México

Muere en prisión de Brooklyn “El Químico”, uno de los 37 narcos enviados por Sheinbaum a Estados Unidos

Carlos Alberto Guerrero Mercado, alias “El Químico”, falleció en abril tras permanecer diez días hospitalizado luego de ser encontrado inconsciente en su celda del Centro Metropolitano de Detención de Brooklyn

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El presunto narcotraficante formaba parte del grupo de 37 reos trasladados por México a Estados Unidos en enero de 2026. (x @OHarfuch)
El presunto narcotraficante formaba parte del grupo de 37 reos trasladados por México a Estados Unidos en enero de 2026. (x @OHarfuch)

Carlos Alberto Guerrero Mercado, alias “El Químico”, uno de los 37 presuntos integrantes del crimen organizado que fueron trasladados de México a Estados Unidos en enero de 2026, murió en abril pasado después de ser encontrado inconsciente en su celda del Centro Metropolitano de Detención de Brooklyn, en Nueva York.

De acuerdo con documentos judiciales estadounidenses, el reo perdió el conocimiento el pasado 18 de abril y fue localizado por personal penitenciario dentro de su celda. Tras el hallazgo, las autoridades activaron los protocolos de emergencia y lo trasladaron a un hospital.

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El expediente señala que Guerrero Mercado permaneció internado durante diez días; sin embargo, finalmente falleció a consecuencia de un problema cardiaco.

La muerte de “El Químico” se produce apenas unos meses después de haber sido enviado a Estados Unidos como parte del tercer operativo de traslado masivo de presuntos criminales mexicanos requeridos por la justicia estadounidense por delitos relacionados con narcotráfico y delincuencia organizada.

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Formó parte del tercer envío de reos a Estados Unidos

Alberto Guerrero Mercado integraba el grupo de 37 personas que fueron trasladadas desde México a territorio estadounidense en enero de este año, en una operación coordinada entre ambos gobiernos.

El Centro Metropolitano de Detención de Brooklyn alberga a diversos acusados por delitos federales relacionados con el crimen organizado. (X @OHarfuch)
El Centro Metropolitano de Detención de Brooklyn alberga a diversos acusados por delitos federales relacionados con el crimen organizado. (X @OHarfuch)

En ese mismo vuelo viajaban otros presuntos integrantes del crimen organizado, entre ellos Pedro Inzunza Noriega, alias “El Sagitario”, y Juan Pablo Bastidas Erenas, alias “El Payo”, quienes también son requeridos por autoridades estadounidenses.

Una vez en Estados Unidos, “El Químico” y otro coacusado comparecieron ante un tribunal federal para la lectura formal de cargos. Posteriormente, ambos fueron recluidos en el Centro Metropolitano de Detención de Brooklyn, uno de los complejos penitenciarios federales de mayor seguridad en Nueva York.

En ese mismo penal también se encuentra internado Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa durante la administración del gobernador Rubén Rocha Moya, quien fue trasladado a esa prisión en mayo pasado.

El Centro Metropolitano de Detención de Brooklyn ha albergado a diversos personajes vinculados con el narcotráfico y el crimen organizado internacional, convirtiéndose en uno de los puntos de reclusión utilizados por las autoridades estadounidenses para procesar a individuos señalados por delitos federales.

Los traslados de criminales se intensificaron con la administración Trump

La muerte de “El Químico” también vuelve a poner la atención sobre los operativos de traslado de presuntos criminales mexicanos hacia Estados Unidos, una estrategia que se ha intensificado desde el inicio del nuevo gobierno del presidente Donald Trump.

Carlos Alberto Guerrero Mercado, alias “El Químico”, murió tras permanecer diez días hospitalizado luego de ser encontrado inconsciente en una cárcel de Brooklyn. (X @OHarfuch)
Carlos Alberto Guerrero Mercado, alias “El Químico”, murió tras permanecer diez días hospitalizado luego de ser encontrado inconsciente en una cárcel de Brooklyn. (X @OHarfuch)

Según datos oficiales, desde febrero de 2025 las autoridades mexicanas han ejecutado tres operaciones de entrega de reclusos requeridos por la justicia estadounidense.

Los individuos enviados enfrentan acusaciones relacionadas con tráfico de drogas, tráfico de armas, trata de personas, lavado de dinero y otros delitos vinculados con las redes del crimen organizado transnacional.

En total, 92 personas han sido trasladadas de México a Estados Unidos en poco más de un año como parte de los mecanismos de cooperación bilateral en materia de seguridad.

Entre los nombres que destacan en estas operaciones figura María del Rosario Navarro Sánchez, alias “La Señora”, identificada como una presunta colaboradora del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y considerada la primera mujer mexicana enviada a Estados Unidos bajo este esquema de traslados. La mujer era requerida por el Buró Federal de Investigación (FBI) y contaba con una orden de aprehensión en territorio estadounidense.

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El Químico era acusado de conspiración para fabricar y distribuir fentanilo, conspiración para fabricar y distribuir sustancias químicas listadas y conspiración para lavado de dinero. (Foto: DEA)

El Químico era acusado de conspiración para fabricar y distribuir fentanilo, conspiración para fabricar y distribuir sustancias químicas listadas y conspiración para lavado de dinero.

Dichas acusaciones fueron reveladas el 21 de enero, tan solo un día después de que las autoridades mexicanas informaron sobre la entrega de 37 criminales a territorio estadounidense debido a motivos de seguridad.

Por ahora, las autoridades estadounidenses no han informado sobre la realización de investigaciones adicionales en torno a las circunstancias de su fallecimiento, más allá de señalar que la causa de muerte estuvo relacionada con complicaciones cardiacas.

El caso de “El Químico” se convierte así en el primer fallecimiento conocido de uno de los presuntos criminales mexicanos trasladados a Estados Unidos durante la actual etapa de cooperación bilateral en materia de combate al narcotráfico y el crimen organizado.

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