Así recorrió EJAE, de ‘Las Guerreras K-pop’, la CDMX después de su actuación en la inauguración del Mundial 2026

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group A - Mexico v South Africa - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - June 11, 2026 Ejae performs before the match REUTERS/Eloisa Sanchez

El fenómeno de Las Guerreras K-Pop sigue derribando fronteras, y figuras como EJAE, quien compuso la canción Golden y es la voz cantada de Rumi, se han consolidado como referente de la música global y del empoderamiento personal.

La artista surcoreana, conocida tanto por su talento como por su historia de superación, acaba de sumar un nuevo capítulo inolvidable a su trayectoria gracias al Mundial 2026.

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La visita de EJae a México: música y Mundial

El motivo principal del viaje de EJAE a México fue su participación en la ceremonia inaugural del Mundial de la FIFA 2026.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group A - Mexico v South Africa - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - June 11, 2026 Singers Andrea Bocelli and Ejae performs before the match REUTERS/Pawel Kopczynski

Frente a millones de espectadores y en uno de los escenarios más imponentes del planeta, la cantante interpretó el tema “DNA” junto al tenor italiano Andrea Bocelli, marcando un momento que quedará en la memoria de los aficionados al deporte y la música.

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No obstante, su paso por México no terminó ahí, ya que a través de Instagram compartió que pudo recorrer y conocer la Ciudad de México.

(Instagram)

La artista compartió momentos de su estadía en el país, celebrando la calidez del público mexicano y el ambiente festivo que rodeó al evento deportivo.

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“¡Una experiencia extraordinaria! Ciudad de México 🇲🇽 eres hermosa", colocó.

Las imágenes y relatos difundidos por EJAE la muestran comiendo tacos de canasta en una popular taquería de la capital y también se observa que fue a otros lados a tomar una copa y hasta probó el aguachile.

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(Instagram)

Quién es EJAE: del anonimato al estrellato digital

Kim Eun-jae, conocida artísticamente como EJae, pasó más de una década entrenando en Corea del Sur con la esperanza de debutar como idol, enfrentando el rechazo de una industria donde el esfuerzo no siempre garantiza éxito.

Tras no lograr su sueño inicial, encontró en la composición musical su refugio y nueva meta profesional.

Durante años, EJAE trabajó como productora y compositora para grupos emblemáticos como Aespa, TWICE, Red Velvet y LE SSERAFIM. El gran cambio llegó con su participación en la película animada “K-Pop: Demon Hunters”, donde no solo prestó su voz al personaje principal, sino que compuso “Golden”, tema que se volvió un himno de resiliencia.

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'KPop Demon Hunters' singers EJAE, Audrey Nuna, and Rei Ami perform during the iHeartRadio Jingle Ball concert in Inglewood, California, U.S., December 5, 2025. REUTERS/Mario Anzuoni

El impacto de su trabajo la llevó a recibir premios internacionales como el Óscar y el Globo de Oro, y su popularidad explotó en redes sociales.

En solo un año, su comunidad de seguidores en Instagram superó los 1,7 millones y sus oyentes mensuales en Spotify alcanzaron casi 30 millones, cifras que reflejan el salto de EJae de las sombras del estudio a la consagración global.

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Actualmente, EJae es reconocida como una de las compositoras y voces más influyentes del panorama musical internacional, y utiliza su historia para inspirar a jóvenes artistas que atraviesan desafíos similares a los suyos. Su mensaje de perseverancia y sanación ha encontrado eco tanto en Corea del Sur como en el resto del mundo.