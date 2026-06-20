México

Con mariachi mexicano, Georgina Rodríguez sorprende a Cristiano Jr. en su cumpleaños 16

La modelo e influencer decidió tirar la casa por la ventana para celebrar al hijo de uno de los futbolistas más populares del mundo

Guardar
Google icon
La argentina eligió el regional mexicano para festejar la vida del joven. (REUTERS/Angelina Katsanis)
La argentina eligió el regional mexicano para festejar la vida del joven. (REUTERS/Angelina Katsanis)

Georgina Rodríguez volvió a colocarse en el centro de atención en redes luego de compartir el momento en el que un conjunto de mariachi mexicano llega a su casa para festejar el cumpleaños 16 de Cristiano Jr.

La influencer publicó un video sobre la celebración del hijo mayor del futbolista quien, pese a que no es fruto de su relación, lo ha acogido como parte fundamental de su familia con el astro portugués.

PUBLICIDAD

En la grabación, compartida desde su cuenta de Instagram oficial, se observan globos, sol, alberca, los amigos más cercanos y un pastel temático con el que la familia conmemoró esa fecha.

Junto al video, Georgina dedicó un mensaje al joven: “Aunque midas casi 2 metros, siempre serás mi niño pequeño. Te deseo una vida llena de amor, salud y éxitos, y que nunca pierdas ese corazón tan noble que te hace especial. Mamá, papá y hermanos, te amamos”.

PUBLICIDAD

La modelo llevó a un grupo de mariachis para que le dedicaran una canción a su hijo. (IG Georgina Rodríguez)

La publicación mostró una celebración de ambiente veraniego y dejó ver el tono familiar con el que Rodríguez acompañó la fecha. El contenido apareció mientras sigue de cerca la participación de Cristiano Ronaldo con la selección de Portugal en el torneo de selecciones más importante del mundo.

La polémica dentro de Portugal

Georgina no solo ha destacado en el amor que muestra por su hijo, también se vinculó directamente en una polémica que rodea a Cristiano Ronaldo y João Neves, en medio del debate que se abrió tras el empate de Portugal ante República Democrática del Congo en el Mundial 2026.

La discusión, que empezó en el terreno deportivo, escaló en redes sociales después de que circulara una publicación sobre Neves y su pareja, Madalena Aragão. Entre las respuestas apareció un mensaje de Georgina Rodríguez que atrajo de inmediato la atención de los usuarios.

El comentario de la modelo surgió después de que una publicación abordara la controversia vinculada con Neves y Aragão. Entre los muchos mensajes que recibió ese contenido, destacó el de Georgina Rodríguez, quien escribió: “¡Wow! ¡Viene fuerte esta generación!”, acompañado por varios emoticonos de risa.

La pareja anunció su boda este 2026.
La pareja anunció su boda este 2026.

A partir de ahí, la reacción se difundió con rapidez por el contexto que ya envolvía al delantero portugués. La tensión creció desde que João Neves se refirió a Cristiano Ronaldo como “un jugador más” dentro de la selección portuguesa durante una atención a medios.

Esa frase provocó distintas interpretaciones entre aficionados y usuarios de redes sociales, que la leyeron como un desaire hacia el capitán del equipo. El intercambio digital se intensificó en las horas posteriores al partido de Portugal ante República Democrática del Congo.

En ese ambiente también empezaron a multiplicarse los mensajes en las cuentas de João Neves y de Madalena Aragão. La polémica dejó de concentrarse solo en el futbolista y se extendió hacia su entorno más cercano.

La pareja causó indignación por las presuntas faltas de respeto hacia el astro luso. (REUTERS/Benoit Tessier)
La pareja causó indignación por las presuntas faltas de respeto hacia el astro luso. (REUTERS/Benoit Tessier)

Entre los elementos que avivaron la controversia apareció una captura de pantalla atribuida a la actriz portuguesa. En esa imagen se muestra una supuesta respuesta dirigida a uno de los usuarios que comentaban el caso.

El mensaje que se le atribuye a Aragão dice: “Dile a tu cabra que se retire, es muy egoísta”. La difusión de esa imagen elevó todavía más la discusión entre seguidores del combinado portugués y usuarios que siguieron el cruce en redes sociales.

