Medio Maratón CDMX 2026: esta es la nueva ruta oficial del evento

(FOTO: GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO/CUARTOSCURO.COM)

Desde hace varias semanas, circularon versiones sobre posibles rutas para el Medio Maratón Ciudad de México 2026, pero este 20 de junio, la organización reveló la ruta oficial que recorrerán los 30 mil corredores inscritos.

¿Cuál será la nueva ruta del Medio Maratón CDMX?

El inicio será en la Alameda Central, frente al Hemiciclo a Juárez. Desde ahí, los participantes avanzarán hacia la Plaza de la República, donde el Monumento a la Revolución marca el primer hito importante del recorrido.

PUBLICIDAD

La ruta sigue por Paseo de la Reforma, atravesando el Ángel de la Independencia y la fuente de la Diana Cazadora, dos puntos que suelen concentrar a corredores y público.

El trayecto continúa junto al Bosque de Chapultepec, pasando por sitios como el Museo Nacional de Antropología, el Auditorio Nacional y Campo Marte.

FILE PHOTO: A general view shows the Palacio de Bellas Artes, or Palace of Fine Arts, and a section of the Alameda Central public park, as seen from the Torre Latinoamericana in downtown Mexico City, Mexico December 21, 2024. REUTERS/Tomas Bravo/File Photo

En esta edición, la ruta se extiende a calles como Montes Apalaches, Joaquín Clausell, José María Velasco y Avenida Toluca, lo que modifica el perfil tradicional del medio maratón.

PUBLICIDAD

En la tercera sección de Chapultepec, los corredores recorrerán la Avenida de los Compositores, que representa uno de los segmentos más complejos y distintivos de la ruta.

El tramo final pasa por Fernando Alicastre, cruza el anillo periférico y toma Calzada Chivatito. El cierre regresa a Paseo de la Reforma hasta terminar frente al Ángel de la Independencia, donde los atletas cruzan la meta tras recorrer la distancia oficial.

PUBLICIDAD

Campaña promocional animada para el Medio Maratón Ciudad de México BBVA, que se celebrará el 12 de julio de 2026. El video presenta gráficos en estilo isométrico que muestran edificios urbanos y paisajes naturales. Dos figuras de corredores animados avanzan por una ruta marcada en color morado, atravesando los diferentes escenarios.

Cada segmento representa un nuevo reto, desde la salida hasta la entrada y salida del bosque, así como el retorno a Reforma en los últimos kilómetros. Esto permite a los participantes experimentar zonas con desniveles, zonas rápidas y vistas urbanas y naturales.

El Medio Maratón Ciudad de México 2026 será el 12 de julio

La edición XIX del Medio Maratón Ciudad de México BBVA 2026 se realizará el domingo 12 de julio. La convocatoria es para 30,000 corredores que enfrentarán un recorrido renovado de 21.0975 kilómetros. La organización busca consolidar el evento como uno de los más importantes del calendario nacional, manteniendo la tradición de recorrer las principales avenidas y espacios icónicos de la capital.

PUBLICIDAD