“No hay precisión de EEUU”: AMLO cuestionó las lagunas sobre el paradero de “La Barbie”

El presidente dijo que EEUU debe aclarar el paradero del capo (Presidencia)

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), dijo este miércoles 30 de noviembre que todavía no hay precisión de parte del gobierno de Estados Unidos respecto al actual paradero de Édgar Valdez Villareal, alias “La Barbie”.

Édgar Valdez "La Barbie" ya no está bajo custodia, según la Agencia Federal de Prisiones de EEUU Valdez Villarreal cumplía su condena en una prisión federal en Florida, a dicha persona se le asignó el número 05658-748

En su conferencia de prensa matutina desde Palacio Nacional, el mandatario dijo que le había parecido “extraño” el modo en el que se dio a conocer la noticia esta semana. El pasado lunes 28 de noviembre el portal enfocado en narcotráfico Borderland Beat dio a conocer que el narcotraficante ya no se encontraba en los registros del Buró Federal de Prisiones de Estados Unidos (BOP, por sus siglas en inglés).

“Miren esto que está pasando en Estados Unidos. Está raro. Con este señor Villarreal. Alguien da a conocer que ya no está en el registro de los presos y queremos saber dónde está. Se ha hecho la consulta y no hay precisión sobre el tema. Pero vamos a seguir pidiéndo que nos informen”, refirió el mandatario.

"Alguien quería que se supiera": AMLO confirmó que la SRE solicitó información sobre "La Barbie" "Hay que ver si es cierto porque se está pidiendo información, ya lo está haciendo Relaciones Exteriores y lo está haciendo la Secretaría de Seguridad Pública, hoy se va a saber si no está preso", expresó el presidente de México

“El gobierno de EEUU tiene que aclararlo lo más pronto posible. A mí me llamó mucho la atención que de repente en un periódico, en exclusiva, se dio a conocer de que ya no estaba en el registro de presos. ¿Quién anda revisando la lista de millones de presos? Pues nadie. Esto fue una filtración. Eso es lo que hay que saber. Que la vida pública sea cada vez más pública”, reiteró.

Edgar Valdéz Villareal, alias "La Barbie", fue detenido en 2010 en el Estado de México (Cuartoscuro)

López Obrador refirió que se han dado casos donde incluso se han llevado a cabo extradiciones, varios de ellos con muchas condenas de muchos años, que hacen arreglos en Estados Unidos y ya no regresan a México porque allá los liberan.

"Quería acuerdo con todos los cárteles": la carta de "La Barbie" en la que señaló a Calderón y García Luna "La Barbie", ciudadano estadounidense detenido en 2010, era uno de los narcotraficantes más buscados por México y Estados Unidos en los primeros años de la llamada "guerra contra el narco"

“No tiene porque salir, la condena es de muchos años. Solamenente que haya un acuerdo, pero si se da el acuerdo de todas maneras nosotros tendríamos que actúar si hay denuncias en México”, expresó el presidente de la república.

Este martes 29 de noviembre el secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard Casaubón, informó que la embajada de Estados Unidos le confirmó que el narcotraficante Édgar Valdez Villarreal sí se encuentra bajo custodia de las autoridades estadounidenses.

“De ‘La Barbie’ todavía no tengo información de que haya sido puesto en libertad, es decir sigue bajo custodia pero no nos han dado de que sigue”, comentó Ebrard en una entrevista ofrecida a medios en el marco de la inauguración de la Oficina de Pasaportes en el Aeropuerto Internacional de Tijuana.

El capo pudo haber llegado a un acuerdo como testigo protegido (Cuartoscuro)

Las declaraciones del canciller sucedieron el martes 29 de noviembre, tan solo un día después de que se reportó que “La Barbie” no se encontraba bajo custodia, según los registros de la Agencia Federal de Prisiones de Estados Unidos.

“No está en custodia BOP” (NOT IN BOP CUSTODY), se pudo leer en los registros del lunes 28 de noviembre. BOP refiriéndose a la Agencia Federal de Prisiones por su nombre en inglés (Federal Bureau of Prisons).

Valdez Villarreal nació el 11 de agosto de 1973 en Laredo, Texas. Nació en una familia pobre y numerosa integrada por sus dos padres y ocho hermanos. De joven destacó como jugador de fútbol americano, pero siempre fue un chico problemático.

Tenía unos 24 años cuando se fue a vivir a Nuevo Laredo, México, donde comenzó su carrera criminal y llegó hasta lo más “pesado” de la otrora poderosa “Federación”, conformada por el Cártel de SInaloa, Cártel de Juárez y los Beltrán Leyva. Pronto se convirtió en uno de los hombres de más confianza de este último grupo, aunque tras la muerte de Arturo Beltrán Leyva en 2009 en Cuernavaca terminaron enemistados.

