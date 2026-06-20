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Itatí Cantoral aviva rumores de un supuesto romance con Cristian Castro: “Donde hubo fuego”

La actriz y cantante le hizo un guiño al hijo de Verónica Castro con quien tuvo una relación en el pasado

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Alejandra Itatí Cantoral Ramos
La actriz habló abiertamente de su romance con el 'Gallito Feliz'. (Crédito: Mezcalent)

Un coqueteo a Cristian Castro volvió a poner en la conversación a Itatí Cantoral, luego de que la actriz dijera ante la prensa que está soltera y alabara al famoso cantante con quien tiene una historia.

La actriz mexicana dijo que forma parte del grupo de admiradoras del hijo de Verónica Castro y expresó: “Dicen que donde hubo fuego, cenizas quedan”. También lo llamó “papasote”, con lo que reavivó la versión de un posible acercamiento entre ambos.

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Itatí Cantoral habló sobre su situación personal durante un encuentro con medios de comunicación. En ese espacio elogió el aspecto físico de Cristian Castro y dejó abierta la posibilidad de retomar el romance que ambos vivieron en los años 90.

La relación entre los dos comenzó durante las grabaciones del videoclip de “Volver a amar”. Después iniciaron un noviazgo formal y el cantante acudía a las funciones de “Aventurera” para acompañarla.

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Itatí Cantoral reveló los motivos de su rechazo al matrimonio con Cristian Castro (IG)
Itatí Cantoral reveló los motivos de su rechazo al matrimonio con Cristian Castro (IG)

La relación que no llegó a boda

El noviazgo avanzó al punto de que Castro pidió permiso a los padres de la actriz para formalizar el compromiso. La boda parecía cercana, pero la historia cambió con la reaparición de Eduardo Santamarina.

Según la versión difundida, el actor llegó con un anillo de compromiso para intentar recuperarla. Cantoral aceptó la propuesta y dejó atrás su relación con el cantante.

El texto fuente señala que la actriz consideraba a Santamarina como el gran amor de su vida. Esa decisión marcó el final de una historia sentimental que volvió a llamar la atención pública.

Fans de la actriz externaron su preocupación Itatí Cantoral
La artista respondió a críticas por su apariencia. Credito:Cuartoscuro

Lo que dijeron sus hijos

Años después, los hijos de la expareja retomaron ese episodio ante la prensa. Ahí confirmaron la historia y hablaron de la forma en que Santamarina interrumpió el noviazgo.

Uno de ellos dijo que su madre sí planeaba casarse con la estrella musical. También sostuvo que, si su padre hubiera llegado más tarde con esa declaración, el desenlace habría sido otro.

Ahora, los caminos de José Cantoral y Castro coinciden en una nueva canción titulada “Nada”. El hermano de la actriz trabaja con el cantante en la producción y lanzamiento del tema.

La actriz pidió a sus seguidores escuchar ese proyecto musical y adelantó que hablará del tema romántico después del estreno. Con ello, el episodio recuperó atención después de varios años.

Fans de la actriz externaron su preocupación Itatí Cantoral
La artista pensó en su futuro con el cantante. (Crédito: Cuartoscuro)

La vez que estuvo a punto de salir de Televisa

Durante una participación en un pódcast, la actriz Itatí Cantoral compartió detalles sobre la gran tensión que vivió en los inicios de su carrera televisiva, especialmente debido a las estrictas instrucciones y la presión que sentía de los directores en los foros de grabación. La actriz confesó que, en una época donde no existían plataformas de competencia en México, el miedo a ser despedida y reemplazada era una constante entre el talento.

Esta situación llegó a su límite cuando recibió una llamada para presentarse directamente en la oficina del entonces máximo directivo de la empresa, Emilio “El Tigre” Azcárraga, cita a la que acudió con la total certeza de que sería el fin de su contrato.

Sin embargo, el encuentro con el magnate tomó un rumbo completamente inesperado. En lugar de rescindir su contrato, el empresario le planteó una propuesta directa y abierta preguntándole qué deseaba para asegurar su permanencia, mencionando explícitamente que él solía otorgar lujos como casas, automóviles y viajes.

Así fue la lujosa vida de ‘El Tigre’ Azcárraga en la época de oro de Televisa; yates y residencia en Hollywood en su lista (Foto: Infobae México/ Jovani Pérez)
Así fue la lujosa vida de ‘El Tigre’ Azcárraga en la época de oro de Televisa; yates y residencia en Hollywood en su lista (Foto: Infobae México/ Jovani Pérez)

Además de los incentivos materiales, el directivo mostró un gran interés estratégico en su futuro y se comprometió a impulsar su faceta artística más allá de la actuación, contemplando la posibilidad de introducirla en la industria musical con el productor Emilio Estefan.

A pesar de la magnitud de los lujos ofrecidos, Cantoral mostró una madurez inesperada para su edad al declinar los bienes materiales y responderle a Azcárraga que lo único que realmente deseaba era estabilidad y “mucho trabajo”. Tras esta respuesta, se le restituyó de inmediato su papel y se garantizó su regreso a los foros de grabación.

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