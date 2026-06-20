Fan coreano relata cómo se perdió el gol del partido de su primer Mundial por ir al baño: “Mexicanos ya probé el chile nacional”

Su testimonio desató reacciones, bromas y comparaciones con escenas de comedia en redes sociales.

Las historias que dejó el encuentro entre México y Corea del Sur siguen generando conversación entre aficionados y usuarios en redes sociales, especialmente después de una jornada donde el ambiente festivo dominó las calles de la Ciudad de México y Guadalajara tras el triunfo del conjunto tricolor.

Sin embargo, entre celebraciones, también surgió una historia completamente distinta protagonizada por un aficionado surcoreano que terminó viviendo una de las experiencias más desafortunadas del torneo. El joven, que asistió por primera vez a un estadio en una justa mundialista, se convirtió en tema viral por un hecho tan cotidiano como inesperado.

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El seguidor, conocido en TikTok como comicoreano, relató que asistió emocionado al encuentro, consciente de que se trataba de un momento único en su vida deportiva. Según su testimonio, “era la primera vez en su vida que veía un mundial en un estadio”, lo que hacía aún más especial su presencia en el recinto.

El aficionado relató cómo un simple descuido le arrebató el momento más importante del encuentro.

Durante gran parte del partido disfrutó del ambiente, las porras y la intensidad del público, pero en el entretiempo decidió abandonar su asiento para acudir al baño. El propio aficionado aclaró que no se trataba de ninguna otra intención, sino simplemente de una necesidad básica, comentando que no fue “para ver el chile nacional”.

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Lo que parecía una pausa breve terminó convirtiéndose en el inicio de su mala suerte. La gran afluencia de personas en los sanitarios provocó filas extensas, lo que retrasó su regreso a la tribuna. En ese lapso ocurrió la acción decisiva del encuentro.

El único gol del partido cayó apenas iniciado el segundo tiempo, justo cuando el aficionado aún se encontraba dentro del baño. Al escuchar la reacción del estadio, salió apresuradamente, pero ya era demasiado tarde. El momento más importante del juego se había escapado sin que pudiera verlo.

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El partido no solo dejó resultado deportivo, también una anécdota que explotó en TikTok.

Más tarde, el joven relató lo sucedido con un tono entre humor y resignación, describiendo incluso las bromas que recibió dentro del propio recinto. Parte de su testimonio dice: “Fue gol, gol de ustedes, y los mexicanos en el baño me gritaban: ‘coreano ya probó el chile nacional’, o sea yo probé el chile nacional en el baño, literalmente, me sentía muy mal”.

En otro fragmento de su relato agregó: “No porque los mexicanos me estuvieran ch1ngand0 en el baño, sino porque me perdí el único gol del partido, el único gol de mi primer Mundial en vivo, yo estaba meando. O sea no pude probar el chile nacional en vivo, por estar ocupado con mi propio chile. ¡Que triste! pero felicidades”.

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Jugadores de México celebran un gol de Luis Romo en el duelo entre México y Corea del Sur, en el estadio Akron en Guadalajara (México). EFE/ Francisco Guasco

Tras la difusión del video, las redes sociales reaccionaron de inmediato. Algunos usuarios intentaron animarlo destacando que, pese al mal momento, ya había cumplido el sueño de asistir a un Mundial en vivo, algo que muchos aficionados no logran.

Otros internautas optaron por el humor, comparando su historia con escenas de comedia. Entre los comentarios más compartidos se leyeron mensajes como “goeee! le paso como a ludovico peluche hahahahahahahha” y “A mí se me fue la luz justo en el gol jajaja”.

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South Korea's defender #22 Seol Young-woo reacts to a missed chance during the 2026 World Cup Group A football match between Mexico and South Korea at the Guadalajara Stadium in Zapopan on June 18, 2026. (Photo by Ulises RUIZ / AFP)

Con el paso de las horas, el video acumuló miles de reproducciones en TikTok y se convirtió en uno de los clips más comentados relacionados con el torneo. La historia cruzó fronteras digitales y se sumó a la larga lista de momentos virales que ha dejado la Copa Mundial de la FIFA 2026.

El Mundial sigue ofreciendo emociones dentro y fuera de la cancha, y este tipo de episodios demuestra cómo las experiencias de los aficionados también forman parte del espectáculo global. Entre goles, celebraciones y anécdotas inesperadas, las redes sociales han convertido cada detalle en parte de la narrativa del torneo.

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El fenómeno digital alrededor de los partidos ha crecido de manera exponencial, impulsado por plataformas como TikTok, donde los momentos virales se difunden en cuestión de minutos. Usuarios de distintas partes del mundo comentan, comparten y reinterpretan estas historias, transformando cada partido en una conversación global.

En este contexto, el caso del aficionado surcoreano refleja cómo una experiencia personal puede convertirse en tendencia mundial en cuestión de horas, impulsada por la mezcla de emoción, humor y cultura digital que rodea al fútbol actual.

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