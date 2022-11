Roselyn Sánchez confesará todo detrás de sus momentos más cruciales en “E! True Hollywood Story”

Roselyn Sánchez nació el 02 de abril de 1973 en San Juan, Puerto Rico. (Foto: REUTERS/Aude Guerrucci)

En pocas ocasiones las celebridades abren una ventana hacia su intimidad para sincerarse sobre los momentos más cruciales de su vida y cuando deciden hacerlo logran generar empatía entre sus fans, pues generalmente solo se pueden conocer gracias a su desarrollo profesional, interacciones, publicaciones en redes sociales y entrevistas. Por esa razón, programas como E! True Hollywood Story logran posicionarse entre los favoritos del grupo.

La producción de E! Entertainment regresó más fuerte que nunca con la impactante historia de Roselyn Sánchez, quería actriz puertorriqueña que durante aproximadamente 26 años de trayectoria ha luchado por encontrar un espacio dentro y fuera de su país natal, principalmente en la industria estadounidense.

Roselyn se casó con Eric Winter en 2008 y juntos procrearon dos hijos: Sebella y Dylan. (Foto cedida por E! Entertainment)

La gente tiene una percepción del mundo del entretenimiento, es glorioso, pero detrás de cámaras uno tiene una vida completamente normal, uno siente y padece igual que cualquier ser humano.

La intérprete de 49 años explicó, en entrevista exclusiva con Infobae México, que por esa razón son muy importantes los espacios que profundizan sobre la vida de las celebridades, pues logran abrir un canal de comunicación entre ellos y el público: “Este programa es una oportunidad de que mediante testimonio de vida poder compartir un poquito más acerca de mí de mis comienzos, de mi crianza en Puerto Rico, las penas, lo maravilloso”.

Colaboró en "Entrenando a papá". (Foto: EFE/Nina Prommer)

Bajo este contexto adelantó un poco sobre lo que se contará en su documental para E! True Hollywood Story que estará disponible a partir del miércoles 30 de noviembre en E! Entertaiment. Para comenzar, confesó que en muchas ocasiones los famosos suelen bloquear ciertos momentos de su vida por el ajetreo del medio y cuando los recuerdan suele ser catártico.

“Cuando uno crece uno empieza a bloquear momentos cruciales y mediante entrevistas así [...] fueron muchos momentos como de catarsis”, dijo.

La protagonista de Fantasy Island nunca ha pensado en tirar la toalla pese a sus tropiezos, pues desde que emigró de Puerto Rico tenía claro su objetivo: “Mi ambición siempre fue tan grande y tan genuina que yo entendí que los momentos difíciles eran parte del proceso y que hay que disfrutar todo el proceso”.

Ha participado como conductora en los premios Latin Grammy. (Foto: REUTERS/Danny Moloshok)

Fue un cambio de vida radical, pero fue un cambio que dio curso en mí para crecer y para aprender.

Respecto a la presencia de la comunidad latina en la industria hollywoodense comentó que, aunque aparentemente ya se abrieron varios espacios como la participación estelar de actores mexicanos en Marvel, todavía queda mucho por hacer.

“La competencia es dura porque por lo regular los personajes latinos son mínimos. Como todos sabemos las cosas han ido cambiando un poquito, hay un poquito más de demanda de latinos, pero nada que ver con lo que debería ser ante el porcentaje tan grande de latinos que consume cine y televisión... la representación en pantalla es muy mínima”, agregó.

La "Noche de estrellas" estará a cargo de Ana Brenda Contreras, Carlos Rivera, Roselyn Sánchez y más (Foto: Instagram/@anabreco)

Roselyn Sánchez reconoció que un obstáculo muy grande para algunos de sus colegas es el idioma. Después de tanto tiempo viviendo en Estados Unidos aprendió a hablar inglés y ahora se considera perfectamente bilingüe, pero su acento sigue presente. Aunque no le causa ningún conflicto aparente dejó entrever que a veces influye en el casting.

“Tengo un acento marcado que a lo mejor para el oído latino no es tanto, pero para el oído americano si lo es. Entonces me abre y cierra puertas. Ya me acostumbre, ya acepté”, explicó en entrevista para Infobae México.

