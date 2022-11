Presencia de neonazis españoles en México aumentó tras acuerdo entre Vox y el PAN, afirmó Martí Batres

El secretario de Gobierno de la CDMX advirtió de la presencia de neonazis españoles en la capital del país (Twitter/@martibatres)

El secretario de Gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, aseguró que la presencia de neonazis españoles en el país aumentó tras la firma de una carta entre el Partido Acción Nacional (PAN) y el partido de ultraderecha español, Vox.

En conferencia de prensa, este martes el funcionario afirmó —también— que militantes de Vox están detrás de la organización de conciertos neonazis y fascistas en la capital del país. Y es que recientemente trascendió que se llevó a cabo un concierto con dicha línea en la CDMX, por lo que las autoridades capitalinas ya tomaron cartas en el asunto.

Fue hace unos días que se dio a conocer la clausura del salón de fiestas El Pentatlón por haber sido la sede de un concierto en donde se hizo apología al neonazismo. Por ello, el gobierno de la CDMX informó que se están tomando las medidas necesarias para frenar este tipo de eventos.

PAN y Vox firmaron la Carta Madrid: "México no será comunista", aseguró Julen Rementería en 2021 (Twitter / @SenadoresdelPAN)

Sin embargo, el senador con licencia ligó la celebración de dichos eventos con la firma de un acuerdo entre el PAN, partido de la derecha mexicana, y el partido Vox, de la ultraderecha europea.

“Recientemente, un poco, lo que disparó su accionar fue la llegada de estos personajes de la organización Vox, de España. Se acuerdan que firmaron una carta con legisladores del PAN y luego a partir de eso empezaron a ponerse en contacto, incluso a venir, algunos de estos militantes fascistas y neonazis españoles a México; están involucrados con este tipo de conciertos”, reveló Batres Guadarrama.

Fue en septiembre del 2021 cuando a México acudió una comitiva de Vox, liderada por su presidente nacional, Santiago Abascal Conde, para reunirse con miembros de Acción Nacional y firmar la “Carta Madrid”. Del lado mexicano firmó el coordinador del PAN en el Senado, Julen Rementería.

Así fue en concierto neonazi en la CDMX (EL PAÍS)

Con respecto a dicha presencia en la capital del país, el secretario aclaró que se trata de grupos que se han comenzado a manifestar recientemente con un par de conciertos. Entre tanto, adelantó que dichos grupos se concentraban en un lugar llamado El Pizarro.

“Se ha detectado un lugar en donde han tratado de estar de una manera más permanente, que es un lugar llamado El Pizarro; este fue clausurado y luego hubo un recurso legal que interpusieron”, reveló.

Además, dio a conocer que dichas congregaciones no son tan fáciles de rastrear, pues no convocan de forma abierta, sino que que lo hacen de forma discreta y directa. “Las convocatorias que ya hicieron más recientemente las hicieron de forma subterránea, no abierta, aunque había algún tipo de propagando sobre el concierto realizado, no tenía el lugar donde iba a realizarse; este lo comunicaron entre ellos”, aseveró.

“Estamos atentos a hacernos llegar la mayor información posible para evitar que se realicen este tipo de acciones. Cabe señalar que estos grupos siempre han actuado de manera subterránea y ha habido épocas en el pasado en que han actuado también como se ha sido documentado históricamente”

Entre tanto, informó que ya se tiene detectadas a las personas que organizan los eventos, aunque también se analiza quiénes pueden incursionar en otro tipo de actividades. “Se tiene detectados a estos que organizan los conciertos, pero también estamos en el análisis de otros que pudieran promover alguna acción más directa o de carácter político”, reveló.

Por otra lado, la “Carta Madrid”, también llamada “Carta Madrid: en defensa de la libertad y la democracia en la Iberosfera”, es un documento firmado por diversos líderes políticos mundiales con el fin de frenar el presunto crecimiento del comunismo.

