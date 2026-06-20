Mujer ex policía estaría detrás del secuestro y muerte de Guillermo Jafett y Zafar, pareja estadounidense hallada en La Marquesa

La pareja quería instalar un elevador para la madre de Zafar, se habrían reunido con los presuntos vendedores que los citaron en otra ubicación para secuestrarlos, robarlos y posteriormente asesinarlos Foto: Redes sociales

Se dio a conocer que una mujer de nombre Yesenia V., sería una ex policía que estaría encabezando a una banda dedicada al secuestro y robo tras ser detenida junto a dos hombres de origen venezolano (Gabriel M. y Roberick) presuntamente vinculados a la desparición y asesinato de la pareja de estadounidenses Guillermo Jafett Hidalgo Ortiz y Zafar Padamsee Mawani, hallados sin vida este miércoles 17 de junio en un paraje de La Marquesa, en Ocoyoacac, Estado de México.

En el predio fueron hallados cuatro cuerpos con signos de violencia y una extremidad humana, de acuerdo con los reportes de campo. Una excavación contenía a una pareja y una segunda fosa guardaba los restos de dos hombres más.

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La localización ocurrió en una zona boscosa del Valle del Silencio, en el paraje El Venado, dentro del área de cabañas de La Marquesa. Los primeros trabajos se concentraron en la comunidad de San Pedro Atlapulco, en el municipio de Ocoyoacac, en una franja forestal colindante con la CDMX. La información de la detención e historial delictivo de la mujer y los dos hombres fue dada a conocer por el periodista de nota roja Carlos Jiménez.

La familia de Guillermo Jafett Hidalgo Ortiz, mexicoestadounidense, confirmó en redes sociales el hallazgo sin vida de él y de su pareja kenianoestadounidense Zafar Padamsee Mawani. Ambos estaban desaparecidos desde el 20 de mayo, cuando salieron hacia la alcaldía Tlalpan por un asunto relacionado con la compra e instalación de un elevador. Los presuntos vendedores ya habían visitado la casa donde habitaba la mamá de Zfar, que es donde instalarían el elevador, luego fueron citados para concretar el servicio, sin em,bargo ya habían sido analizados para robarlos y secuestrarlos, comentó un amigo de la pareja.

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La búsqueda por la desaparición de la pareja llevó a las fosas en La Marquesa

Zafar Padamsee Mawani y Guillermo Jafett Hidalgo Ortiz fueron vistos por última vez el 20 de mayo de 2026 en la colonia Isidro Fabela, en Tlalpan. Sus allegados señalaron que ese día salieron de su domicilio en Huixquilucan para reunirse con otras personas por un tema doméstico: querían comprar un elevador para facilitar la estancia de la mamá de Zafar, quien padecía diversas enfermedades.

Antes de perder contacto, las víctimas enviaron a una amiga su ubicación en tiempo real. Minutos después, sus teléfonos dejaron de recibir señal y más tarde fueron apagados.

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Los familiares también detectaron movimientos en sus cuentas bancarias después de la desaparición. Ese dato reforzó la sospecha de un posible secuestro o de una privación ilegal de la libertad.

Tras la denuncia fueron emitidas fichas de búsqueda y también se solicitó la intervención de la Embajada de Estados Unidos para agilizar las indagatorias. Esa línea condujo al despliegue que terminó con la localización de las fosas en La Marquesa.

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La búsqueda fue realizada por la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Fiscalía General de Justicia de la CDMX, la FGJEM y la Secretaría de Seguridad del Estado de México. En el rastreo participaron binomios caninos para la inspección del terreno, el procesamiento del sitio y el levantamiento de indicios.

La identidad oficial de los cuerpos siguió bajo verificación pericial

La Fiscalía del Estado de México informó que trabajaba en pruebas de ADN para establecer con plena certeza la identidad de los cuatro cuerpos. También buscaba determinar si el sitio estaba vinculado con más restos.

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Esa fue la principal duda que permaneció sin respuesta oficial al cierre de las primeras diligencias. Las autoridades no confirmaron de manera concluyente que los restos correspondieran a Zafar y Guillermo, aunque sí quedó establecido que el operativo derivó directamente de la carpeta abierta por la desaparición de ambos.

La información preliminar de las corporaciones de seguridad indicó que en la primera fosa habría estado una pareja presuntamente de origen keniano. En la segunda excavación habrían sido localizados dos ciudadanos de Estados Unidos, quienes extraoficialmente corresponderían a Zafar Padamsee Mawani y Guillermo Jafett Hidalgo Ortiz.

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Los reportes periciales iniciales describieron en una de las fosas a un hombre de aproximadamente 59 años y a una mujer de cerca de 38 años. Metros adelante, en la otra excavación, fueron hallados dos hombres más, aunque el reporte disponible no precisó su edad completa.

Zafar Padamsee Mawani y Guillermo Jafett Hidalgo Ortiz desaparecieron el 20 de mayo en Tlalpan Fotos: Facebook

Peritos de distintas especialidades continuaron trabajando en la zona para integrar la carpeta de investigación. También buscaban establecer si el predio tenía relación con otros posibles restos humanos.

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En paralelo, en la CDMX fueron detenidos Adán “N”, Selena “N”, Jesús “N” y Daniel “N”, personas presuntamente ligadas a los cuatro cuerpos hallados en Ocoyoacac. Al momento de la captura portaban armas de alto poder, cartuchos útiles, bolsas con estupefacientes y una maleta negra.

Una amiga de Zafar Padamsee Mawani y Guillermo Jafett Hidalgo Ortiz confirmó este jueves 18 de junio su muerte tras varias semanas desaparecidos

A ese grupo se sumó la detención de Yesenia V., señalada como posible cabecilla de una célula dedicada al secuestro y al robo. Junto con ella fueron asegurados Gabriel M. y Roberick, ambos de origen venezolano y presuntamente vinculados con la desaparición y asesinato de la pareja.

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La familia de Guillermo fue la que informó públicamente el hallazgo sin vida de él y de Zafar. La Fiscalía de la CDMX precisó que la investigación siguió en curso para confirmar la identidad de los fallecidos y definir el vínculo de los detenidos con el caso.

La familia de Guillermo Jafett Hidalgo Ortiz confirmó el hallazgo sin vida de él y de Zafar Padamsee Mawani en una fosa clandestina de Ocoyoacac.

En el sitio fueron localizados cuatro cuerpos con signos de violencia y una extremidad humana, mientras la identidad oficial siguió bajo verificación pericial.

La investigación por la desaparición de la pareja el 20 de mayo en Tlalpan también derivó en detenciones en la CDMX y en el señalamiento contra una presunta ex policía.