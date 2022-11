Martí Batres no descartó ir por la Jefatura de Gobierno de CDMX: “No es malo tener aspiraciones”

El secretario de Gobierno de la Ciudad de México habló de su futuro político (Twitter/@martibatres)

El secretario de Gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres Guadarrama, habló de su futuro político y adelantó que no descarta participar en el proceso electoral del 2024 de la mano del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) para la Jefatura de Gobierno de la capital del país.

Mario Delgado aseguró que Ricardo Monreal causa “repudio y enojo” en Morena El líder nacional de Morena llamó al senador a hacer “un esfuerzo extraordinario” de reconciliación al interior del partido si busca aspirar a la candidatura presidencial VER NOTA

Batres Guadarrama indicó que está concentrado en sus responsabilidades como funcionario capitalino, pero expresó que nunca ha dejado de cumplir con su trabajo o con los objetivos que le han encomendado en cargos públicos.

Finalmente, pidió que se observe su pasado para que pueda tener un respaldo de lo que sería, en caso de que sea elegido por el partido guinda para representarlo; sin embargo, instó a que no haya distracciones y se hable del presente.

Ricardo Monreal aún no decide si seguirá o no en Morena: “Yo estaré donde tenga que estar” El senador morenista reiteró que no asistirá a la marcha que convocó el presidente debido a que saldrá del país por un encuentro en Madrid, España VER NOTA

“Estamos en 2022 y tengo responsabilidad de Gobierno (de la Ciudad de México) y aquí estoy centrando en mis responsabilidades y creo que es lo mejor, porque en cada responsabilidad que he tenido he cumplido con mis objetivos, el encargo. Siempre he tenido buenos resultados y así será. Y antes de hablar del futuro, yo hablo del presente, no me distraigo”, expresó.

El secretario de Gobierno de la CDMX instó a que se observe su pasado (Twitter/martibatres)

Por otra parte, en entrevista con El Universal, el funcionario negó que el gobierno encabezado por Claudia Shienbaum Pardo haya emprendido alguna “persecución” en contra de los alcaldes de oposición; no obstante, reconoció que existen diferencias entre los gobiernos, pero sentenció que sí se ha dado colaboración.

“Trabajamos con las diversas alcaldías, independientemente de quién gobierne y cuando necesitan algo, inmediatamente los ayudamos, los atendemos y convocamos. Hay buena relación en términos de trabajo”

Finalmente, indicó que esperará a los tiempos oficiales para mostrar su interés, al interior de Morena, para inscribirse en el proceso que decidirá quién será el candidato oficial que competirá con los partidos de oposición.

Martí Batres acusó a la oposición de presencia de “neonazis” en la CDMX

En otros temas, el pasado 15 de noviembre, el secretario de Gobierno de la Ciudad de México, aseguró que la presencia de neonazis españoles en el país aumentó tras la firma de la Carta de Madrid entre el Partido Acción Nacional (PAN) y el partido de ultraderecha español, Vox.

Roberto Madrazo acusó que la marcha de AMLO fue el primer acto de campaña de Morena para 2024 De acuerdo al Gobierno de la Ciudad de México, alrededor de 1.2 millones asistieron a la congregación que convocó el presidente López Obrador; sin embargo, la oposición acusó supuesto acarreo de personas VER NOTA

En conferencia de prensa, el morenista afirmó —también— que militantes de Vox están detrás de la organización de conciertos neonazis y fascistas en la capital del país. Y es que recientemente trascendió que se llevó a cabo un concierto con dicha línea en la CDMX, por lo que las autoridades capitalinas ya tomaron cartas en el asunto.

Fue a inicios del mes de noviembre que se dio a conocer la clausura del salón de fiestas El Pentatlón por haber sido la sede de un concierto en donde se hizo apología al neonazismo. Por ello, el Gobierno de la CDMX informó que se están tomando las medidas necesarias para frenar este tipo de eventos debido al discurso de odio que pueden estar regando durante las presentaciones que ofrecen en los recitales que se han detectado.

“Recientemente, un poco, lo que disparó su accionar fue la llegada de estos personajes de la organización Vox, de España. Se acuerdan que firmaron una carta con legisladores del PAN y luego a partir de eso empezaron a ponerse en contacto, incluso a venir, algunos de estos militantes fascistas y neonazis españoles a México; están involucrados con este tipo de conciertos”, reveló Batres Guadarrama.

SEGUIR LEYENDO: