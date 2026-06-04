El competidor que sobrevivió a una condición cardíaca, se volvió triatleta y ahora busca la gloria en ‘Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales’

(TelevisaUnivision)

En la pista de Garra vs. Veneno: Guerreros Mundiales, hay un competidor que cada noche desafía no solo a sus rivales, sino a su propio corazón.

Sus pasos no solo son un reto físico: son la huella de una batalla personal que pocos conocen. Para quienes siguen el reality, su energía y determinación sobresalen, pero detrás de las luces hay una historia de resistencia y segundas oportunidades que empieza mucho antes de la primera competencia.

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El guerrero que venció a su propio corazón

Jhan Lozada, hijo de Johnny Lozada, creció entre escenarios y deportes. De niño soñaba con ser beisbolista profesional, pero la vida lo llevó primero al voleibol y después a los realities de competencia.

La historia dio un giro inesperado cuando una condición cardiaca amenazó con ponerle fin a cualquier esfuerzo físico.

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“Tuve algo que se llama pericarditis, el saco alrededor del corazón se inflama y eso se siente como tener un ataque de corazón”, relata Jhan a Infobae.

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El diagnóstico cambió sus rutinas por completo. Su esposa, enfermera, le recomendó actividades de resistencia para fortalecer el corazón.

Fue entonces cuando un amigo cercano lo impulsó a probar el triatlón.

“Me dijo: ‘¿Por qué no nos ponemos a hacer triatlón?’ Y yo: ‘¿Cómo voy a hacer eso con la condición que tengo?’ Pero él insistió: ‘Si tienes que hacer cardio, sería lo mejor para eso’”, recuerda.

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(Zurisaddai González/Infobae)

Sin pensarlo demasiado, compró una bicicleta y comenzó a entrenar.

La primera competencia llegó el año pasado. Después de cruzar la meta, Jhan sintió que el miedo había quedado atrás. La disciplina del triatlón lo llevó a entrenar en Miami bajo el calor y la humedad, ajustando cada rutina para exigirle más a su corazón.

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“Muchos movimientos rápidos, también levantando pesas pesadas. Aprovechaba el calor de Miami, corriendo durante las épocas donde el sol estaba afuera, para acostumbrarme”, explica.

De Miami a la altura de Ciudad de México: la transformación

La llamada para participar en Guerreros llegó justo cuando se preparaba para su segundo triatlón.

(Zurisaddai González/Infobae)

“Tenía que parar, pero seguí corriendo, seguí entrenando con pesas y corriendo bicicleta. Ahora estoy entrenando aquí, haciendo lo más posible para tener esa resistencia y poder competir bien”, cuenta.

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Le sorprendió la altitud de la capital mexicana: “Aquí son cinco mil pies de altura, cancelado todo lo que hice. Pero nada, ahora mismo estoy entrenando aquí, haciendo lo más posible”.

En Guerreros, la exigencia física y mental es constante. Jhan confiesa que el primer programa estuvo marcado por el nerviosismo.

“Los nervios me ganaron. Yo no estaba nervioso durante la semana, pero cuando llegué a la tarima, los nervios entraron”, admite.

(Zurisaddai González/Infobae)

Sin embargo, la experiencia y los consejos de su familia le ayudan a sobreponerse. “Mi papá siempre me enseñó a no rendirme. Así que yo nunca me voy a rendir, aunque me quede atrás o si le paso por millas, siempre voy a conseguir y seguiré dándole para adelante”.

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El trabajo mental es tan importante como el físico.

“Eso es algo mental. Yo siempre digo: es físico, pero es más mental que físico, porque tu cuerpo te puede decir una cosa, pero mentalmente te estás diciendo otra. El cuerpo siempre le puede dar un poco más”, reflexiona.

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Jhan Lozada ahora lleva su historia de resistencia a cada prueba. Al pensar en su infancia, imagina la reacción de su yo pequeño:

“Yo creo que estaría muy feliz y muy orgulloso. Siempre he pensado desde chiquito que iba a hacer algo con deportes y pues todo cambió… estaría tan confundido, pero a la misma vez orgulloso y feliz”.

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En Guerreros, cada corazón late con fuerza, pero pocos lo hacen con la historia y la voluntad de quien aprendió a desafiar sus propios límites.