Temas Relacionados

Cristiano RonaldoGeorgina Rodríguezmexico-entretenimientomexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Itatí Cantoral aviva rumores de un supuesto romance con Cristian Castro: “Donde hubo fuego”

La actriz y cantante le hizo un guiño al hijo de Verónica Castro con quien tuvo una relación en el pasado

Itatí Cantoral aviva rumores de un supuesto romance con Cristian Castro: “Donde hubo fuego”

Selección Mexicana: ¿quiénes son los convocados que todavía no debutan en el Mundial 2026?

México llega a la última jornada con margen para rotaciones, lo que abre la posibilidad de ver en acción a los jugadores que aún no han participado

Selección Mexicana: ¿quiénes son los convocados que todavía no debutan en el Mundial 2026?

Críticas a Julieta Venegas por canción de ‘La niña futbolista’ exhibe persistencia de misoginia en el deporte, afirma especialista

La experta afirmó que la polémica debe analizarse como parte de un problema estructural y no solo como un tema musical

Críticas a Julieta Venegas por canción de ‘La niña futbolista’ exhibe persistencia de misoginia en el deporte, afirma especialista

Mundial 2026: Clara Brugada anuncia operativo especial para el próximo juego de la Selección Mexicana

Tras una jornada con 730 mil asistentes y saldo blanco en seguridad, el gobierno capitalino refuerza la logística para el próximo encuentro de la Selección Mexicana

Mundial 2026: Clara Brugada anuncia operativo especial para el próximo juego de la Selección Mexicana

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 20 de junio: ex policía estaría detrás del secuestro y muerte de pareja estadounidense hallada en La Marquesa

Sigue la cobertura de Infobae México sobre los acontecimientos más importantes del país en el rubro de seguridad

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 20 de junio: ex policía estaría detrás del secuestro y muerte de pareja estadounidense hallada en La Marquesa
MÁS NOTICIAS

NARCO

Entre el brillo y el peligro: la historia de la influencer que sobrevivió a la lista negra del Cártel de Sinaloa

Entre el brillo y el peligro: la historia de la influencer que sobrevivió a la lista negra del Cártel de Sinaloa

Mujer ex policía estaría detrás del secuestro y muerte de Guillermo Jafett y Zafar, pareja estadounidense hallada en La Marquesa

Muere en prisión de Brooklyn “El Químico”, uno de los 37 narcos enviados por Sheinbaum a Estados Unidos

Capturan en Medellín a dos mexicanos que enlazaban al Cártel de Sinaloa con el Clan del Golfo

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy viernes 19 de junio: ¿Quién es quién en la Nueva Familia Michoacana?

ENTRETENIMIENTO

Itatí Cantoral aviva rumores de un supuesto romance con Cristian Castro: “Donde hubo fuego”

Itatí Cantoral aviva rumores de un supuesto romance con Cristian Castro: “Donde hubo fuego”

Así recorrió EJAE, de ‘Las Guerreras K-pop’, la CDMX después de su actuación en la inauguración del Mundial 2026

Chayanne reta a sus ‘hijos’ a crear la foto familiar más viral del Día del Padre: así puedes participar

Ellas son las mujeres LGBT+ famosas más influyentes en la comunidad lésbica

El Temach debuta como cineasta y estrena ‘El Templo’, un filme de terror inspirado en la historia de uno de sus seguidores

DEPORTES

Aficionada mexicana se vuelve viral al ‘comerse’ a besos a turista alemán durante festejos del Mundial 2026

Aficionada mexicana se vuelve viral al ‘comerse’ a besos a turista alemán durante festejos del Mundial 2026

Selección Mexicana: ¿quiénes son los convocados que todavía no debutan en el Mundial 2026?

Fan mexicana denuncia fraude con boletos y rompe el sueño de su abuelo de 90 años de ver un partido del Mundial 2026

Javier Aguirre y el dilema en el arco: ¿Memo Ochoa podría ser titular ante Chequia en el Mundial 2026?

Ivana Knöll, la novia del Mundial 2022, reaparece en México y sorprende al revelar su equipo favorito de la Liga MX