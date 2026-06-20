México

Mujer ex policía estaría detrás del secuestro y muerte de Guillermo Jafett y Zafar, pareja estadounidense hallada en La Marquesa

Tres personas han sido detenidas, dos hombres serían de origen venezolano mientras que la mujer viviría en Nezahualcoyotl

Guardar
Google icon
La pareja quería instalar un elevador para la madre de Zafar, se habrían reunido con los presuntos vendedores que los citaron en otra ubicación para secuestrarlos, robarlos y posteriormente asesinarlos Foto: Redes sociales
La pareja quería instalar un elevador para la madre de Zafar, se habrían reunido con los presuntos vendedores que los citaron en otra ubicación para secuestrarlos, robarlos y posteriormente asesinarlos Foto: Redes sociales

Se dio a conocer que una mujer de nombre Yesenia V., sería una ex policía que estaría encabezando a una banda dedicada al secuestro y robo tras ser detenida junto a dos hombres de origen venezolano (Gabriel M. y Roberick) presuntamente vinculados a la desparición y asesinato de la pareja de estadounidenses Guillermo Jafett Hidalgo Ortiz y Zafar Padamsee Mawani, hallados sin vida este miércoles 17 de junio en un paraje de La Marquesa, en Ocoyoacac, Estado de México.

En el predio fueron hallados cuatro cuerpos con signos de violencia y una extremidad humana, de acuerdo con los reportes de campo. Una excavación contenía a una pareja y una segunda fosa guardaba los restos de dos hombres más.

PUBLICIDAD

La localización ocurrió en una zona boscosa del Valle del Silencio, en el paraje El Venado, dentro del área de cabañas de La Marquesa. Los primeros trabajos se concentraron en la comunidad de San Pedro Atlapulco, en el municipio de Ocoyoacac, en una franja forestal colindante con la CDMX. La información de la detención e historial delictivo de la mujer y los dos hombres fue dada a conocer por el periodista de nota roja Carlos Jiménez.

La familia de Guillermo Jafett Hidalgo Ortiz, mexicoestadounidense, confirmó en redes sociales el hallazgo sin vida de él y de su pareja kenianoestadounidense Zafar Padamsee Mawani. Ambos estaban desaparecidos desde el 20 de mayo, cuando salieron hacia la alcaldía Tlalpan por un asunto relacionado con la compra e instalación de un elevador. Los presuntos vendedores ya habían visitado la casa donde habitaba la mamá de Zfar, que es donde instalarían el elevador, luego fueron citados para concretar el servicio, sin em,bargo ya habían sido analizados para robarlos y secuestrarlos, comentó un amigo de la pareja.

PUBLICIDAD

Imagen LO2EZEOW3VFUHGKSOOOPMQOSNI

La búsqueda por la desaparición de la pareja llevó a las fosas en La Marquesa

Zafar Padamsee Mawani y Guillermo Jafett Hidalgo Ortiz fueron vistos por última vez el 20 de mayo de 2026 en la colonia Isidro Fabela, en Tlalpan. Sus allegados señalaron que ese día salieron de su domicilio en Huixquilucan para reunirse con otras personas por un tema doméstico: querían comprar un elevador para facilitar la estancia de la mamá de Zafar, quien padecía diversas enfermedades.

Antes de perder contacto, las víctimas enviaron a una amiga su ubicación en tiempo real. Minutos después, sus teléfonos dejaron de recibir señal y más tarde fueron apagados.

Imagen DYZCPXYKQFFPHM5RXN5PMFD5S4

Los familiares también detectaron movimientos en sus cuentas bancarias después de la desaparición. Ese dato reforzó la sospecha de un posible secuestro o de una privación ilegal de la libertad.

Tras la denuncia fueron emitidas fichas de búsqueda y también se solicitó la intervención de la Embajada de Estados Unidos para agilizar las indagatorias. Esa línea condujo al despliegue que terminó con la localización de las fosas en La Marquesa.

