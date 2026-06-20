Con mariachi mexicano, Georgina Rodríguez sorprende a Cristiano Jr. en su cumpleaños 16

La argentina eligió el regional mexicano para festejar la vida del joven. (REUTERS/Angelina Katsanis)

Georgina Rodríguez volvió a colocarse en el centro de atención en redes luego de compartir el momento en el que un conjunto de mariachi mexicano llega a su casa para festejar el cumpleaños 16 de Cristiano Jr.

La influencer publicó un video sobre la celebración del hijo mayor del futbolista quien, pese a que no es fruto de su relación, lo ha acogido como parte fundamental de su familia con el astro portugués.

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En la grabación, compartida desde su cuenta de Instagram oficial, se observan globos, sol, alberca, los amigos más cercanos y un pastel temático con el que la familia conmemoró esa fecha.

Junto al video, Georgina dedicó un mensaje al joven: “Aunque midas casi 2 metros, siempre serás mi niño pequeño. Te deseo una vida llena de amor, salud y éxitos, y que nunca pierdas ese corazón tan noble que te hace especial. Mamá, papá y hermanos, te amamos”.

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La modelo llevó a un grupo de mariachis para que le dedicaran una canción a su hijo. (IG Georgina Rodríguez)

La publicación mostró una celebración de ambiente veraniego y dejó ver el tono familiar con el que Rodríguez acompañó la fecha. El contenido apareció mientras sigue de cerca la participación de Cristiano Ronaldo con la selección de Portugal en el torneo de selecciones más importante del mundo.

La polémica dentro de Portugal

Georgina no solo ha destacado en el amor que muestra por su hijo, también se vinculó directamente en una polémica que rodea a Cristiano Ronaldo y João Neves, en medio del debate que se abrió tras el empate de Portugal ante República Democrática del Congo en el Mundial 2026.

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La discusión, que empezó en el terreno deportivo, escaló en redes sociales después de que circulara una publicación sobre Neves y su pareja, Madalena Aragão. Entre las respuestas apareció un mensaje de Georgina Rodríguez que atrajo de inmediato la atención de los usuarios.

El comentario de la modelo surgió después de que una publicación abordara la controversia vinculada con Neves y Aragão. Entre los muchos mensajes que recibió ese contenido, destacó el de Georgina Rodríguez, quien escribió: “¡Wow! ¡Viene fuerte esta generación!”, acompañado por varios emoticonos de risa.

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La pareja anunció su boda este 2026.

A partir de ahí, la reacción se difundió con rapidez por el contexto que ya envolvía al delantero portugués. La tensión creció desde que João Neves se refirió a Cristiano Ronaldo como “un jugador más” dentro de la selección portuguesa durante una atención a medios.

Esa frase provocó distintas interpretaciones entre aficionados y usuarios de redes sociales, que la leyeron como un desaire hacia el capitán del equipo. El intercambio digital se intensificó en las horas posteriores al partido de Portugal ante República Democrática del Congo.

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En ese ambiente también empezaron a multiplicarse los mensajes en las cuentas de João Neves y de Madalena Aragão. La polémica dejó de concentrarse solo en el futbolista y se extendió hacia su entorno más cercano.

La pareja causó indignación por las presuntas faltas de respeto hacia el astro luso. (REUTERS/Benoit Tessier)

Entre los elementos que avivaron la controversia apareció una captura de pantalla atribuida a la actriz portuguesa. En esa imagen se muestra una supuesta respuesta dirigida a uno de los usuarios que comentaban el caso.

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El mensaje que se le atribuye a Aragão dice: “Dile a tu cabra que se retire, es muy egoísta”. La difusión de esa imagen elevó todavía más la discusión entre seguidores del combinado portugués y usuarios que siguieron el cruce en redes sociales.