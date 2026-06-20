PAN CDMX denuncia que CDMX gastó 23 mil mdp para modernizar el Tren Ligero en el Mundial 2026 y “ya falló 6 veces”

(Imagen Ilustrativa tomada de la cuenta en X de Luisa Gutierrez Ureña y mejorada con IA)

Luisa Gutiérrez Ureña, presidenta del Partido Acción Nacional (PAN) de la Ciudad de México, denunció fallas en obras recién inauguradas en la capital para la realización del Mundial 2026, las cuales, acusó, costaron más de 23 mil millones de pesos.

A través de sus redes sociales, la panista expuso que, a pesar de la recién “modernización”, el Tren Ligero El Ajolote ya ha presentado al menos 6 fallas, incluyendo algunas después de iniciada la celebración de la Copa del Mundo 2026.

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Estas acusaciones surgen en un contexto en el que la discusión al respecto ha venido creciendo en torno a la reapertura de esa línea, presentada por el gobierno capitalino como parte de las obras de movilidad rumbo al Mundial de 2026. El señalamiento de Ureña retoma esa contradicción entre la imagen de una obra entregada y los problemas que siguieron después de la reinauguración.

PAN acusa corrupción del gobierno capitalino

La crítica de Luisa Ureña parte de la idea de que una infraestructura que acaba de ser abierta no debería exhibir desperfectos ni operar con restricciones, cuestionando calidad, supervisión y tiempos de entrega.

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En las semanas posteriores a la reinauguración del Tren Ligero “El Ajolote”, usuarios reportaron cierres parciales, presencia de maquinaria y trabajos aún en marcha en estaciones del sur de la capital.

pan cdmx

El sistema fue reinaugurado el 11 de mayo de 2026, pero días después siguió con ajustes, cierres temporales e incidentes operativos que alimentaron las críticas sobre su estado real al momento de la entrega.

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“¡Ni una sola de las obras para el Mundial (en las que se gastaron $23 mil millones) se libró de la corrupción del gobierno de Clara Brugada!”, denunció por su parte la ciudadana panista.

Ureña también apuntó a un aspecto técnico de la operación. En su denuncia sostuvo que, para responder a la demanda de pasajeros, se optó por acoplar dos trenes que circulan juntos, una medida que eleva el consumo energético del sistema sin que, según su versión, se hubiera hecho la adaptación eléctrica necesaria.

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“Han acoplado dos trenes que corren juntos, pero que demandan el doble de energía”. A partir de esa afirmación, el reclamo se desplaza del terreno político al funcionamiento mismo de la infraestructura, porque cuestiona si la modernización incluyó la capacidad técnica suficiente para soportar la operación prometida tras la reinauguración.

Aseguró que “el sistema eléctrico no fue adaptado” y añadió que “los transmisores han estado quemándose”, acusando que todo fue “por su improvisación”.

Suspensiones y fallas

La modernización del Tren Ligero implicó una inversión de 2 mil 386 millones de pesos y fue presentada como una pieza de movilidad para mejorar el acceso al Estadio Ciudad de México. El plan oficial contemplaba, además, una reducción de tiempos de recorrido de 40 a 30 minutos y una capacidad de hasta 250 mil usuarios diarios durante el Mundial de 2026.

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Sin embargo, el 2 de junio, suspendió su servicio por segunda jornada seguida después de que una rama cayera sobre la catenaria en la interestación Huipulco-Xomali.

Según ese reporte, el Servicio de Transportes Eléctricos activó un servicio provisional entre Tasqueña y Estadio Azteca. La propia autoridad informó en X: “Por rama sobre catenaria en interestación Huipulco-Xomali, servicio provisional con tren de Tasqueña a Estadio Azteca”. La medida se complementó con apoyo de autobuses hacia Xochimilco.

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La primera falla ocurrió un día antes, el 1 de junio, cuando se rompió un cable mensajero entre Registro Federal y Textitlán, lo que obligó a suspender el servicio en otro tramo. Varios pasajeros fueron desalojados y tuvieron que caminar sobre las vías eléctricas para buscar otra forma de traslado.