La búsqueda fue realizada por la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Fiscalía General de Justicia de la CDMX, la FGJEM y la Secretaría de Seguridad del Estado de México. En el rastreo participaron binomios caninos para la inspección del terreno, el procesamiento del sitio y el levantamiento de indicios.

Imagen WUNDZ3WBSRFVPG7QOOTWFIJAJU

La identidad oficial de los cuerpos siguió bajo verificación pericial

Imagen WUNDZ3WBSRFVPG7QOOTWFIJAJU

La Fiscalía del Estado de México informó que trabajaba en pruebas de ADN para establecer con plena certeza la identidad de los cuatro cuerpos. También buscaba determinar si el sitio estaba vinculado con más restos.

Esa fue la principal duda que permaneció sin respuesta oficial al cierre de las primeras diligencias. Las autoridades no confirmaron de manera concluyente que los restos correspondieran a Zafar y Guillermo, aunque sí quedó establecido que el operativo derivó directamente de la carpeta abierta por la desaparición de ambos.

Imagen TJPU2KQCPBGETEMC4TE7DCXMKY

La información preliminar de las corporaciones de seguridad indicó que en la primera fosa habría estado una pareja presuntamente de origen keniano. En la segunda excavación habrían sido localizados dos ciudadanos de Estados Unidos, quienes extraoficialmente corresponderían a Zafar Padamsee Mawani y Guillermo Jafett Hidalgo Ortiz.

Los reportes periciales iniciales describieron en una de las fosas a un hombre de aproximadamente 59 años y a una mujer de cerca de 38 años. Metros adelante, en la otra excavación, fueron hallados dos hombres más, aunque el reporte disponible no precisó su edad completa.

Zafar Padamsee Mawani y Guillermo Jafett Hidalgo Ortiz desaparecieron el 20 de mayo en Tlalpan Fotos: Facebook
Zafar Padamsee Mawani y Guillermo Jafett Hidalgo Ortiz desaparecieron el 20 de mayo en Tlalpan Fotos: Facebook

Peritos de distintas especialidades continuaron trabajando en la zona para integrar la carpeta de investigación. También buscaban establecer si el predio tenía relación con otros posibles restos humanos.

En paralelo, en la CDMX fueron detenidos Adán “N”, Selena “N”, Jesús “N” y Daniel “N”, personas presuntamente ligadas a los cuatro cuerpos hallados en Ocoyoacac. Al momento de la captura portaban armas de alto poder, cartuchos útiles, bolsas con estupefacientes y una maleta negra.

Una amiga de Zafar Padamsee Mawani y Guillermo Jafett Hidalgo Ortiz confirmó este jueves 18 de junio su muerte tras varias semanas desaparecidos
Una amiga de Zafar Padamsee Mawani y Guillermo Jafett Hidalgo Ortiz confirmó este jueves 18 de junio su muerte tras varias semanas desaparecidos

A ese grupo se sumó la detención de Yesenia V., señalada como posible cabecilla de una célula dedicada al secuestro y al robo. Junto con ella fueron asegurados Gabriel M. y Roberick, ambos de origen venezolano y presuntamente vinculados con la desaparición y asesinato de la pareja.

Imagen JK4ILJT54ZA4JBQINF6ZXLHZME

La familia de Guillermo fue la que informó públicamente el hallazgo sin vida de él y de Zafar. La Fiscalía de la CDMX precisó que la investigación siguió en curso para confirmar la identidad de los fallecidos y definir el vínculo de los detenidos con el caso.

Imagen 6GSELTS4QNHFLCPEVN3I7IWWGE
  • La familia de Guillermo Jafett Hidalgo Ortiz confirmó el hallazgo sin vida de él y de Zafar Padamsee Mawani en una fosa clandestina de Ocoyoacac.
  • En el sitio fueron localizados cuatro cuerpos con signos de violencia y una extremidad humana, mientras la identidad oficial siguió bajo verificación pericial.
  • La investigación por la desaparición de la pareja el 20 de mayo en Tlalpan también derivó en detenciones en la CDMX y en el señalamiento contra una presunta ex policía.

