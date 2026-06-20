México Deportes

Medio Maratón CDMX 2026: esta es la nueva ruta oficial del evento

Tras una larga espera, finalmente se dio a conocer el recorrido de estos 21k

Guardar
Google icon
Medio Maratón CDMX
(FOTO: GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO/CUARTOSCURO.COM)

Desde hace varias semanas, circularon versiones sobre posibles rutas para el Medio Maratón Ciudad de México 2026, pero este 20 de junio, la organización reveló la ruta oficial que recorrerán los 30 mil corredores inscritos.

¿Cuál será la nueva ruta del Medio Maratón CDMX?

El inicio será en la Alameda Central, frente al Hemiciclo a Juárez. Desde ahí, los participantes avanzarán hacia la Plaza de la República, donde el Monumento a la Revolución marca el primer hito importante del recorrido.

PUBLICIDAD

La ruta sigue por Paseo de la Reforma, atravesando el Ángel de la Independencia y la fuente de la Diana Cazadora, dos puntos que suelen concentrar a corredores y público.

El trayecto continúa junto al Bosque de Chapultepec, pasando por sitios como el Museo Nacional de Antropología, el Auditorio Nacional y Campo Marte.

FILE PHOTO: A general view shows the Palacio de Bellas Artes, or Palace of Fine Arts, and a section of the Alameda Central public park, as seen from the Torre Latinoamericana in downtown Mexico City, Mexico December 21, 2024. REUTERS/Tomas Bravo/File Photo
FILE PHOTO: A general view shows the Palacio de Bellas Artes, or Palace of Fine Arts, and a section of the Alameda Central public park, as seen from the Torre Latinoamericana in downtown Mexico City, Mexico December 21, 2024. REUTERS/Tomas Bravo/File Photo

En esta edición, la ruta se extiende a calles como Montes Apalaches, Joaquín Clausell, José María Velasco y Avenida Toluca, lo que modifica el perfil tradicional del medio maratón.

PUBLICIDAD

En la tercera sección de Chapultepec, los corredores recorrerán la Avenida de los Compositores, que representa uno de los segmentos más complejos y distintivos de la ruta.

El tramo final pasa por Fernando Alicastre, cruza el anillo periférico y toma Calzada Chivatito. El cierre regresa a Paseo de la Reforma hasta terminar frente al Ángel de la Independencia, donde los atletas cruzan la meta tras recorrer la distancia oficial.

Campaña promocional animada para el Medio Maratón Ciudad de México BBVA, que se celebrará el 12 de julio de 2026. El video presenta gráficos en estilo isométrico que muestran edificios urbanos y paisajes naturales. Dos figuras de corredores animados avanzan por una ruta marcada en color morado, atravesando los diferentes escenarios.

Cada segmento representa un nuevo reto, desde la salida hasta la entrada y salida del bosque, así como el retorno a Reforma en los últimos kilómetros. Esto permite a los participantes experimentar zonas con desniveles, zonas rápidas y vistas urbanas y naturales.

El Medio Maratón Ciudad de México 2026 será el 12 de julio

La edición XIX del Medio Maratón Ciudad de México BBVA 2026 se realizará el domingo 12 de julio. La convocatoria es para 30,000 corredores que enfrentarán un recorrido renovado de 21.0975 kilómetros. La organización busca consolidar el evento como uno de los más importantes del calendario nacional, manteniendo la tradición de recorrer las principales avenidas y espacios icónicos de la capital.

Temas Relacionados

Medio MaratónCDMXmexico-deportes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Aficionada mexicana se vuelve viral al ‘comerse’ a besos a turista alemán durante festejos del Mundial 2026

El momento fue captado en video durante las celebraciones en la CDMX por el triunfo del Tricolor sobre Corea del Sur y generó miles de reacciones en redes sociales

Aficionada mexicana se vuelve viral al ‘comerse’ a besos a turista alemán durante festejos del Mundial 2026

Selección Mexicana: ¿quiénes son los convocados que todavía no debutan en el Mundial 2026?

México llega a la última jornada con margen para rotaciones, lo que abre la posibilidad de ver en acción a los jugadores que aún no han participado

Selección Mexicana: ¿quiénes son los convocados que todavía no debutan en el Mundial 2026?

Fan mexicana denuncia fraude con boletos y rompe el sueño de su abuelo de 90 años de ver un partido del Mundial 2026

La mujer pagó más de 80 mil pesos por entradas para el México vs Corea del Sur, pero nunca las recibió

Fan mexicana denuncia fraude con boletos y rompe el sueño de su abuelo de 90 años de ver un partido del Mundial 2026

Javier Aguirre y el dilema en el arco: ¿Memo Ochoa podría ser titular ante Chequia en el Mundial 2026?

Ochoa, convocado a su sexto Mundial, podría tener una última oportunidad como titular en Tri

Javier Aguirre y el dilema en el arco: ¿Memo Ochoa podría ser titular ante Chequia en el Mundial 2026?

Ivana Knöll, la novia del Mundial 2022, reaparece en México y sorprende al revelar su equipo favorito de la Liga MX

La influencer europea mostró su simpatía por México y generó miles de reacciones

Ivana Knöll, la novia del Mundial 2022, reaparece en México y sorprende al revelar su equipo favorito de la Liga MX
MÁS NOTICIAS

NARCO

Entre el brillo y el peligro: la historia de la influencer que sobrevivió a la lista negra del Cártel de Sinaloa

Entre el brillo y el peligro: la historia de la influencer que sobrevivió a la lista negra del Cártel de Sinaloa

Mujer ex policía estaría detrás del secuestro y muerte de Guillermo Jafett y Zafar, pareja estadounidense hallada en La Marquesa

Muere en prisión de Brooklyn “El Químico”, uno de los 37 narcos enviados por Sheinbaum a Estados Unidos

Capturan en Medellín a dos mexicanos que enlazaban al Cártel de Sinaloa con el Clan del Golfo

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy viernes 19 de junio: ¿Quién es quién en la Nueva Familia Michoacana?

ENTRETENIMIENTO

Itatí Cantoral aviva rumores de un supuesto romance con Cristian Castro: “Donde hubo fuego”

Itatí Cantoral aviva rumores de un supuesto romance con Cristian Castro: “Donde hubo fuego”

Con mariachi mexicano, Georgina Rodríguez sorprende a Cristiano Jr. en su cumpleaños 16

Así recorrió EJAE, de ‘Las Guerreras K-pop’, la CDMX después de su actuación en la inauguración del Mundial 2026

Chayanne reta a sus ‘hijos’ a crear la foto familiar más viral del Día del Padre: así puedes participar

Ellas son las mujeres LGBT+ famosas más influyentes en la comunidad lésbica

DEPORTES

Aficionada mexicana se vuelve viral al ‘comerse’ a besos a turista alemán durante festejos del Mundial 2026

Aficionada mexicana se vuelve viral al ‘comerse’ a besos a turista alemán durante festejos del Mundial 2026

Selección Mexicana: ¿quiénes son los convocados que todavía no debutan en el Mundial 2026?

Fan mexicana denuncia fraude con boletos y rompe el sueño de su abuelo de 90 años de ver un partido del Mundial 2026

Javier Aguirre y el dilema en el arco: ¿Memo Ochoa podría ser titular ante Chequia en el Mundial 2026?

Ivana Knöll, la novia del Mundial 2022, reaparece en México y sorprende al revelar su equipo favorito de la Liga MX