos vemos, no tenemos escenas juntas. Yo estoy en un rancho, ella está en otro, hay muchos kilómetros de distancia”, detalló la actriz al explicar por qué todavía no se ha producido un encuentro entre ambas frente a las cámaras.

No obstante, reconoció que existe la posibilidad de que más adelante compartan escenas. Cuando eso ocurra, aseguró que prevalecerá el profesionalismo. “Llegará algún momento en el que tengamos que estar en un foro juntas y pues trabajaremos, porque creo que somos profesionales, o sea, somos actrices”, concluyó.

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