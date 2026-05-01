México

Alerta Amarilla por altas temperaturas en 13 alcaldías de la CDMX

Se recomienda evitar exponerse al sol por tiempos prolongados para evitar golpes de calor o insolación

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Ante el registro de estas altas temperaturas, las autoridades recomiendan a la población tomar medidas de protección. (Archivo)
Ante el registro de estas altas temperaturas, las autoridades recomiendan a la población tomar medidas de protección. (Archivo)

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil activó la Alerta Amarilla por temperaturas altas que se prevén para la tarde del viernes 1 de mayo de 2026 en 13 alcaldías de la Ciudad de México, donde se esperan valores de entre 30 y 32 grados Celsius entre las 13:00 y las 18:00 horas.

Las 13 alcaldías que registrarán altas temperaturas son:

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  • Álvaro Obregón
  • Azcapotzalco
  • Benito Juárez
  • Coyoacán, Cuauhtémoc
  • Gustavo A. Madero
  • Iztacalco, Iztapalapa
  • Miguel Hidalgo
  • Tláhuac
  • Tlalpan
  • Venustiano Carranza
  • Xochimilco.

Ante el registro de estas altas temperaturas, las autoridades recomiendan a la población tomar medidas de protección necesarias para enfrentar el clima caluroso.

Se activa Alerta Amarilla por pronóstico de temperaturas altas para la tarde del viernes 01/05/2026
Se activa Alerta Amarilla por pronóstico de temperaturas altas para la tarde del viernes 01/05/2026 (Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC)

Medidas de precaución

Entre las acciones sugeridas se encuentran:

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  • El uso de bloqueador solar
  • Vestir ropa de colores claros
  • Utilizar gafas de sol, sombrero o gorra para reducir la exposición directa a los rayos solares

De acuerdo con el pronóstico, el periodo de mayor riesgo térmico se concentra en las primeras horas de la tarde, cuando la radiación ultravioleta suele registrar sus valores más altos.

El organismo capitalino también aconseja evitar consumir alimentos en la vía pública, ya que las altas temperaturas pueden favorecer su descomposición y aumentar el riesgo de enfermedades gastrointestinales. Otra de las recomendaciones emitidas es no exponerse al sol por periodos prolongados, en especial para personas adultas mayores, menores de edad y quienes padecen enfermedades crónicas.

¿Qué hacer en caso de un golpe de calor?

En caso de presentarse síntomas de golpe de calor, insolación o cualquier otra emergencia relacionada con las condiciones meteorológicas, la SGIRPC solicita a la población comunicarse de inmediato al número nacional de emergencias 911, así como a las líneas telefónicas de Locatel (55 5658 1111) y de la propia secretaría (55 5683 2222). Estas vías permanecen disponibles para atender cualquier reporte o brindar orientación sobre medidas de protección civil.

La dependencia exhorta a la ciudadanía a mantenerse informada a través de sus canales oficiales en redes sociales, como X: @SGIRPC_CDMX y Facebook: @SGIRPCCDMX, donde se publican actualizaciones constantes sobre las condiciones del tiempo y recomendaciones preventivas. También se invita a consultar información adicional en el sitio web www.proteccioncivil.cdmx.gob.mx.

La Alerta Amarilla forma parte de los protocolos preventivos que buscan reducir riesgos ante fenómenos climáticos extremos en la capital. La medida se activa cuando el pronóstico de temperaturas supera el umbral establecido para cada alcaldía y permite que las autoridades emitan recomendaciones específicas para la protección de la salud y el bienestar de la población.

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