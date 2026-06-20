Chayanne reta a sus ‘hijos’ a crear la foto familiar más viral del Día del Padre: así puedes participar

Miles de costarricenses, incluyendo a las máximas autoridades del Gobierno, abarrotaron el Estadio Nacional para el esperado regreso de Chayanne a Costa Rica (Cortesía La Nación).

Este Día del Padre en México, las redes sociales se llenarán de creatividad gracias a Chayanne, quien volvió a encender la conversación digital con un reto inédito para sus fanáticos.

El cantante puertorriqueño, apodado “el papá de Latinoamérica”, propuso un desafío que rápidamente se viralizó y generó miles de participaciones.

¿Cuál es el reto que puso Chayanne?

La propuesta consistió en que sus seguidores crearan fotografías familiares junto a él, empleando una imagen que el propio artista compartió en su página oficial de Facebook.

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Con ayuda de la Inteligencia Artificial, integrando a Chayanne en retratos familiares, los participantes podrán mostrar su mayor ingenio.

(Facebook)

La publicación del reto sumó más de 100 mil interacciones en pocos días, y las reacciones se multiplicaron entre quienes con humor han mantenido el apodo de “padre de sus hijos” para el intérprete.

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¿Por qué se dice que Chayanne es el papá de muchos?

Cada Día del Padre, Chayanne, redes y memes vuelven a cruzarse porque el cantante puertorriqueño quedó instalado en internet como el “papá de todos”, una broma nacida entre hijos de sus admiradoras que después se extendió entre adolescentes y jóvenes hasta convertirlo en una de las figuras más queridas por comunidades digitales.

El cantante puertorriqueño Chayanne posa para una fotografía promocional de su gira 'Bailemos otra vez', que lo trae de regreso a Perú.

La idea no se limita a una fecha. En Navidad, en los cumpleaños del artista y en otras celebraciones, las plataformas se llenan de publicaciones que retoman el mismo juego: usuarios que dicen que sus madres sienten un cariño incondicional por él y que, por esa razón, lo llaman “papá”.

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El apodo se consolidó a partir de interacciones en redes sociales en las que los cibernautas aprovecharon esas fechas para bromear con la devoción de sus madres hacia el intérprete de “Torero”.

Con su llegada a TikTok, esa dinámica ganó fuerza y la sección de comentarios se llenó de mensajes en los que le piden que “regrese a casa” o le recuerdan que “sus madres lo esperan para cenar”.

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¡Vuelve El ‘Papá de Latinoamérica’! Chayanne regresa a El Salvador con su “Bailemos otra vez Tour 2026″ (Cortesía).

El fenómeno también se explica por su presencia en plataformas digitales, que le permitió mantenerse cerca de sus seguidores habituales y, al mismo tiempo, exponerse a públicos más jóvenes.