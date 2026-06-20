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Captan a sujeto montando un toro durante celebraciones del Mundial 2026 en Jalisco: video se hace viral

La grabación se convirtió en tendencia global en redes sociales, consolidándose como uno de los virales del Mundial 2026

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La escena se convirtió en uno de los contenidos más virales relacionados con los partidos de México en la Copa Mundial 2026

En diversas plataformas digitales se han difundido múltiples escenas de la celebración de la afición mexicana en el marco de la Copa Mundial de la FIFA 2026, un evento que ha convertido distintas ciudades en escenarios de convivencia, música y expresiones populares que rápidamente se vuelven tendencia.

Sin embargo, un video reciente captó la atención de miles de usuarios debido a una escena poco habitual: un hombre fue grabado mientras se desplazaba con un toro durante los festejos del torneo. La grabación comenzó a circular con rapidez en redes sociales, generando sorpresa y debate entre los internautas.

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El clip muestra a un sujeto montando al animal mientras avanza por una calle de Tonalá, en el estado de Jalisco. En el lugar, varias personas registraron el momento con sus teléfonos móviles, convirtiendo la escena en un fenómeno viral casi inmediato.

La grabación se convirtió en tendencia global en TikTok, consolidándose como uno de los virales del Mundial 2026.
La grabación se convirtió en tendencia global en TikTok, consolidándose como uno de los virales del Mundial 2026.

En las imágenes se observa cómo el toro camina con aparente tranquilidad mientras es guiado por el hombre, quien viste la camiseta de la Selección Mexicana y porta una bandera de gran tamaño sobre el hombro. La escena se desarrolla en medio del tránsito cotidiano, lo que aumentó el impacto del video.

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El animal también llamó la atención por su decoración: cintas tricolores en las patas, adornos en los cuernos y un pequeño sombrero colocado sobre la cabeza, elementos que reforzaron el tono festivo del momento. El recorrido ocurre entre vehículos y transeúntes que observan con asombro la peculiar procesión.

La Selección Mexicana y usuarios de redes reaccionaron con humor ante una escena que ya es fenómeno digital.
La Selección Mexicana y usuarios de redes reaccionaron con humor ante una escena que ya es fenómeno digital.

La reacción en redes sociales no tardó en dividir opiniones. Mientras algunos usuarios tomaron el video con humor y lo compartieron como una muestra del ingenio popular mexicano, otros expresaron preocupación por el bienestar del animal y las condiciones en las que se encontraba durante el recorrido.

Desde el arranque del torneo, miles de aficionados han viajado a las ciudades sede para apoyar a sus selecciones, generando una atmósfera festiva que ha derivado en múltiples escenas virales. Reuniones masivas, celebraciones espontáneas en espacios públicos y encuentros entre seguidores de distintos países han marcado el ambiente digital.

Este tipo de contenidos se han convertido en una ventana global donde se comparten momentos que van más allá de lo deportivo, reflejando la intensidad cultural y emocional que acompaña al fútbol en cada edición mundialista.

La aparición del hombre junto al toro se suma a esa serie de episodios que han captado la atención internacional durante la justa, consolidándose como uno de los clips más comentados en redes sociales en los últimos días.

Jugadores de México celebran un gol de Luis Romo en el duelo entre México y Corea del Sur, en el estadio Akron en Guadalajara (México). EFE/ Francisco Guasco
Jugadores de México celebran un gol de Luis Romo en el duelo entre México y Corea del Sur, en el estadio Akron en Guadalajara (México). EFE/ Francisco Guasco

Como era de esperarse, diversos usuarios reaccionaron en línea, incluida la cuenta oficial de la Selección Mexicana, que escribió: “No te acabes nunca, México”. A partir de ahí, se multiplicaron comentarios que reforzaron el carácter viral del video.

Entre las respuestas más populares se leyeron frases como “Le seguimos ganando a la IA”., “Si no ganamos la copa, mínimo le ganamos a la IA”., “¿Por qué se esmera México en ganarle a la IA?”., “La IA rindiéndose ante México”., " México, eres una chulada neta".

Selección de Futbol de México
GUADALAJARA, JALISCO. 16JUNIO2026.- Esta noche la Selección de Futbol de México, arribo a la ciudad para su compromiso el próximo Jueves contra Corea del Sur en la Copa Mundial Estados Unidos, México, Canadá 2026, dicho combinado se aloja en el Hotel Hilton Guadalajara Midtown a donde se dieron cita decenas de aficionados así como para presenciar su arribo. FOTO: FOTO: FERNANDO CARRANZA GARCIA / CUARTROSCURO.COM

El video continúa acumulando reproducciones, compartidos y comentarios, superando los tres millones de visualizaciones en TikTok y consolidándose como uno de los contenidos más virales del evento.

La Copa Mundial 2026 sigue avanzando con intensidad tanto dentro como fuera de la cancha, pero para muchos usuarios de redes sociales, algunas de las imágenes más inesperadas no ocurren en los estadios, sino en las calles donde la celebración no tiene límites

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