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Los goles más rápidos en la historia de los Mundiales: el récord que nadie ha podido romper

El Mundial 2026 ya tiene su gol más veloz, pero la marca establecida en Corea-Japón 2002 continúa sin ser superada

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(REUTERS/Pilar Olivares)
(REUTERS/Pilar Olivares)

El encuentro entre Escocia y Marruecos en la Jornada 2 del Mundial 2026 dejó una anotación que ya entra en los registros del torneo. El marroquí Ismael Saibari marcó apenas a los 71 segundos de iniciado el partido, convirtiéndose en el gol más rápido de la presente edición.

El tanto llegó cuando el reloj apenas superaba el primer minuto, tras un potente disparo que venció al guardameta Angus Gunn, sin darle oportunidad de reacción.

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Aunque esta anotación lidera el ranking del Mundial 2026, se encuentra lejos del récord absoluto en la historia de las Copas del Mundo.

Hakan Şükür mantiene el récord del gol más rápido en la historia

(FIFA)
(FIFA)

El gol más veloz en un Mundial pertenece al delantero turco Hakan Şükür, quien marcó a los 11 segundos en el partido por el tercer lugar entre Turquía y Corea del Sur en el Mundial de Corea-Japón 2002.

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La jugada nació de una presión alta del conjunto turco y un error defensivo que permitió a Şükür definir prácticamente en la primera acción del encuentro. Ese tanto no solo significó el récord histórico, sino también su única anotación en aquel torneo.

Los goles más rápidos que marcaron la historia del torneo

En el segundo lugar aparece el checoslovaco Václav Mašek, quien anotó a los 15 segundos frente a México en el Mundial de Chile 1962, récord que se mantuvo vigente por más de 40 años.

El tercer puesto es para el alemán Ernst Lehner, autor de un gol a los 25 segundos ante Austria en el Mundial de Italia 1934, en un partido que terminó 3-2 a favor de Alemania.

En la cuarta posición figura el inglés Bryan Robson, quien sorprendió a Francia con un gol a los 28 segundos en el Mundial de España 1982, en un duelo que Inglaterra ganó 3-1.

El Top 5 lo completa el estadounidense Clint Dempsey, quien en el Mundial de Brasil 2014 anotó a los 30 segundos frente a Ghana, convirtiéndose además en el primer jugador de Estados Unidos en marcar en tres Copas del Mundo distintas.

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