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Veljko Paunovic recuerda con cariño a México y menciona que una de las cosas que más extraña es la comida

El ex entrenador de Chivas y Tigres recordó aquellos momentos que vivió cuando dirigió en la Liga Mx

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El ex entrenador de Chivas y Tigres recordó aquellos momentos que vivió cuando dirigió en la Liga Mx. (REUTERS/Pankra Nieto)
El ex entrenador de Chivas y Tigres recordó aquellos momentos que vivió cuando dirigió en la Liga Mx. (REUTERS/Pankra Nieto)

En la previa del encuentro amistoso entre México y Serbia programado para este jueves, Veljko Paunovic, entrenador del conjunto balcánico, compartió en conferencia de prensa que extraña varios aspectos de su paso por el futbol mexicano, de donde guarda buenos recuerdos e hizo mención especial a la comida.

Además, Paunovic expresó su respeto por los futbolistas que integran actualmente la selección mexicana y afirma que el Tricolor será un rival de cuidado en el próximo Mundial, destacando la calidad y el potencial del equipo.

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“El Vasco Aguirre es un entrenador al que admiro, tuvimos oportunidad de encontrarnos en un palco del Getafe hace unos meses. Creo que hoy México está en el cénit de su proceso, totalmente contrario a nosotros. Van a culminarlo todo con un Mundial en su casa, delante de su gente”, afirmó el estratega.

Paunovic habla sobre Alexis Vega

(Kirby Lee-Imagn Images)
(Kirby Lee-Imagn Images)

En la conferencia previa al duelo entre México y Serbia, Veljko Paunovic fue cuestionado sobre Alexis Vega, futbolista que dirigió durante su etapa en Chivas y con quien tuvo algunas diferencias.

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Sin embargo, el estratega señaló que siente una gran admiración por el jugador tanto en lo deportivo como en lo personal, ya que lograron superar los problemas que ambos tenían y conservaron una buena relación.

Paunovic resalta que siente una gran admiración por Vega, tanto en lo deportivo como en lo personal. Explica que trabajaron juntos en Guadalajara y que, a pesar de atravesar momentos complicados, lograron superar las diferencias y conservaron una buena relación.

“Por Alexis siento una grandísima admiración como jugador y persona. Trabajamos juntos en Chivas con una muy buena relación, también pasamos momentos difíciles, pero salimos con buen pie y hemos mantenido muy buena relación”, afirmó.

Cabe recordar que en 2023, durante su paso por Chivas, Paunovic dejó de considerar a Vega como titular tras un episodio de indisciplina, aunque posteriormente el atacante fue reincorporado al plantel.

Un año después, en 2024, ambos se reencontraron n un partido entre Tigres y Toluca en la Liga MX, cuando el futbolista regresó a los Diablos y ambos se saludaron con un apretón de manos.

Paunovic opina sobre Brian Gutiérrez

(AP Foto/Eduardo Verdugo)
(AP Foto/Eduardo Verdugo)

Antes de su paso por Chivas, el técnico serbio dirigió al Chicago Fire en la MLS, donde tuvo la oportunidad de trabajar directamente con Brian Gutiérrez. El mediocampista arribó a la Perla Tapatía a inicios de 2026 para integrarse al equipo bajo las órdenes de Gabriel Milito.

Debido a ello, los periodista la preguntaron sobre lo que piensa del jugador, a lo cual respondió:

“Es un jugador que entrenó con el primer equipo (Chicago) muy joven. Tengo que decirlo, estuve en dos ocasiones hablando con su representante, cerca de contratarlo para Chivas. Lo conozco muy bien, ha cumplido los procesos que debía con Chicago, con Chivas y ahora en su Selección”.

Trayectoria de Paunovic en la Liga Mx

Veljko Paunovic podría abandonar el banquillo de las Chivas del Club Deportivo Guadalajara (EFE/Felipe Gutiérrez)
(EFE/Felipe Gutiérrez)

Veljko Paunovic asume la dirección técnica de Chivas para el torneo Clausura 2023 de la Liga MX. Bajo su mando, el equipo logra una notable mejoría en rendimiento y resultados, alcanzando la final de ese torneo tras varios años sin llegar a esa instancia.

El estratega utiliza un estilo de juego disciplinado y enfocado en la solidez defensiva, lo que le permite competir al más alto nivel en el futbol mexicano.

Durante su gestión, el entrenador serbio enfrenta diversos retos, incluidos casos de indisciplina y lesiones dentro del plantel. A pesar de estos obstáculos, consigue mantener al equipo en los primeros lugares de la tabla y clasificar de manera constante a la liguilla.

El entrenador tomó las riendas de Chivas en el Clausura 2023, torneo en el que llegó a la final pero la perdió ante Tigres, equipo que posteriormente dirigió tras su salida del Guadalajara.

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