Temas Relacionados

mexico-noticiasmexico-seguridadNarco en MéxicoLa MarquesaparejaestadounidensesCDMXEdomexCiudad de MéxicoEstado de MéxicoOcoyoacánVeracruzAcayucanChicago

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Alfonso Durazo se reúne con Santa Fe Klan y Camila Zamorano: este es el favor que les pidió el gobernador de Sonora

El mandatario estatal publicó un video de su encuentro con el rapero mexicano y la campeona mundial de boxeo

Alfonso Durazo se reúne con Santa Fe Klan y Camila Zamorano: este es el favor que les pidió el gobernador de Sonora

Descubre cómo preparar café de olla con clavo y anís, el giro que sorprenderá

Te decimos la receta para que la prepares desde casa

Descubre cómo preparar café de olla con clavo y anís, el giro que sorprenderá

Profepa clausura tres predios en Edomex por desmonte ilegal y manejo irregular de madera

Aseguraron madera obtenida de estos asentamientos que operaban sin autorización

Profepa clausura tres predios en Edomex por desmonte ilegal y manejo irregular de madera

Solsticio de verano 2026: qué significa y a qué hora inicia en México

Marcará oficialmente el inicio de la estación más cálida del año en el hemisferio norte; este fenómeno astronómico también dará lugar al día con más horas de luz solar

Solsticio de verano 2026: qué significa y a qué hora inicia en México

Ganadores del Progol de Media Semana del sábado 20 de junio

Consulte aquí los dígitos premiados de la quiniela de Progol de Media Semana, que entregó la Lotería Nacional

Ganadores del Progol de Media Semana del sábado 20 de junio
MÁS NOTICIAS

NARCO

Muere en prisión de Brooklyn “El Químico”, uno de los 37 narcos enviados por Sheinbaum a Estados Unidos

Muere en prisión de Brooklyn “El Químico”, uno de los 37 narcos enviados por Sheinbaum a Estados Unidos

Capturan en Medellín a dos mexicanos que enlazaban al Cártel de Sinaloa con el Clan del Golfo

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy viernes 19 de junio: ¿Quién es quién en la Nueva Familia Michoacana?

Desaparece piloto aviador en Sinaloa: su hija pide ayuda para localizarlo

Golpe al grupo de “El Virus”: cae “El Gato” y cinco aliados con droga en Azcapotzalco

ENTRETENIMIENTO

Así recorrió EJAE, de ‘Las Guerreras K-pop’, la CDMX después de su actuación en la inauguración del Mundial 2026

Así recorrió EJAE, de ‘Las Guerreras K-pop’, la CDMX después de su actuación en la inauguración del Mundial 2026

Chayanne reta a sus ‘hijos’ a crear la foto familiar más viral del Día del Padre: así puedes participar

Ellas son las mujeres LGBT+ famosas más influyentes en la comunidad lésbica

El Temach debuta como cineasta y estrena ‘El Templo’, un filme de terror inspirado en la historia de uno de sus seguidores

Aleks Syntek afirma que el auge del reguetón y corridos marginó a artistas pop de los escenarios: “Un sentido mercenario”

DEPORTES

Fan mexicana denuncia fraude con boletos y rompe el sueño de su abuelo de 90 años de ver un partido del Mundial 2026

Fan mexicana denuncia fraude con boletos y rompe el sueño de su abuelo de 90 años de ver un partido del Mundial 2026

Javier Aguirre y el dilema en el arco: ¿Memo Ochoa podría ser titular ante Chequia en el Mundial 2026?

Ivana Knöll, la novia del Mundial 2022, reaparece en México y sorprende al revelar su equipo favorito de la Liga MX

Chivas logra una marca histórica en los Mundiales que ningún otro club de la Liga MX tiene

Tiger Mask IV pone fin a su historia en México con victoria y emotiva despedida en Fantasticamanía 2026