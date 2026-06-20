La decisión financiera más cara es la que nunca tomaste

Existe una idea muy extendida cuando hablamos de dinero: el mayor riesgo es tomar una mala decisión financiera. Elegir una inversión equivocada. Comprar algo que no necesitábamos. Emprender un negocio que no funcionó. Adquirir una deuda difícil de pagar.

Sin embargo, después de varias entrevistas observando cómo las personas toman una decisión y construyen —o comprometen— su estabilidad financiera, he llegado a una conclusión distinta: las decisiones más costosas no suelen ser las equivocadas, sino las que nunca se tomaron, las que quedaron en una idea, en un sueño.

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Porque mientras una mala decisión puede corregirse, una decisión postergada durante años suele acumular consecuencias silenciosas, algunas irrecuperables.

Pensemos en el ahorroLa mayoría de las personas no se propone conscientemente llegar a los 50 o 60 años sin un fondo de emergencia o sin patrimonio. Lo que ocurre es algo mucho más sencillo: posponen el momento de empezar.

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Muchas veces la cabeza se llena de ideas que justifican con esperan a ganar más dinero, a tener menos gastos, a que llegue “el momento adecuado”.Y ese momento rara vez llega.

Lo mismo ocurre con el retiro. Muchos saben que deberían planearlo, pero lo perciben como un tema lejano,algo que resolverán más adelante. El problema es que el tiempo es uno de los activos más valiosos en cualquier estrategia financiera y, una vez perdido, no puede recuperarse.

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La inacción también aparece en conversaciones que nunca suceden

Parejas que comparten una vida, hijos y proyectos, pero que nunca hablan sobre sus finanzas. Familias que evitan discutir qué ocurriría ante una enfermedad grave o una ausencia inesperada. Personas que pasan años construyendo patrimonio sin dejar claridad sobre cómo debería administrarse o distribuirse en el futuro.

Posponer decisiones financieras importantes, como ahorrar, invertir o planear el retiro, puede tener un impacto más profundo en el futuro económico que cometer un error en el camino

Nadie disfruta tener esas conversaciones

Pero evitar una conversación incómoda hoy puede generar conflictos mucho más dolorosos mañana.

Algo similar ocurre con la protección financiera. Estamos rodeados de creencias en las que visualizamos que los imprevistos les suceden a otras personas. Mientras todo marcha bien, resulta fácil pensar que cualquier decisión puede esperar unos meses más o algunos años más.

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Sin embargo, la vida no consulta calendarios.

Las emergencias, los accidentes, las enfermedades o los cambios inesperados en los ingresos no suelen llegar cuando estamos preparados para recibirlos. Llegan cuando llegan.

Por eso, una de las preguntas más importantes que podemos hacernos no es si estamos tomando las decisiones perfectas. La pregunta es si estamos tomando decisiones. Todos los días, a todas horas, siempre.

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Porque la perfección financiera no existe

Todos cometeremos errores. Todos tendremos aciertos y desaciertos. Todos miraremos hacia atrás y encontraremos algo que habríamos hecho diferente.

Lo verdaderamente peligroso es permanecer inmóviles.

Esperar indefinidamente para ahorrar, destruye futuros. Aplazar la planeación del retiro, hace que muchas personas lleguen a etapas de madurez de su vida sin un fondo necesario para vivir. Es no proteger aquello que nos permite generar ingresos.

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Y ¿qué podemos hacer? Dejar de postergar las conversaciones importantes para después.

Dejar de asumir que todavía tenemos tiempo sin detenernos a comprobar si realmente es así.

Las finanzas personales no se transforman gracias a una decisión espectacular. Se transforman gracias a pequeñas decisiones tomadas a tiempo, todos los días.

Y aunque pocas veces pensamos en ello, cada día que pasa también es una decisión.

La pregunta es si estamos decidiendo construir nuestro futuro o simplemente dejando que otros factores lo decidan por nosotros.

Al final la decisión financiera más cara no siempre es la que salió mal.

Con frecuencia es la que nunca nos atrevimos a tomar.