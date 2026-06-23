Para qué sirve el tramadol y por qué ya no podrás comprarlo sin receta en la farmacia

Las autoridades de salud clasifican el tramadol como medicamento controlado por su potencial de dependencia, abuso y efectos secundarios.(Imagen Ilustrativa Infobae)

El tramadol es un medicamento muy popular en México debido a su poderoso efecto para anestesiar el dolor.

Sin embargo, dicho efecto ha causado que se tome de manera excesiva, muchas veces sin una adecuada supervisión médica, ya que se trata de un fármaco que hasta ahora no requiere receta para su venta.

PUBLICIDAD

En este sentido, para prevenir daños a la salud provocados por una ingesta indebida de estos medicamentos se han presentado cambios en cuanto su venta en farmacias en el país.

El tramadol se usa en México como medicamento para aliviar el dolor por su efecto analgésico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por qué ya no es posible comprar tramadol sin receta en la farmacia

A partir del 14 de julio no será posible comprar tramadol sin receta en la farmacia en México porque las autoridades de salud lo clasifican como un medicamento controlado debido a su potencial de causar dependencia, abuso y efectos secundarios graves.

PUBLICIDAD

Y es que el tramadol es un opioide y, aunque es menos potente que otros fármacos de este grupo, puede generar adicción si se utiliza sin supervisión médica.

Es por esta razón que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) y la Secretaría de Salud establecen regulaciones estrictas para la venta y distribución de medicamentos con riesgo de abuso.

PUBLICIDAD

Si el tramadol se incluye en la lista de medicamentos controlados, significará que solo se puede adquirir con una receta médica especial, y las farmacias deben mantener un registro de su venta.

Esta medida busca proteger a la población de los riesgos asociados al consumo indiscriminado, como intoxicaciones, sobredosis y dependencia. Además, responde al aumento de casos de uso indebido y tráfico ilegal de opioides a nivel nacional e internacional.

PUBLICIDAD

La regulación del tramadol busca prevenir intoxicaciones, sobredosis y dependencia asociadas al consumo indiscriminado de opioides. (Shutterstock)

Cuáles son los efectos adversos que puede tener el consumo de tramadol

La medida responde a los riesgos que suele tener el consumo indebido de este medicamento.

Y es que el consumo de tramadol puede provocar diversos efectos adversos, que varían en intensidad según la dosis, el tiempo de uso y las características de cada persona.

PUBLICIDAD

Entre los efectos secundarios más comunes se encuentran:

Náusea y vómito

Mareo o sensación de vértigo

Somnolencia

Dolor de cabeza

Estreñimiento

Sequedad en la boca

Sudoración excesiva

Existen efectos menos frecuentes pero más graves, sobre todo cuando se usa en dosis altas, de manera prolongada o en combinación con otros medicamentos:

Convulsiones

Confusión o alteraciones del estado mental

Reacciones alérgicas graves (como dificultad para respirar, hinchazón en la cara o garganta)

Depresión respiratoria (disminución peligrosa en la frecuencia y profundidad de la respiración)

Dependencia y síndrome de abstinencia al suspender el medicamento

El riesgo de presentar efectos adversos aumenta si el tramadol se combina con alcohol, otros medicamentos depresores del sistema nervioso central, antidepresivos o ansiolíticos. Por eso, su uso debe ser siempre bajo prescripción y vigilancia médica.

PUBLICIDAD