“Alguien quería que se supiera”: AMLO confirmó que la SRE solicitó información sobre “La Barbie”

Este martes 29 de noviembre el gobierno de México pidió información a Estados Unidos sobre la presunta liberación de Édgar Valdez “La Barbie”, uno de los capos del narcotráfico más sanguinarios de México, quien ya no aparece bajo la custodia de las autoridades estadounidenses.

“Hay que ver si es cierto porque se está pidiendo información, ya lo está haciendo Relaciones Exteriores y lo está haciendo la Secretaría de Seguridad Pública, hoy se va a saber si no está preso”, expresó el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en su rueda de prensa diaria.

El mandatario se refirió a la información que primero publicó el portal Borderland Beat, que el lunes reportó que tras una revisión del Buró Federal de Prisiones de Estados Unidos (BOP, en inglés), Valdez no aparece bajo custodia, por lo que presuntamente ahora está en un programa de protección de testigos.

“No está en custodia BOP” (NOT IN BOP CUSTODY), se puede leer en los registros. BOP refiriéndose a la Agencia Federal de Prisiones por su nombre en inglés (Federal Bureau of Prisons).

En los registros el nombre de "La Barbie" y la fecha de su liberación en el año 2056 (Borderland Beat)

“La Barbie”, ciudadano estadounidense detenido en 2010, era uno de los narcotraficantes más buscados por México y Estados Unidos en los primeros años de la llamada “Guerra contra el Narco” por la violencia que desató.

López Obrador reconoció que “no se conoce todavía con precisión si sigue detenido o no”, aunque no desmintió la información que fue retomada por varios medios de comunicación.

“Quién sabe cuál es su fuente. Desde luego, debe de ser una agencia estadounidense porque ni modo que se esté buscando en la lista de todos los presos si están o no están, alguien sabía o quería que se supiera y filtró la información”, opinó el mandatario.

El gobernante mexicano pidió “ver cuál fue el arreglo” entre el capo y las autoridades estadounidenses “porque su sentencia era por varios años” y “aquí en el país hay también denuncias presentadas”.

“Es todavía muy temprano, en el transcurso del día, mañana, se va a saber todo, y no nos adelantamos, vamos a esperarnos para ver qué es lo que está sucediendo”, señaló.

Édgar Valdez, "La Barbie", fue detenido en 2010

Valdez, nacido en la ciudad estadounidense de Laredo, Texas, es conocido como “La Barbie” por su cabello rubio y ojos azules.

El capo traficaba alrededor de una tonelada de cocaína al mes y cobró notoriedad por la sanguinaria guerra que mantenía con sus antiguos socios del cártel de los Beltrán Leyva.

Esa guerra sembró cuerpos mutilados y decapitados en los estados de Morelos y Guerrero, donde los del Cártel del Pacífico, comandados por Valdez, se intercambiaban decenas de muertos y mensajes con los Beltrán Leyva.

De acuerdo con documentos a los que tuvo acceso la periodista Anabel Hernández, Valdez Villarreal ya había colaborado previamente con el gobierno de Estados Unidos. Cuando inició la cruenta guerra entre el Cártel de Sinaloa y los Beltrán Leyva, La Barbie se puso en contacto con la Agencia Antidrogas (DEA) y participó como su informante entre 2008 y 2010.

Si Valdez Villarreal fue liberado por una reducción de sentencia, el capo no sería extraditado a México pues cuenta con la ciudadanía estadounidense al haber nacido del otro lado de la frontera, en la ciudad de Laredo, Texas.

